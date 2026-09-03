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TP.HCM rực rỡ sắc màu nghệ thuật mừng Quốc khánh

Thứ Năm, 05:19, 03/09/2026
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VOV.VN - Tối 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Thành phố mới Bình Dương, TP.HCM chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, chương trình nghệ thuật mang chủ đề Việt Nam tự hào vững bước do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM thực hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

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Đông nghịt  dân để sớm để có chỗ ngồi xem chương trình

Chương trình được chia làm ba chương: "Độc lập - Tự do", "Khát vọng hòa bình" và "Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới", đã tái hiện trọn vẹn những mốc son lịch sử hào hùng từ mùa thu năm 1945 (19/8/1945 - 19/8/2026), qua các giai đoạn đấu tranh bảo vệ nền độc lập đến nhịp sống đổi mới hội nhập hôm nay.

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Tiết mục: Tuổi trẻ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Phần khai từ "Mùa thu lịch sử" với liên khúc Cùng nhau đi hồng binh - Mười chín Tháng Tám - Khúc khải hoàn, gợi nhắc thời khắc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

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Nhiều khu khách thích xem Chương trình Việt Nam tự hào vững bước tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn

Điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Dòng chảy phương Nam - Bản sắc, mang đến sự hòa quyện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và tôn vinh chiều sâu văn hóa vùng đất phương Nam.

Khép lại đêm diễn là bức tranh TP.HCM năng động, nghĩa tình qua các tiết mục tươi sáng như: Rạng ngời Việt Nam tôi, Rừng vàng biển bạc, Những trái tim Việt Nam...

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Rất đông bạn trẻ đến xem Chương trình Việt Nam tự hào vững bước

Chương trình nghệ thuật tại phố đi bộ đã thu hút đông đảo sự theo dõi của hàng ngàn người dân, du khách. Tại đây, nhiều người cảm thấy háo hức, phấn khởi không chỉ với những màn biểu diễn đặc sắc mà còn mang một niềm tự hào trong lễ kỷ niệm ngày đất nước giành độc lập.

Cùng thời điểm, không khí tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương cũng trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân và công nhân đổ về thưởng thức chương trình "Mùa thu tỏa sáng non sông". Không gian sân khấu ngoài trời rực rỡ ánh sáng và nhanh chóng được vây kín bởi biển người.

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Đông người dân, công nhân đến xem văn nghệ ở công viên thành phố mới Bình Dương

Không truyền tải lịch sử theo cách khô khan, chương trình chinh phục khán giả bằng tư duy nghệ thuật hiện đại, lấy hình tượng "Mùa Thu" làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối cảm xúc.

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Người dân hào hứng với các tiết mục

 Theo người dân tham dự chương trình nghệ thuật ở Công viên Thành phố mới Bình Dương, chương trình mỗi năm một hay hơn, các tiết mục minh họa lịch sử rất tốt, giúp các em nhỏ hiểu hơn về giá trị truyền thống dân tộc, từ đó thêm yêu quê hương đất nước.

Lệ Hằng -Thiên Lý/VOV-TP.HCM
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