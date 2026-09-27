Dài hơn 3 m, ngồi cao, dễ xoay trở: VF 3 hợp người mới cầm lái

Thân xe gọn, tầm nhìn thoáng giúp người mới tự tin hơn

Ba tháng sau khi lấy bằng lái, anh Trần Văn Hoàng (27 tuổi, Bắc Ninh) vẫn hiếm khi sử dụng chiếc SUV của gia đình. Kích thước lớn khiến anh khó ước lượng khoảng cách hai bên khi đi qua đường hẹp, còn việc lùi xe vào sân thường mất nhiều lần căn chỉnh.

“Trên sân tập, tôi đã quen với các bài thi và cọc tiêu. Khi ra đường thật, xe máy đi sát hai bên, phía sau có phương tiện chờ nên tâm lý khác hẳn. Chiếc xe lớn khiến tôi càng căng thẳng”, anh Hoàng chia sẻ.

Trải nghiệm đó khiến anh chuyển hướng sang tìm một mẫu xe nhỏ, đủ thân thiện để không phải tiếp tục phụ thuộc vào ô tô của gia đình. Khi tìm hiểu VF 3, anh chú ý trước tiên tới kích thước dài 3.190 mm, rộng 1.679 mm và cao 1.652 mm.

Thân xe chỉ dài hơn 3 m giúp anh dễ ước lượng vị trí đầu và đuôi xe hơn, nhất là khi quay đầu trong khu dân cư, đi qua ngõ hẹp hoặc lùi vào chỗ đỗ. Đây cũng là lợi thế phù hợp với những tiêu chí anh đặt ra cho chiếc ô tô đầu tiên: gọn, dễ quan sát và không tạo thêm áp lực trong giai đoạn mới làm quen với đường phố.

“Tôi không còn phải căng thẳng quá mức khi nhìn gương hoặc căn đầu xe. Kích thước nhỏ khiến tôi dám thực hiện lại thao tác nếu chưa đúng, thay vì cố xử lý thật nhanh vì sợ chắn đường”, anh nói.

Chiều cao 1.652 mm mang lại tư thế ngồi thoáng và tầm quan sát tốt. Người lái có thể nhìn rõ hơn dòng xe phía trước và chủ động nhận biết phương tiện đi sát hai bên, yếu tố hữu ích trong điều kiện giao thông có nhiều xe máy.

Động cơ điện có công suất tối đa 30 kW và mô-men xoắn cực đại 110 Nm. Xe không có quá trình sang số hoặc nguy cơ chết máy như phương tiện sử dụng hộp số sàn, giúp người mới tập trung nhiều hơn vào quan sát đường và điều chỉnh tốc độ.

Giá hơn 276 triệu đồng, thêm phương án mua xe không cần vốn đối ứng

Với nhiều người mới lấy bằng, quyết định mua xe còn phụ thuộc vào số tiền cần chuẩn bị và khoản thanh toán hằng tháng.

VF 3 có giá niêm yết từ 285 triệu đồng. Từ ngày 19/9 đến hết ngày 19/12/2026, khách hàng của chương trình “Vì tương lai xanh” lần 2 được ưu đãi 3% khi mua xe. Sau ưu đãi, giá VF 3 còn hơn 276 triệu đồng.

Thay vì phải chuẩn bị sẵn một tỷ lệ trả trước cố định, khách hàng có thể được vay tới 100% giá trị xe theo chương trình “Mua xe 0 đồng”, áp dụng đến hết ngày 31/12/2026.

Chi phí sau khi nhận xe cũng được hỗ trợ. Chủ sở hữu VF 3 được miễn phí tối đa 10 lượt sạc mỗi tháng tại các trạm sạc công cộng V-Green đến hết ngày 10/2/2029.

VF 3 có phạm vi di chuyển công bố 215 km. Quãng đường này đáp ứng nhiều chặng đi làm, luyện lái và di chuyển trong thành phố trước khi xe cần bổ sung năng lượng.

Xe được bảo hành 7 năm hoặc 160.000 km, tùy điều kiện nào đến trước. Mốc bảo hành dài giúp người mua ô tô lần đầu không cần lo lắng về chi phí trong nhiều năm.

Với VF 3, kích thước gọn giúp người mới mạnh dạn cầm vô-lăng, còn mức giá và các chính sách hỗ trợ giúp việc sở hữu xe riêng trở nên đơn giản hơn với nhiều người.