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Công ty Điện lực Gia Lai cung ứng điện an toàn, điện thương phẩm tăng 9,71%

Thứ Sáu, 09:11, 09/10/2026
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VOV.VN - Ngày 9/10, Công ty Điện lực Gia Lai (thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung - EVNCPC) bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân. Sản lượng điện thương phẩm đạt 3,8 tỷ kWh, tăng 9,71% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo đó, điện phục vụ lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 16,63%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,82%; thương mại - khách sạn - nhà hàng tăng 9,41%; điện quản lý tiêu dùng tăng 9,29%. Hiện Công ty Điện lực Gia Lai  (PC Gia Lai) cung cấp điện trực tiếp cho hơn 1 triệu khách hàng trên địa bàn tỉnh.

Cùng với bảo đảm nguồn điện, Công ty tiếp tục nâng cao độ tin cậy cung cấp điện. Chỉ số thời gian mất điện trung bình của khách hàng (SAIDI) 9 tháng đầu năm là 129,48 phút/khách hàng, giảm 12,73% so với cùng kỳ năm trước.

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Tỉnh Gia Lai đang có tốc độ phát triển phụ tải đáng kể

Chất lượng dịch vụ khách hàng tiếp tục được cải thiện. Trong 9 tháng, Công ty đã giải quyết cho gần 24 ngàn trường hợp cấp điện mới hạ áp, thời gian bình quân 2,85 ngày làm việc; đối với khách hàng cấp điện qua trạm biến áp chuyên dùng, thời gian bình quân là 1,6 ngày. Hơn 9.200 yêu cầu dịch vụ điện khác cũng được giải quyết, với thời gian bình quân 1,72 ngày.

Năm 2026, Công ty được Tổng công ty Điện lực miền Trung giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng hơn 778 tỷ đồng, triển khai 73 công trình. Các dự án tập trung vào xây dựng mới, cải tạo lưới điện trung và hạ áp; xây dựng mới và nâng công suất các trạm biến áp nhằm nâng cao năng lực cung cấp điện.

Đến cuối tháng 9 vừa qua, 58/73 công trình đã được nghiệm thu, đưa vào sử dụng. Giá trị giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt 338 tỷ đồng, tương đương 43,5% kế hoạch vốn được giao. Công ty phấn đấu hoàn thành các dự án đầu tư xây dựng trong năm theo kế hoạch, với giá trị giải ngân dự kiến đạt 96,5% kế hoạch vốn.

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Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trong giới trẻ

Bên cạnh các công trình do PC Gia Lai làm chủ đầu tư, trên địa bàn tỉnh còn có 5 dự án lưới điện 110 kV do Ban Quản lý dự án lưới điện miền Trung đại diện chủ đầu tư, tổng vốn đầu tư hơn 429 tỷ đồng. Đến ngày thời điểm này, đã có 4 công trình hoàn thành đóng điện, đưa vào khai thác. Công trình Trạm biến áp 110 kV Cát Nhơn và đấu nối dự kiến hoàn thành đóng điện trước ngày 25/12/2026.

Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong 9 tháng, PC Gia Lai dành 950 triệu đồng cho công tác an sinh xã hội. Công ty phối hợp xây dựng 10 nhà tình nghĩa, hỗ trợ học sinh hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo và duy trì hoạt động chăm sóc, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng.

Đoàn cơ sở Công ty triển khai công trình thanh niên “Thắp sáng đường biên”, lắp đặt 100 bóng đèn năng lượng mặt trời kết hợp giá treo cờ Tổ quốc tại các tuyến đường thuộc xã Ia Dom, kinh phí gần 200 triệu đồng.

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Điện thương phẩm toàn Tổng công ty Điện lực miền Trung tăng 10,25%

VOV.VN - Sáng 8/7, tại Đà Nẵng, Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng 6 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ các tháng còn lại của năm, kết hợp chuyên đề công tác quản lý vận hành mùa cao điểm nắng nóng.

PV/VOV-miền Trung
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