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Đêm Quốc khánh tại Đại Phước: Âm nhạc, ánh sáng và pháo hoa hội tụ tại Swanbay

Thứ Năm, 09:24, 03/09/2026
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VOV.VN - Tối 2/9, hàng chục nghìn khán giả đã có mặt tại SwanBay, xã Đại Phước, thành phố Đồng Nai để tham dự chương trình nghệ thuật “Đại Phước – Tự hào rực sáng tương lai” và thưởng thức màn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp. Chương trình do UBND xã Đại Phước tổ chức, với sự đồng hành của SwanBay.

 

Từ sớm, đông đảo người dân, cư dân và các gia đình đã đến SwanBay, tạo nên không khí sôi động trong ngày hội lớn của đất nước. Những lá cờ đỏ sao vàng, âm nhạc, ánh sáng cùng sự háo hức chờ đón pháo hoa đã tạo nên một không gian lễ hội nhiều cảm xúc tại Đại Phước.

Đại Phước rực sáng trong đêm Quốc khánh

Trong 95 đơn vị hành chính cấp xã của Thành phố Đồng Nai, Đại Phước là một trong hai địa phương được lựa chọn tổ chức điểm bắn pháo hoa nổ tầm cao kết hợp tầm thấp, cùng với phường Trấn Biên. Điểm bắn tại xã Đại Phước được bố trí tại Khu đô thị SwanBay với 500 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 100 giàn pháo hoa tầm thấp.

Dem quoc khanh tai Dai phuoc Am nhac, anh sang va phao hoa hoi tu tai swanbay hinh anh 1
Khi những chùm pháo hoa đầu tiên bừng nở, hàng nghìn người hướng mắt lên bầu trời, nhiều gia đình và bạn trẻ ghi lại những hình ảnh đáng nhớ trong ngày hội lớn của đất nước

Trước thời khắc pháo hoa, chương trình nghệ thuật được dẫn dắt theo mạch cảm xúc về nguồn cội, tình yêu quê hương, đất nước, sức sống của Đồng Nai – Đại Phước và những kỳ vọng về tương lai. Diva Mỹ Linh cùng các ca sĩ, nghệ sĩ đã mang đến những phần trình diễn giàu cảm xúc, nhận được sự hưởng ứng của đông đảo khán giả.

Chương trình được cầu truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai, kết nối hai điểm cầu Trấn Biên – Đại Phước, lan tỏa không khí Quốc khánh đến khán giả trong và ngoài địa phương.

Niềm vui Quốc khánh gắn kết cộng đồng

Sự hiện diện của hàng chục nghìn khán giả đã tạo nên một không gian lễ hội sôi động tại Đại Phước. Các gia đình đưa con nhỏ đến xem biểu diễn, cư dân địa phương từ nhiều khu vực lân cận hòa vào dòng người thưởng thức âm nhạc, ánh sáng và chờ đón màn pháo hoa.

Tại chương trình, ông Nguyễn Thế Phong - Thành uỷ viên - Bí thư đảng uỷ - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Xã Đại Phước - Thành phố Đồng Nai nhấn mạnh ý nghĩa của các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong những dịp lễ lớn góp phần nâng cao đời sống tinh thần của Nhân dân, tăng cường sự gắn kết cộng đồng, lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước và góp phần tạo nên sức sống mới cho Đại Phước trong quá trình phát triển.

“Trong thời gian tới, Đại Phước tập trung phát triển kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, du lịch sinh thái và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Với lợi thế sông nước, cảnh quan và vị trí kết nối thuận lợi, Đại Phước có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng, dịch vụ chất lượng cao; từng bước hình thành những sản phẩm đặc trưng, góp phần nâng cao giá trị kinh tế và tạo dựng hình ảnh một Đại Phước năng động, xanh và đáng sống” - Ông Nguyễn Thế Phong chia sẻ.

SwanBay – điểm hẹn cộng đồng trong đêm Quốc khánh

Là địa điểm diễn ra chương trình và đơn vị đồng hành cùng địa phương, SwanBay đã đón hàng nghìn người dân, cư dân và du khách trong tối 2/9. Không gian đô thị trở thành nơi các gia đình gặp gỡ, người dân thưởng thức chương trình nghệ thuật và chờ đón thời khắc pháo hoa trên bầu trời Đại Phước.

Sự đồng hành của SwanBay góp phần tạo điều kiện để một sự kiện quy mô của địa phương đến gần hơn với cộng đồng. Qua đó, mối gắn kết giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân được thể hiện bằng những hoạt động cụ thể, hướng đến việc xây dựng đời sống văn hóa và tạo thêm những không gian sinh hoạt chung tại Đại Phước.

Đêm Quốc khánh khép lại bằng màn pháo hoa trên bầu trời SwanBay. Dưới những chùm sáng rực rỡ là hình ảnh hàng nghìn người đứng bên nhau, những gia đình lưu lại kỷ niệm và những lá cờ Tổ quốc giữa dòng người – những hình ảnh giản dị nhưng giàu cảm xúc của ngày Quốc khánh.

Từ sân khấu nghệ thuật đến màn pháo hoa cuối chương trình, “Đại Phước – Tự hào rực sáng tương lai” đã tạo nên một đêm đáng nhớ, đồng thời ghi thêm một dấu ấn trong đời sống văn hóa, cộng đồng của Đại Phước.

CTV An An/VOV.VN
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