EVNCPC nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy

Các công ty Điện lực thành viên EVNCPC triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, kiểm tra và củng cố lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH), góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ tại nơi làm việc và các công trình điện.

Điện lực Hương Trà diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Xác định công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, EVNCPC chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày toàn dân PCCC và CNCH 04/10; phổ biến các quy định pháp luật, kiến thức và kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn đến cán bộ, công nhân viên và người lao động trong toàn Tổng Công ty. Các nội dung tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế của từng đơn vị, giúp người lao động nâng cao nhận thức, chủ động nhận diện nguy cơ và thực hiện các biện pháp phòng ngừa ngay từ cơ sở.

Công ty Điện lực Quảng Trị phối hợp với Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh diễn tập PCCC tại trụ sở Công ty

Cùng với công tác tuyên truyền, các đơn vị chú trọng kiện toàn lực lượng tại chỗ thông qua việc thành lập lại Đội PCCC và CNCH cơ sở, củng cố khả năng ứng phó ban đầu khi xảy ra sự cố. Việc kiện toàn lực lượng góp phần nâng cao tính chủ động trong tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, bảo vệ tính mạng người lao động, tài sản của đơn vị và hạn chế nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động cung cấp điện.

Điện lực Quảng Điền phát tờ rơi cho khách hàng tuyên truyền về an toàn PCCC

Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về PCCC tiếp tục được duy trì thường xuyên. Các đơn vị phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an địa phương kiểm tra tại các cơ sở nhà làm việc, trạm biến áp, kho vật tư ...

Nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho cán bộ EVNCPC

Hoạt động kiểm tra tập trung vào việc thực hiện các quy định về an toàn phòng cháy chữa cháy, tình trạng trang thiết bị, phương tiện chữa cháy và các điều kiện bảo đảm an toàn tại từng địa điểm, qua đó kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy

Ngoài ra, các Công ty Điện lực cũng chú trọng tuyên truyền an toàn điện đến từng nhóm đối tượng, tập trung các địa điểm có nguy cơ cháy nổ cao như: chợ, trung tâm thương mại, nhà hàng, karaoke, nhà trọ, giúp người dân sử dụng điện an toàn hơn.. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân PCCC và CNCH 04/10, EVNCPC tiếp tục khẳng định quyết tâm xây dựng môi trường làm việc an toàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố, góp phần bảo vệ con người, tài sản, giữ vững hoạt động sản xuất, kinh doanh và bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.