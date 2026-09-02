Biển người hòa mình hoạt động âm nhạc mừng Quốc khánh ở TP.HCM, Đồng Nai
VOV.VN - Tối 2/9, hàng nghìn người dân và du khách đã hòa mình vào các chương trình nghệ thuật đặc sắc tại phố đi bộ Nguyễn Huệ và công viên Thành phố mới Bình Dương, TP.HCM chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.
Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, chương trình nghệ thuật mang chủ đề Việt Nam tự hào vững bước do Ban Tổ chức Kỷ niệm các ngày Lễ lớn TP.HCM thực hiện đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả.
Chương trình được chia làm ba chương: "Độc lập - Tự do", "Khát vọng hòa bình" và "Việt Nam tự hào bước vào kỷ nguyên mới", đã tái hiện trọn vẹn những mốc son lịch sử hào hùng từ mùa thu năm 1945 (19/8/1945 - 19/8/2026), qua các giai đoạn đấu tranh bảo vệ nền độc lập đến nhịp sống đổi mới hội nhập hôm nay.
Phần khai từ "Mùa thu lịch sử" với liên khúc Cùng nhau đi hồng binh - Mười chín Tháng Tám - Khúc khải hoàn, gợi nhắc thời khắc thiêng liêng Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Điểm nhấn của chương trình là nhạc cảnh Dòng chảy phương Nam - Bản sắc, mang đến sự hòa quyện của nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống và tôn vinh chiều sâu văn hóa vùng đất phương Nam.
Khép lại đêm diễn là bức tranh TP.HCM năng động, nghĩa tình qua các tiết mục tươi sáng như: Rạng ngời Việt Nam tôi, Rừng vàng biển bạc, Những trái tim Việt Nam...
Cùng thời điểm, không khí tại Công viên Thành phố mới Bình Dương, phường Bình Dương cũng trở nên náo nhiệt khi hàng nghìn người dân và công nhân đổ về thưởng thức chương trình "Mùa thu tỏa sáng non sông". Không gian sân khấu ngoài trời rực rỡ ánh sáng và nhanh chóng được vây kín bởi biển người.
Không truyền tải lịch sử theo cách khô khan, chương trình chinh phục khán giả bằng tư duy nghệ thuật hiện đại, lấy hình tượng "Mùa Thu" làm sợi chỉ đỏ xuyên suốt kết nối cảm xúc.
Theo người dân tham dự chương trình nghệ thuật ở Công viên Thành phố mới Bình Dương, chương trình mỗi năm một hay hơn, các tiết mục minh họa lịch sử rất tốt, giúp các em nhỏ hiểu hơn về giá trị truyền thống dân tộc, từ đó thêm yêu quê hương đất nước.
Một số hình ảnh mừng Quốc khánh ở TP.HCM:
Hàng vạn người dân Đồng Nai đổ về ven sông xem pháo hoa mừng Quốc khánh
Tối 2/9, hàng vạn người dân đã đổ về khu vực ven sông Đồng Nai để chiêm ngưỡng màn pháo hoa rực rỡ mừng Quốc khánh.
Năm nay, chương trình pháo hoa mừng lễ 2/9 kéo dài khoảng 15 phút, diễn ra tại các địa điểm là, đường ven sông Đồng Nai và đường Nguyễn Văn Trị thuộc phường Trấn Biên và xã Đại Phước.
Tại mỗi điểm bắn, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thực hiện khai hỏa 500 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 100 giàn pháo hoa tầm thấp.
Để có được vị trí ngắm pháo hoa trọn vẹn nhất, từ chập tối, dòng người đã bắt đầu đổ về khu vực đường ven sông và đường Nguyễn Văn Trị. Nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ mang theo ghế nhỏ, nước uống, chủ động tìm chỗ ngồi dọc bờ kè để hóng mát.
Khi những loạt pháo đầu tiên bung nở trên bầu trời, tiếng vang của pháo hòa lẫn với tiếng reo hò, vỗ tay tán thưởng khiến không khí trở nên vô cùng náo nhiệt.
Hàng nghìn điện thoại được giơ lên để ghi lại khoảnh khắc ấn tượng trong đêm lễ kỷ niệm của đất nước.
Lễ Quốc Khánh năm nay, Đồng Nai tổ chức bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp tại 2 địa điểm là đường ven sông Đồng Nai và xã Đại Phước.