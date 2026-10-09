Cùng Co.op chọn túi xanh – Từ chối túi nilon

Tiếp nối chiến dịch “30 năm - Một cam kết xanh”, từ ngày 10/10 - 31/12/2026, Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại Thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) đầu tư nguồn lực triển khai chương trình “Cùng Co.op chọn túi xanh - giảm túi nilon”, để khuyến khích người tiêu dùng thay đổi thói quen sử dụng túi nilon trong mua sắm. Thông qua hệ thống ưu đãi dành cho khách hàng thành viên, các giải pháp giảm túi nilon tại điểm bán và việc mở rộng những lựa chọn đóng gói thân thiện với môi trường, Saigon Co.op hướng mục tiêu biến hành động “từ chối túi nilon” từ một lựa chọn cá nhân thành thói quen mua sắm phổ biến, qua đó góp phần giảm lượng túi nilon phát sinh từ tiêu dùng hằng ngày.

Giảm sử dụng túi nilon được Saigon Co.op triển khai xuyên suốt các hoạt động kinh doanh, mục tiêu thúc đẩy tiêu dùng xanh và bền vững

Tặng túi môi trường, nhẹ gọn, tiện lợi mua sắm

Trong khuôn khổ chương trình “Cùng Co.op - Chọn túi xanh, giảm túi nilon”, khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra sẽ được tặng túi môi trường theo cơ cấu: Hóa đơn từ 200.000 đồng: tặng 1 túi môi trường size nhỏ, hóa đơn từ 400.000 đồng: tặng 1 túi môi trường size lớn. Chương trình áp dụng từ ngày 10/10, tất cả túi môi trường có kích thước lớn, có thể gấp gọn và tiện lợi tái sử dụng nhiều lần.

khách hàng sẽ được nhân viên Saigon Co.op khuyến khích lựa chọn phương pháp đóng gói thay thế túi nilon

Bên cạnh việc trực tiếp tặng túi môi trường, Saigon Co.op triển khai khuyến mãi “Đến Co.op - Sắm xanh nhẹ ví” tại hệ thống bán lẻ của Saigon Co.op.Theo đó, khách hàng thành viên mua sắm tại khu tự chọn, sử dụng túi môi trường các loại hoặc túi cá nhân có thể tái sử dụng nhiều lần, không nhận túi nilon từ thu ngân và có hóa đơn từ 300.000 đồng trở lên sẽ được tặng 30 điểm (tương đương 6.000 đồng) vào tài khoản thẻ thành viên.

Đại diện Saigon Co.op chia sẻ: “Chúng tôi xem việc tiết giảm túi nilon là một lộ trình dài hạn vì vậy chúng tôi không chọn cách thúc ép hay thu phí khách hàng khi họ sử dụng túi nilon. Thay vào đó, Saigon Co.op đầu tư nguồn lực cho các khuyến mãi, mang lại quyền lợi thiết thực và trực tiếp cho khách hàng. Chặng đầu tiên, chúng tôi lựa chọn tặng túi môi trường để tạo thói quen cho khách hàng. Mong muốn mỗi người dân có thể chủ động lựa chọn một hành động đơn giản nhưng có ý nghĩa, mang theo túi có thể sử dụng nhiều lần và nói ‘không’ với túi nilon khi không cần thiết. Khi sự lựa chọn xanh trở thành một thói quen tự nhiên trong mỗi lần mua sắm, những thay đổi nhỏ sẽ có thể tạo nên tác động lớn hơn cho cộng đồng và môi trường”.

khách hàng thành viên có hóa đơn mua sắm tại Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.opXtra sẽ được tặng túi môi trường sử dụng lâu dài

Quầy tự đóng gói - thêm một lựa chọn mua sắm xanh

Song song với các chương trình ưu đãi, Saigon Co.op trang bị mô hình quầy tự đóng gói trên toàn hệ thống siêu thị Co.opmart khắp cả nước, tạo điều kiện để khách hàng chủ động lựa chọn cách thức đóng gói bằng thùng giấy phù hợp với nhu cầu mua sắm.

quầy đóng gói bằng thùng giấy được Saigon Co.op trang bị trên toàn hệ thống siêu thị khắp cả nước

Từ việc sử dụng túi cá nhân, túi môi trường đến tận dụng thùng giấy, khách hàng có thêm những lựa chọn thay thế túi nilon trong quá trình mua sắm. Đây cũng là một trong những giải pháp được Saigon Co.op triển khai nhằm đưa hành vi tiêu dùng xanh trở thành một thói quen tự nhiên trong trải nghiệm mua sắm tại hệ thống.

Người Co.op làm trước, cùng khách hàng tạo thay đổi

Với Saigon Co.op, tiêu dùng xanh không chỉ là câu chuyện của khách hàng mà bắt đầu từ chính người Co.op. Hơn 14.000 cán bộ, nhân viên Saigon Co.op được khuyến khích chủ động thực hiện các hành vi xanh trong công việc và cuộc sống hằng ngày; từ hạn chế sử dụng túi nilon, mang theo túi cá nhân, sử dụng các sản phẩm có thể tái sử dụng đến lan tỏa những thói quen tích cực đến người thân, bạn bè và khách hàng.

Saigon Co.op tăng cường hoạt động kêu gọi người tiêu dùng hạn chế sử dụng túi nilon nhằm bảo vệ môi trường

Với thông điệp “Người Co.op làm gương trước”, Saigon Co.op mục tiêu hình thành một cộng đồng cùng thực hành tiêu dùng có trách nhiệm, trong đó mỗi cán bộ nhân viên và mỗi khách hàng đều có thể bắt đầu từ một hành động không sử dụng túi nilon.

Một chiếc túi sử dụng trong vài phút nhưng để lại hệ quả lâu dài

Túi nilon là một trong những vật dụng phổ biến trong đời sống hiện đại. Tuy nhiên, sự tiện lợi của túi nilon lại đem đến những tác động tiêu cực đối với môi trường khi túi nilon bị thải bỏ và không được thu gom, xử lý đúng cách. Nghiên cứu của World Bank cho thấy rác thải nhựa chiếm 94% về số lượng và 71% về khối lượng trong các loại rác được thu gom tại các khu vực sông, ven biển ở Việt Nam. Việt Nam đồng thời phát sinh khoảng 3,1 triệu tấn chất thải nhựa trên đất liền mỗi năm, trong đó ít nhất 10% được ước tính rò rỉ ra đại dương. Những con số này cho thấy việc giảm sử dụng túi nilon hiện đang là vấn để cấp thiết của cộng đồng.

Ngoài việc không sử dụng túi nilon, khách hàng có thể lựa chọn phương pháp đóng thùng giấy thân thiện với môi trường

Đặt mục tiêu đưa tiêu dùng xanh trở thành một thói quen mua sắm, Saigon Co.op đầu tư các giải pháp xanh tại điểm bán, đồng hành cùng khách hàng thay đổi thói quen sử dụng túi nilon và biến những lựa chọn xanh thành hành vi thường nhật. Các chương trình “Cùng Co.op - Chọn túi xanh, giảm túi nilon”, “Đến Co.op - Sắm xanh nhẹ ví” và quầy tự đóng gói được triển khai nhằm thay đổi thói quen và đón nhận quyền lợi thiết thực cho người tiêu dùng.