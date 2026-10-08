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Tháng của nàng Saigon Co.op tặng ngàn ưu đãi

Thứ Năm, 11:42, 08/10/2026
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VOV.VN - Một món quà, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay thêm chút thời gian bên nhau đều là cách trao gửi yêu thương. Dịp 20/10, Saigon Co.op mang tinh thần ấy vào chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi”, diễn ra từ 8/10 đến 21/10, với nhiều lựa chọn mua sắm và quà tặng dành cho phái đẹp.

Quà cho nàng, ưu đãi cho cả nhà

Thị trường quà tặng 20/10 những năm gần đây ngày càng thực tế hơn. Bên cạnh hoa và những món quà mang tính kỷ niệm, các sản phẩm chăm sóc cá nhân, làm đẹp hay những món đồ có thể sử dụng hằng ngày cũng trở thành lựa chọn được nhiều khách hàng quan tâm. Nắm bắt nhu cầu này, trong chương trình “Tháng của nàng – Tặng ngàn ưu đãi”, hệ thống Co.opmart giới thiệu nhiều hộp quà chăm sóc cá nhân được thiết kế bắt mắt, với mức giá ưu đãi từ 85.000 đồng đến 240.000 đồng/hộp. Khách hàng có thể lựa chọn các bộ dầu gội, dầu xả, sữa tắm… từ Sunsilk, Oliv, Dove, Hazeline, Enchanteur, Lux, Pantene và nhiều thương hiệu quen thuộc khác.

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Đa dạng các loại hộp quà từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm với chất lượng tốt và mức giá hợp lý là món quà ý nghĩa và thiết thực dành tặng mẹ, vợ, người thân, người yêu dịp 20/10

Đặc biệt, tại các siêu thị Co.opmart, Co.op Xtra khu vực Hồ Chí Minh và khu vực Tây Nam Bộ, duy nhất ngày 20/10, Saigon Co.op dành một bất ngờ riêng cho phái đẹp. 30 khách hàng nữ đầu tiên có thẻ khách hàng Thành viên và mua sắm trực tiếp với hóa đơn bất kỳ sẽ nhận được một phần quà từ chương trình. Một bất ngờ nhỏ, nhưng cũng là cách Saigon Co.op gửi lời chúc và lời cảm ơn đến những người phụ nữ trong ngày dành riêng cho phái đẹp.

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Các chậu hoa gói các loại của Đà Lạt HasFarm tại hệ thống Co.op Mart đa dạng với giá cả hợp lý để khách hàng lựa chọn làm quà ngày 20/10

Không dừng ở câu chuyện quà tặng, Saigon Co.op còn đưa ưu đãi vào chính giỏ hàng thường ngày. Trong hai đợt cuối tuần, từ ngày 9/10 – 11/10 và từ ngày 16/10 – 18/10, khách hàng mua sắm trực tiếp tại siêu thị với hóa đơn từ 300.000 đồng được tham gia chương trình “Chạm đẹp chạm yêu – Deal sốc 5K”, mua sản phẩm kem đánh răng Close up bạc hà thơm mát 140g với giá ưu đãi chỉ 5.000 đồng. Mỗi khách hàng được mua tối đa 5 sản phẩm cho một hóa đơn đáp ứng điều kiện.

Bữa cơm nhỏ, niềm vui lớn cho nàng

Ngày 20/10, lời chúc dành cho những người phụ nữ yêu thương đôi khi không cần được gói trong một món quà cầu kỳ. Một bữa cơm do chồng, con hay người thân tự tay chuẩn bị, để mẹ, vợ hay người phụ nữ trong gia đình có thêm một ngày được “nghỉ tay”, cũng là cách yêu thương được nói bằng hành động thiết thực. Niềm vui khi ấy không chỉ nằm ở món ăn ngon, mà còn ở sự quan tâm và thời gian dành cho nhau. Để góp thêm nguyên liệu cho “món quà” đặc biệt ấy, Saigon Co.op ưu đãi từ 15% đến 20% nhiều mặt hàng tươi sống như rau củ quả, trái cây, thịt, cá và thủy hải sản. Một dịp để “cánh mày râu” thử tài vào bếp, tự tay chuẩn bị món nàng yêu thích và biến bữa cơm nhà thành lời chúc 20/10 gần gũi, ấm áp dành cho một nửa yêu thương.

Ở nhóm sản phẩm chăm sóc và làm đẹp, khách hàng thành viên Bạch Kim, Vàng, Bạc và Đồng khi lựa chọn các sản phẩm có biểu tượng “x3 số điểm” tại chuyên trang “Sắc đẹp rực rỡ – Giá hời bất ngờ” sẽ được nhân 3 số điểm vào tài khoản thẻ khách hàng.

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Các hộp quà hóa phẩm với thiết kế bắt mắt xinh xắn và giá ưu đãi

Từ 16 – 18/10, ưu đãi dành cho khách hàng Thành viên tiếp tục được mở rộng cả trên kênh vật lý lẫn trực tuyến. Với hóa đơn từ 500.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra hoặc Co.op Online, khách hàng Thành viên được tặng 150 điểm thưởng vào tài khoản thẻ trong chương trình “Mừng Co.opmart đạt Thương hiệu Quốc gia 2026 – Tặng ngàn điểm thưởng”. Chương trình cũng là một trong những hoạt động nối tiếp dấu mốc hệ thống siêu thị Co.opmart được công nhận Thương hiệu Quốc gia Việt Nam 2026, qua đó chia sẻ niềm vui cùng khách hàng bằng những quyền lợi thiết thực ngay trong hoạt động mua sắm hằng ngày.

Cùng Co.op biến lựa chọn xanh thành thói quen

Tháng 10 tại Saigon Co.op còn được nối dài bằng những hoạt động khuyến khích thói quen mua sắm thân thiện với môi trường. Duy nhất ngày 10/10, hệ thống siêu thị Co.opmart, Co.opmart Pro và Co.op Xtra của Saigon Co.op trên toàn quốc đồng loạt triển khai chương trình “Cùng Co.op chọn túi xanh – Giảm túi nilon”. Khách hàng thành viên có hóa đơn trên 200.000 đồng được tặng túi môi trường size nhỏ; hóa đơn trên 400.000 đồng được tặng túi môi trường size lớn.

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Saigon Co.op lan tỏa tiêu dùng xanh qua từng giỏ hàng

Thay vì chỉ vận động khách hàng hạn chế túi nilon, Saigon Co.op tiếp tục tạo thêm quyền lợi để khuyến khích hành động này trở thành thói quen. Từ 10/10 đến 31/12, khách hàng mang theo túi có chất liệu thân thiện với môi trường, có thể tái sử dụng khi mua sắm tại hệ thống siêu thị, có hóa đơn trên 300.000 đồng và không nhận túi nilon tại quầy thu ngân sẽ được tặng 30 điểm thưởng vào tài khoản thẻ trong chương trình “Đến Co.op – Sắm xanh nhẹ ví”.

Một món quà nhỏ dành cho nàng, một bữa cơm tự tay chuẩn bị hay một chiếc túi được mang theo nhiều lần đều là những điều rất đỗi bình thường. Nhưng chính từ những điều nhỏ ấy, sự quan tâm được biến thành hành động, yêu thương trở nên gần gũi và thiết thực hơn. Với Saigon Co.op, “Tháng của nàng” vì thế không chỉ là dịp dành ưu đãi cho phái đẹp, mà còn là lời gợi nhắc: yêu thương có thể bắt đầu từ việc sẻ chia một bữa cơm, dành thêm thời gian cho nhau và cùng lựa chọn những điều tốt hơn cho gia đình, cho môi trường sống mỗi ngày.

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Saigon Co.op tiếp sức những tấm gương nghị lực vươn lên

VOV.VN - Ngày 19/9, Saigon Co.op đồng hành cùng chương trình “Chia sẻ yêu thương – Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên” lần 2 năm 2026 tại TP.HCM, trao tặng các phần quà thiết thực với tổng trị giá 200 triệu đồng, góp phần tiếp sức trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục học tập và vươn lên trong cuộc sống.

CTV Hồng Châu/VOV.VN
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