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Điều gì đứng sau 19 sản phẩm, dịch vụ đạt Thương hiệu quốc gia của Masan?

Thứ Năm, 15:33, 15/10/2026
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VOV.VN -19 sản phẩm, dịch vụ thuộc 7 nhóm thương hiệu của Masan Group (HOSE: MSN) được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026, trải rộng từ thực phẩm, đồ uống, bán lẻ đến vật liệu công nghệ cao.

Kết quả này phản ánh hành trình đầu tư vào chất lượng, đổi mới sản phẩm và xây dựng năng lực cạnh tranh, giúp các thương hiệu Việt phục vụ tốt hơn thị trường trong nước và từng bước tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Theo Quyết định số 2136/QĐ-BCT ngày 29/8/2026 của Bộ Công Thương, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026. Chương trình xét chọn dựa trên ba giá trị cốt lõi: chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong, cùng các yêu cầu về tuân thủ.

Trong đó, Masan Group có 19 sản phẩm, dịch vụ thuộc 7 nhóm thương hiệu được công nhận. Không chỉ ghi dấu ấn ở những ngành hàng tiêu dùng quen thuộc, Masan còn có sản phẩm vật liệu công nghệ cao phục vụ khách hàng công nghiệp quốc tế, cho thấy năng lực phát triển thương hiệu trên nhiều lĩnh vực.

Từ bữa ăn hằng ngày đến trải nghiệm mua sắm hiện đại

Ở lĩnh vực tiêu dùng, CHIN-SU có 5 nhóm sản phẩm được công nhận, gồm tương ớt, xốt, nước tương, nước mắm và gia vị. Vinacafé Biên Hòa có 5 sản phẩm, gồm cà phê Vinacafé, Wake-Up, Phil Café Việt, nước tăng lực Wake-Up 247 và ngũ cốc B’fast. Vĩnh Hảo đóng góp 3 sản phẩm gồm nước khoáng Vĩnh Hảo, nước khoáng chanh Lemona và nước uống đóng chai Vihawa.

Danh sách còn có thịt ủ mát MEATDeli, rau quả sạch WinEco, cùng ba hệ thống bán lẻ WinMart, WinMart+ và WIN. Những sản phẩm, dịch vụ này hiện diện trong nhiều nhu cầu thiết yếu, từ bữa ăn gia đình đến mua sắm hằng ngày.

Để duy trì chất lượng trên nhiều ngành hàng, các sản phẩm tiêu dùng của Masan áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng và đạt nhiều chứng nhận như HACCP, ISO 22000, FSSC và BRCGS. Các sản phẩm rau quả sạch WinEco, thịt ủ mát MeatDeli cũng triển khai truy xuất nguồn gốc bằng mã QR giúp người tiêu dùng dễ dàng tiếp cận thông tin lí lịch sản phẩm.

Song song với chất lượng, Masan Consumer (HOSE: MCH) đẩy mạnh đổi mới để đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, từ phát triển gia vị phù hợp với từng món ăn đến các sản phẩm hướng tới sức khỏe và dinh dưỡng.
 

Dieu gi dung sau 19 san pham, dich vu dat thuong hieu quoc gia cua masan hinh anh 1
Rau sạch WinEco

Theo công bố của Masan Consumer, doanh nghiệp có thể đưa sản phẩm mới ra thị trường trong chưa đến 12 tháng, so với mức trung bình khoảng 24 tháng của thị trường. Giai đoạn 2022–2024, MCH ra mắt bình quân 115 sản phẩm mỗi năm, trong khi doanh thu từ sản phẩm mới tăng trưởng bình quân 63%/năm.

Ở lĩnh vực bán lẻ, WinCommerce tiếp tục mở rộng mạng lưới để đưa dịch vụ bán lẻ hiện đại đến gần hơn với người dân. Trong 8 tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp mở mới ròng 796 cửa hàng, trong đó có 618 minimart tại nông thôn, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận hàng hóa và dịch vụ mua sắm ngoài các đô thị lớn.

Đồng thời, mạng lưới WinMart, WinMart+ và WIN giúp Masan nắm bắt nhu cầu mua sắm tại từng địa bàn, thử nghiệm sản phẩm mới và điều chỉnh danh mục hàng hóa trước khi mở rộng phân phối. Sự kết nối giữa sản xuất và bán lẻ giúp doanh nghiệp đưa sản phẩm phù hợp đến người tiêu dùng nhanh hơn.

Tới vật liệu công nghệ cao Việt Nam tham gia chuỗi cung ứng quốc tế

Bên cạnh lĩnh vực tiêu dùng và bán lẻ, sản phẩm vật liệu vonfram chất lượng cao của Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) cũng được công nhận Thương hiệu quốc gia 2026.

Vonfram là vật liệu được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi chất lượng ổn định và khả năng cung ứng lâu dài. Sự ghi nhận dành cho sản phẩm của MSR cho thấy năng lực của doanh nghiệp Việt trong lĩnh vực vật liệu công nghiệp, bên cạnh các ngành hàng tiêu dùng vốn là thế mạnh của Masan.

Dieu gi dung sau 19 san pham, dich vu dat thuong hieu quoc gia cua masan hinh anh 2
Thịt mát MEATDeli được người tiêu dùng tin chọn

Năm 2025, MTC sản xuất thành công APT có độ tinh khiết lên đến 99,99%. MTC được Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận Doanh nghiệp Công nghệ cao giai đoạn 2025–2029 và hoàn thành đánh giá theo Quy trình Đảm bảo Khoáng sản có Trách nhiệm (RMAP) đối với vonfram do tổ chức Responsible Minerals Initiative (RMI) chứng nhận. Hiện công ty đang hoàn thiện các thủ tục để nâng công suất sản xuất APT lên 8.278 tấn WO₃ mỗi năm, đáp ứng nhu cầu đang gia tăng của thị trường.
Năng lực tham gia chuỗi cung ứng quốc tế của MSR được thể hiện qua quan hệ hợp tác cùng các đối tác quốc tế, trong đó có GB Innovation (Hàn Quốc) và The Elmet Group (Hoa Kỳ) với các thỏa thuận chế biến vonfram và bao tiêu dài hạn

Việc 19 sản phẩm, dịch vụ được công nhận Thương hiệu quốc gia 2026 là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của Masan trong xây dựng chất lượng, đổi mới và phát triển thương hiệu. Từ những sản phẩm phục vụ hàng triệu người tiêu dùng đến vật liệu công nghiệp cung ứng cho thị trường quốc tế, Masan tiếp tục góp phần nâng cao vị thế và sức cạnh tranh của thương hiệu Việt.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN) với sứ mệnh cung cấp các sản phẩm và dịch vụ vượt trội cho 100 triệu người dân Việt Nam và đưa thương hiệu Việt ra thế giới. Hiện nay, Tập đoàn Masan có 19 thương hiệu sản phẩm/dịch vụ thuộc 5 công ty thành viên được vinh danh Thương hiệu quốc gia 2026.  Các Công ty thành viên và liên kết của Tập đoàn Masan đều là những Công ty dẫn đầu các lĩnh vực hàng tiêu dùng nhanh, thịt có thương hiệu, bán lẻ, chuỗi F&B, dịch vụ tài chính và sản xuất vật liệu công nghiệp có giá trị gia tăng. Đây đều là những lĩnh vực đang tăng trưởng cao trong nền kinh tế Việt Nam.

 

 

CTV Linh Anh/VOV.VN
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