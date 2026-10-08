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Công ty Điện lực Quảng Ngãi:

Khơi thông dòng điện, tạo đà bứt phá cho vùng sâu và vùng kinh tế động lực

Thứ Năm, 21:51, 08/10/2026
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VOV.VN - Từ nỗ lực vượt khó đưa lưới điện quốc gia về cụm dân cư vùng sâu Tu Thôn đến việc chủ động đầu tư hạ tầng thông minh tại các khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang khẳng định vai trò then chốt trong việc thu hẹp khoảng cách phát triển và đồng hành cùng địa phương.

Từ dự án điện về miền núi héo lánh

Tháng 3/2026, Công ty Điện lực Quảng Ngãi (thành viên Tổng Công ty Điện lực Miền Trung- EVNCPC) đóng điện công trình cấp điện cụm dân cư 3B, thôn Tu Thôn, xã Măng Bút (tỉnh Kon Tum cũ), đưa điện lưới quốc gia đến 123 hộ dân. Đây là khu vực đặc thù khi người dân có hộ khẩu thuộc xã Trà Vân, thành phố Đà Nẵng (huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) nhưng sinh sống trên địa bàn xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi. Những vướng mắc về địa giới hành chính, quản lý dân cư khiến việc đầu tư hạ tầng dân sinh tại khu vực này gặp nhiều khó khăn trong thời gian dài.

Để đưa điện về Tu Thôn, Công ty Điện lực Quảng Ngãi triển khai công trình qua hai giai đoạn. Giai đoạn 1, gần 0,6 km đường dây hạ áp được xây dựng, cấp điện cho 35 hộ dân. Sang giai đoạn 2, Công ty đầu tư gần 3 km đường dây hạ áp 0,4 kV và một trạm biến áp 320 kVA, hoàn thành cấp điện cho 88 hộ còn lại, nâng tổng số hộ được cấp điện tại cụm dân cư 3B lên 123 hộ. Tổng mức đầu tư công trình gần 2 tỷ đồng.

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PC Quảng Ngãi đóng điện công trình cấp điện cho 123 hộ dân tại cụm dân cư 3B, thôn Tu Thôn, xã Măng Bút

Địa hình phức tạp, đường vào hẹp, nhiều vị trí sạt lở khiến việc vận chuyển vật tư, thiết bị và tổ chức thi công gặp không ít trở ngại. Tuy nhiên, với sự phối hợp của chính quyền địa phương, người dân và các đơn vị liên quan, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình sớm hơn kế hoạch.

Với Tu Thôn, công trình điện không chỉ mang ánh sáng đến từng mái nhà mà còn tạo điều kiện để người dân tiếp cận thông tin, khoa học kỹ thuật, nâng cao đời sống và phát triển kinh tế. Đây là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực của ngành điện trong việc thu hẹp những “vùng lõm” về điện, đưa điện đến gần hơn với người dân ở những địa bàn còn khó khăn.

Đến cấp điện cho những vùng kinh tế động lực

Nếu Tu Thôn cho thấy nỗ lực đưa điện đến những nơi còn thiếu hạ tầng, thì các công trình cấp điện cho khu kinh tế, khu công nghiệp lại thể hiện một hướng đi khác của công tác đầu tư xây dựng. Đó là chủ động đầu tư, đi trước một bước để đáp ứng yêu cầu phát triển phụ tải.

Tỉnh Quảng Ngãi đang có tốc độ phát triển phụ tải đáng kể. Năm 2025, công suất cực đại trên địa bàn tỉnh đạt 628,2 MW, tăng 16,6% so với năm 2024. Dự kiến năm 2026, công suất cực đại có thể đạt khoảng 705 MW, tăng 12,2% so với năm 2025. Trước áp lực này, Công ty Điện lực Quảng Ngãi xác định củng cố, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nguồn và lưới điện, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Tại  Khu công nghiệp (KCN) VSIP Quảng Ngãi, hệ thống điện hiện được cấp qua 9 xuất tuyến trung áp thuộc TBA 110 kV VSIP và 2 xuất tuyến thuộc TBA 110 kV Tịnh Phong, với công suất cực đại đạt 79,42 MW. Không chỉ bảo đảm nguồn điện cho phụ tải hiện hữu, Công ty Điện lực Quảng Ngãi còn chủ động triển khai các công trình cấp điện cho các dự án, nhà máy mới. Tháng 8/2026, Công ty nghiệm thu, đóng điện công trình cấp điện cho Công ty TNHH MTV PNS CHUN và Công ty TNHH Unice International (Việt Nam).

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Công nhân EVNCPC kéo điện đến các Khu Công nghiệp

Việc hoàn thành, đưa công trình vào vận hành kịp thời góp phần đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh, đồng thời cho thấy vai trò của hạ tầng điện trong thu hút và đồng hành cùng các dự án đầu tư trên địa bàn.

Tiếp nối truyền thống 51 năm thành lập EVNCPC

Những năm qua, Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng đã tập trung đầu tư nâng cấp, hiện đại hóa lưới điện tại Khu kinh tế (KTT) Dung Quất và các KCN Tịnh Phong, Quảng Phú, VSIP Quảng Ngãi. Hệ thống SCADA, các trạm 110 kV không người trực cùng nhiều giải pháp công nghệ mới được triển khai, góp phần nâng cao chất lượng điện năng và độ tin cậy cung cấp điện cho doanh nghiệp. Công ty Điện lực Quảng Ngãi cũng tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp trong các KTT, KCN để nắm bắt nhu cầu phụ tải, xử lý các vấn đề trong vận hành và triển khai các giải pháp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

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Công ty Điện lực Quảng Ngãi củng cố, hoàn thiện kết cấu hạ tầng nguồn và lưới điện

Để những mục tiêu đó trở thành hiện thực, Công ty Điện lực Quảng Ngãi đang chú trọng nâng cao chất lượng công tác đầu tư xây dựng, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quá trình từ khảo sát, lập và phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn nhà thầu đến bàn giao tuyến, khởi công và quản lý hợp đồng.

Trong đó, công tác khảo sát phải bám sát địa hình thực tế, xác định rõ hiện trạng và vị trí trạm biến áp; hồ sơ thiết kế phải thống nhất giữa thuyết minh, bản vẽ và khối lượng. Quá trình thẩm định, lựa chọn nhà thầu, thi công và nghiệm thu cũng được kiểm soát xuyên suốt nhằm hạn chế sai sót, bảo đảm tiến độ và hiệu quả đầu tư.

Từ tuyến điện về vùng xa như Tu Thôn, xã Măng Bút đến những dự án phục vụ khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi công trình là một phần trong nỗ lực của Công ty Điện lực Quảng Ngãi nhằm xây dựng hệ thống điện ngày càng đồng bộ, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của địa phương.

PV/VOV-miền Trung
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