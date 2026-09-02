Biển người hòa mình hoạt động âm nhạc mừng Quốc khánh ở TP.HCM, Đồng Nai

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, chương trình nghệ thuật mang chủ đề Việt Nam tự hào vững bước do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM thực hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Du khách rất hào hứng xem Chương trình nghệ thuật Việt Nam tự hào vững bước

Chương trình được chia làm ba chương: "Độc lập - Tự do", "Khát vọng hòa bình" và "Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới", đã tái hiện trọn vẹn những mốc son lịch sử hào hùng từ mùa thu năm 1945 (19/8/1945 - 19/8/2026), qua các giai đoạn đấu tranh bảo vệ nền độc lập đến nhịp sống đổi mới hội nhập hôm nay.

Phần khai từ "Mùa thu lịch sử" với liên khúc Cùng nhau đi hồng binh - Mười chín Tháng Tám - Khúc khải hoàn, gợi nhắc thời khắc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.

Điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Dòng chảy phương Nam - Bản sắc, mang đến sự hòa quyện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và tôn vinh chiều sâu văn hóa vùng đất phương Nam.

Rất đông bạn trẻ xem Chương trình nghệ thuật Việt Nam tự hào vững bước

Khép lại đêm diễn là bức tranh TP.HCM năng động, nghĩa tình qua các tiết mục tươi sáng như: Rạng ngời Việt Nam tôi, Rừng vàng biển bạc, Những trái tim Việt Nam...

Cùng thời điểm, không khí tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương cũng trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân và công nhân đổ về thưởng thức chương trình "Mùa thu tỏa sáng non sông". Không gian sân khấu ngoài trời rực rỡ ánh sáng và nhanh chóng được vây kín bởi biển người.

Không truyền tải lịch sử theo cách khô khan, chương trình chinh phục khán giả bằng tư duy nghệ thuật hiện đại, lấy hình tượng "Mùa Thu" làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối cảm xúc.

Theo người dân tham dự chương trình nghệ thuật ở Công viên Thành phố mới Bình Dương, chương trình mỗi năm một hay hơn, các tiết mục minh họa lịch sử rất tốt, giúp các em nhỏ hiểu hơn về giá trị truyền thống dân tộc, từ đó thêm yêu quê hương đất nước.

Một số hình ảnh mừng Quốc khánh ở TP.HCM:

Tiết mục Khát vọng hòa bình

Tiết mục Tuổi trẻ hôm nay sẽ viết tiếp câu chuyện hòa bình

Phố đi bộ Nguyễn Huệ phường Sài Gòn đông nghịt người xem Chương trình nghệ thuật Việt Nam tự hào vững bước

Người dân hào hứng với các tiết mục

Đông người dân, công nhân đến xem văn nghệ ở công viên thành phố mới Bình Dương

Hàng vạn người dân Đồng Nai đổ về ven sông xem pháo hoa mừng Quốc khánh

Tối 2/9, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực ven sông Đồng Nai để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh.

Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 2 địa điểm: đường ven sông Đồng Nai (phường Trấn Biên) và xã Đại Phước.

Năm nay, chương trình pháo hoa mừng lễ 2/9 kéo dài khoảng 15 phút, diễn ra tại các địa điểm là, đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị thuộc phường Trấn Biên và xã Đại Phước.

Tại mỗi điểm bắn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện khai hỏa 500 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 100 giàn pháo hoa tầm thấp.

Một gia đình ở phường Trấn Biên chọn vị trí từ toà nhà trên cao để thưởng thức pháo hoa

Để có được vị trí ngắm pháo hoa trọn vẹn nhất, từ chập tối, dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực đường ven sông và đường Nguyễn Văn Trị. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ mang theo ghế nhỏ, nước uống, chủ động tìm chỗ ngồi dọc bờ kè để hóng mát.

Khi những loạt pháo đầu tiên bung nở trên bầu trời, tiếng vang của pháo hòa lẫn với tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.

Liên tiếp những bông hoa lửa bung nở trên nền trời cao

Hàng nghìn điện thoại được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trong đêm lễ kỷ niệm của đất nước.

Lễ Quốc Khánh năm nay, Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 2 địa điểm là đường ven sông Đồng Nai và xã Đại Phước.