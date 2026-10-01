EVNCPC chủ động ứng phó mưa bão

Trước mùa mưa bão, Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp với Sở Công Thương tham mưu UBND thành phố Đà Nẵng giải quyết các vi phạm tại công trình lưới điện cao áp đảm bảo an toàn điện; chuẩn bị ứng phó theo phương châm 4 tại chỗ. Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Đà Nẵng phối hợp với các địa phương rà soát về việc cấp điện cho các trạm bơm chống ngập trọng điểm của thành phố trên địa bàn các phường trung tâm; phát quang hành lang tuyến để tránh cây cối ngã đổ vào đường dây, trạm biến áp; tích cực tuyên truyền về an toàn điện trước mùa mưa bão.

Các đơn vị sửa chữa lưới điện trước mưa bão

Trước đây, vào năm 2025, mưa lũ lịch sử trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã gây thiệt hại nghiêm trọng hệ thống điện, nhất là các đường dây lên khu vực huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam cũ. Ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết, Công ty đã chuẩn bị một số lượng lớn các trụ tạm, móng trụ đúc sẵn, máy phát điện dự phòng cùng nhiều loại vật tư, phương tiện… để hạn chế thấp nhất những thiệt hại do bão lũ gây ra:

“Chúng tôi cũng đã rà soát các điểm xung yếu, những điểm có thể gây thiệt hại lớn đối với lưới điện khi mà bão vào hay ngập lụt. Hiện nay chúng tôi có 437 điểm xung yếu đã được rà soát toàn bộ, và có phương án phối hợp với 4 đơn vị trong ngành điện, 16 đơn vị xây lắp bên ngoài, ký hợp đồng nguyên tắc với nhau khi có việc xảy ra thì các công ty xây lắp bên ngoài sẽ đưa quân tới, cũng là một đội xung kích, mỗi đội từ 10 -15 người, với phương tiện, xe, vật tư… tới hỗ trợ”.

EVNCPC điều động thêm nhân lực hỗ trợ các tỉnh khắc phục hậu quả bão số 13

Trong khi đó, tại tỉnh Quảng Ngãi, địa bàn có nhiều khu vực trũng thấp, thường xuyên ngập lụt khi lũ lớn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã rà soát, xử lý toàn bộ các xung yếu trên lưới điện. Trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhiều đường dây được xây dựng đi qua đồi núi, đồng ruộng và vượt sông. Đến mùa nước lũ, thường ngập lụt, nước chảy mạnh có thể gây sạt lở móng trụ, đổ trụ, đứt dây điện. Vì thế, ngành điện luôn theo dõi, kiểm tra các điểm xung yếu và có phương án xử lý khi xảy ra sự cố. Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã bố trí sẵn nhân lực, phương tiện, vật tư tại các điểm xung yếu, khi xảy ra ngập lụt sẽ chủ động trong việc cơ động đến hiện trường, đảm bảo an toàn điện và kịp thời khắc phục sự cố.

Công nhân EVNCPC sửa chữa lưới điện

Với đặc thù thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão, lũ, ngay từ đầu năm nay, Công ty Điện lực Huế đã kiện toàn Ban Chỉ huy và Đội xung kích Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Công ty và các đơn vị cơ sở; Đồng thời, xây dựng phương án Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và đã tổ chức diễn tập để sẵn sàng ứng phó khi bão lũ xảy ra. Ông Lê Đức Dũng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Huế cho biết:

“Chúng tôi đã xây dựng các phương án đảm bảo cung cấp điện theo phương châm 4 tại chỗ và chuẩn bị đầy đủ vật tư, phương tiện để đáp ứng cho việc khắc phục các sự cụ liên quan điện trong mùa mưa bão. Chúng tôi cũng đã xây dựng những phương án rất cụ thể để xử lý các tình huống - tùy theo các cấp độ của thiên tai…”

EVN khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13 năm 2025

Ông Lê Trọng Phước, Phó Trưởng Điện lực Phú Vang, Công ty Điện lực Huế cho biết, đơn vị đã hoàn thành công tác kiểm tra, gia cố lưới điện trung, hạ thế. Phú Vang là vùng thấp, trũng nên đơn vị tăng cường tuyên truyền an toàn điện trước, trong và sau bão lụt:

“Trước mùa mưa bão đơn vị huy động các nhóm của tổ điện kế cũng như tổ đường dây để rà soát, củng cố cả lưới trung, hạ thế; đặc biệt là chú trọng công tắc kết gọn đường dây sau công tơ, nâng công tơ lên để đảm bảo khoảng cách an toàn trước mùa mưa bão tránh các trường hợp... Khi xảy ra lũ, bão, đa phần khu vực ở đây là thấp, trũng, ngập nên đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương để tiến hành tạm ngừng cung cấp điện, đảm bảo an toàn cho người dân khi cần thiết. Sau khi nước rút, Điện lực sẽ tổ chức kiểm tra và khôi phục điện ngay khi điều kiện cho phép.

EVNCPC khẩn trương sửa chữa trạm biến áp sau mưa bão (ảnh tư liệu)

Trước dự báo diễn biến hết sức phức tạp của mùa mưa bão năm nay, Tổng Công ty Điện lực miền Trung tổ chức diễn tập phương án ứng phó mưa bão đối với 7 Công ty Điện lực thành viên ở khu vực miền Trung - Tây Nguyên; kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương án “4 tại chỗ”. Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) cho biết: Các đơn vị phối hợp với chính quyền địa phương phát quang, chặt tỉa cây xanh ngoài hành lang có khả năng ngã đổ gây sự cố lưới điện. Các công ty điện lực sẵn sàng ứng phó khi được điều động khẩn cấp.

"Ngay từ đầu các năm, Tổng công ty và các đơn vị đều tổ chức diễn tập. Trên cơ sở cập nhật các kịch bản thực chiến đã từng xảy ra những năm trước, xây dựng định mức bố trí vật tư, thiết bị dự phòng, các trang thiết bị, phương tiện và đặc biệt là xây dựng các kịch bản cụ thể, chi tiết, và sẵn sàng huy động lực lượng trong trường hợp có bão, lũ, lụt xảy ra, xuất hiện trên địa bàn, hoặc là cục bộ hoặc là trên nhiều tỉnh, thành. Việc khắc phục hậu quả thiên tai của EVNCPC ngày càng nhanh, thời gian cấp điện trở lại ngày càng rút ngắn”.