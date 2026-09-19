Saigon Co.op tiếp sức những tấm gương nghị lực vươn lên

Chương trình do Hội Bảo vệ Quyền lợi trẻ em TP.HCM tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em; các doanh nghiệp, nhà tài trợ, nhà hảo tâm cùng phụ huynh và các em học sinh tiêu biểu.

Bà Diệp Hồng Di - PhóTổng giám đốc SSaigon Co.op cùng lãnh đạo thành đoàn Tp.Hồ Chí Minh tặng quà cho các em học sinh tiêu biểu

Đại diện Saigon Co.op tham dự chương trình có bà Diệp Hồng Di – Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op).

Tiếp thêm động lực cho hành trình đến trường

“Chia sẻ yêu thương – Tuyên dương những tấm gương nghị lực vươn lên” được tổ chức lần đầu vào năm 2025, nhằm ghi nhận và biểu dương những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhưng luôn nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, đạt kết quả tích cực trong học tập, rèn luyện và cuộc sống. Bên cạnh việc tuyên dương, chương trình còn vận động các nguồn lực xã hội trao học bổng, quà tặng và những hỗ trợ thiết thực, qua đó tiếp thêm điều kiện để các em duy trì việc học, chăm sóc sức khỏe và tự tin hơn trên hành trình trưởng thành. Năm nay, chương trình tuyên dương 56 em học sinh tiêu biểu và trao học bổng cho 92 em có hoàn cảnh khó khăn, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của các em trong học tập và cuộc sống.

Đồng hành cùng chương trình, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Diệp Hồng Di đã đại diện đơn vị trao giấy tuyên dương cùng các phần quà gồm sữa, bánh, tập vở và nhiều nhu yếu phẩm thiết thực với tổng trị giá 200 triệu đồng. Những phần quà không chỉ góp phần san sẻ khó khăn trước mắt mà còn hướng đến hỗ trợ các em có thêm điều kiện chăm sóc sức khỏe, thể chất và duy trì việc học. Mỗi phần quà, suất học bổng hay giấy tuyên dương được trao cũng mang theo lời động viên rằng những nỗ lực vượt khó của các em luôn được gia đình, nhà trường và cộng đồng ghi nhận, đồng hành.

Bà Diệp Hồng Di - PhóTổng giám đốc Saigon Co.op trao giấy khen cho các em học sinh tiêu biểu tại chương trình

Đồng hành để những ước mơ đi xa hơn

Việc đồng hành cùng chương trình “Chia sẻ yêu thương” tiếp tục nối dài chuỗi hoạt động trách nhiệm xã hội được Saigon Co.op triển khai thường xuyên, hướng đến trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn và các nhóm yếu thế trong xã hội. Trong nhiều năm qua, bên cạnh nhiệm vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu của người dân, Saigon Co.op duy trì nhiều chương trình cộng đồng gắn với giáo dục, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được triển khai theo hướng thiết thực, phù hợp với nhu cầu của từng nhóm thụ hưởng và tạo thêm sự kết nối giữa nhà bán lẻ Việt với cộng đồng.