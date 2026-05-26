EVNHANOI nỗ lực bảo đảm nguồn điện phục vụ người dân Thủ đô trong ngày nắng nóng
Thứ Ba, 20:49, 26/05/2026
VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao, đặt áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện.
Từ Trung tâm điều độ, các trạm biến áp 110kV đến từng tuyến phố, khu dân cư, lực lượng EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô luôn được duy trì ổn định, an toàn.
Khi nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô tăng cao, mỗi ca trực tại Trung tâm điều độ, mỗi lượt kiểm tra trên đường dây, trạm biến áp hay từng tuyến phố đều góp phần giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, ổn định. Từ cơ quan đầu não điều hành hệ thống đến lực lượng bám sát địa bàn tại cơ sở, cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHANOI đang ngày đêm nỗ lực để bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô không bị gián đoạn.
VOV.VN - Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang nỗ lực hoàn thành công tác chỉnh trang lưới điện trên các tuyến phố, để đảm bảo mỹ quan đô thị và phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời.
VOV.VN - Trong những ngày hè cao điểm, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay cửa hàng. Việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị.
VOV.VN - Trong những ngày hè cao điểm, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay cửa hàng. Việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị.
VOV.VN - Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.
VOV.VN - Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.