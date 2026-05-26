Cải chính

EVNHANOI nỗ lực bảo đảm nguồn điện phục vụ người dân Thủ đô trong ngày nắng nóng

Thứ Ba, 20:49, 26/05/2026
VOV.VN - Nắng nóng kéo dài khiến nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn Thủ đô liên tục tăng cao, đặt áp lực lớn lên hệ thống vận hành điện.

Từ Trung tâm điều độ, các trạm biến áp 110kV đến từng tuyến phố, khu dân cư, lực lượng EVNHANOI đang duy trì trạng thái ứng trực 24/24h, tăng cường giám sát vận hành, kiểm tra thiết bị và chủ động xử lý các nguy cơ quá tải nhằm bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô luôn được duy trì ổn định, an toàn.

Giữa thời điểm phụ tải điện tăng mạnh do nắng nóng kéo dài, Trung tâm điều độ của EVNHANOI hoạt động liên tục 24/24h. Tại đây, mọi thông số vận hành của hệ thống điện Thủ đô được giám sát theo thời gian thực nhằm kịp thời điều hành phụ tải, xử lý tình huống và bảo đảm cung ứng điện ổn định cho người dân.

Các trạm biến áp và đường dây 110kV chính là những “mạch máu” giữ cho dòng điện vận hành thông suốt trên toàn hệ thống
Thông số vận hành tại trạm biến áp được kiểm tra thường xuyên trong thời điểm phụ tải tăng cao

Chuẩn bị đầy đủ vật tư, thiết bị để sẵn sàng xử lý các tình huống

Đội trưởng Lê Đức Huy - Đội quản lý điện Ngọc Hà - Công ty Điện lực Ba Đình phân công nhiệm vụ tại hiện trường

Liên tục kiểm tra dòng điện sẵn sàng cho việc san tải

Kiểm tra hệ thống cáp, aptomat và các điểm tiếp xúc

Các tổ ứng trực lưu động luôn sẵn sàng tiếp nhận, xử lý nhanh các tình huống phát sinh trên lưới điện khu dân cư bất kể đêm hay ngày

Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, lực lượng công nhân điện vẫn duy trì để bảo đảm dòng điện phục vụ sinh hoạt của người dân Thủ đô​
Đồng thời tích cực tuyên truyền tiết kiệm điện đến người dân

Khi nhu cầu sử dụng điện của Thủ đô tăng cao, mỗi ca trực tại Trung tâm điều độ, mỗi lượt kiểm tra trên đường dây, trạm biến áp hay từng tuyến phố đều góp phần giữ cho dòng điện được vận hành an toàn, ổn định. Từ cơ quan đầu não điều hành hệ thống đến lực lượng bám sát địa bàn tại cơ sở, cán bộ, kỹ sư, công nhân EVNHANOI đang ngày đêm nỗ lực để bảo đảm nguồn điện phục vụ sinh hoạt, học tập, sản xuất kinh doanh của người dân Thủ đô không bị gián đoạn.

EVNHANOI bảo đảm cung cấp điện ổn định và thông suốt dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ

VOV.VN - Cùng với nhiệm vụ bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và liên tục phục vụ các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các yêu cầu về dịch vụ điện của khách hàng được Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội (EVNHANOI) bảo đảm đáp ứng đủ, kịp thời.

Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phát động chiến dịch “Hà Nội 26+”
VOV.VN - Trong những ngày hè cao điểm, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay cửa hàng. Việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị.

EVNHANOI triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định
VOV.VN - Cùng với việc bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đang tích cực triển khai nhiều giải pháp tuyên truyền, vận động người dân Thủ đô sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

