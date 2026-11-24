Thông tin tại buổi làm việc cho biết, tại EVNCPC, công tác KD&DVKH tiếp tục được chú trọng với hơn 4,05 triệu yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận, trong đó 72% được xử lý tự động; tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt hơn 98%.

Trong 10 tháng năm 2026, EVNCPC đã triển khai đồng bộ các mặt công tác sản xuất kinh doanh, kinh doanh dịch vụ khách hàng, quản lý vận hành và phát triển dịch vụ điện, đạt nhiều kết quả tích cực. Mô hình tổ chức của Tổng công ty và các đơn vị thành viên tiếp tục được kiện toàn sau hai giai đoạn sắp xếp, phù hợp với địa giới hành chính mới và yêu cầu quản lý, điều hành.

Ông Nguyễn Hữu Khánh – Phó Tổng giám đốc EVNCPC phát biểu tại buổi làm việc

Công tác KD&DVKH tiếp tục được chú trọng, với hơn 4,05 triệu yêu cầu của khách hàng được tiếp nhận, trong đó 71,91% được xử lý tự động; tỷ lệ khách hàng hài lòng đạt 98,03%. Việc phát triển ứng dụng EVN CSKH và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Trung tâm Chăm sóc khách hàng với các Công ty Điện lực được đẩy mạnh.

Trong công tác quản lý nhu cầu phụ tải, EVNCPC có 1.164 khách hàng tham gia chương trình điều chỉnh phụ tải với tiềm năng 90,9 MW; 1.925 khách hàng tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với tiềm năng 255,6 MW. Tổng công suất máy phát điện có khả năng huy động đạt 942 MW. Hệ thống đo đếm tiếp tục được hiện đại hóa với khoảng 5 triệu công tơ điện tử, đạt 100% thu thập dữ liệu đo xa.

Công tác kiểm tra, giám sát mua bán điện được tăng cường, trong 10 tháng phát hiện 10.147 trường hợp vi phạm sử dụng điện, trong đó có 104 vụ trộm cắp điện, tổng số tiền bồi thường 17,22 tỷ đồng. Giá bán điện bình quân đạt 2.380,36 đồng/kWh; tỷ lệ thu tiền điện đạt 100,2%, cả 8 Công ty Điện lực đều đạt và vượt kế hoạch. Tỷ lệ nợ khó đòi đạt 0,0005%, thấp hơn kế hoạch giao.

Ông Phan Tử Lượng – Phó Tổng giám đốc EVNNPC trao tặng quà lưu niệm cho EVNCPC tại buổi làm việc

Đối với điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, EVNCPC thống kê 9.030 hệ thống với tổng công suất 388,315 MWp; trong đó 4.563 hệ thống có trang bị lưu trữ điện với tổng dung lượng 81,286 MWh. Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung tiếp tục triển khai các dịch vụ điện trên địa bàn toàn miền Trung.

Lãnh đạo hai Tổng công ty cùng khẳng định, công tác KD&DVKH đóng vai trò then chốt trong việc duy trì ổn định hệ thống, xây dựng uy tín và phát triển bền vững. Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, nâng cao chất lượng dịch vụ và độ hài lòng của khách hàng, đẩy mạnh chuyển đổi số, đa dạng hóa các kênh cung cấp dịch vụ và quản lý nhu cầu khách hàng.