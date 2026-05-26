Trước thực tế đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phát động chiến dịch “Hà Nội 26+” với thông điệp đơn giản nhưng thiết thực: hãy cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên. Đây không chỉ là hành động tiết kiệm điện mà còn là cách mỗi người dân cùng chung tay giảm nguy cơ quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng.

Chiến dịch “Hà Nội 26+” của EVNHANOI

Theo các chuyên gia năng lượng, chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 3–5%. Khi hàng triệu thiết bị điều hòa cùng được điều chỉnh hợp lý, hiệu quả tiết kiệm cho toàn thành phố sẽ trở nên rất đáng kể.

Thực tế hiện nay, nhiều hộ gia đình có thói quen cài đặt điều hòa ở mức nhiệt thấp để làm mát nhanh. Tuy nhiên, việc duy trì mức nhiệt quá thấp trong thời gian dài không chỉ khiến điện năng tiêu thụ tăng cao mà còn làm gia tăng áp lực vận hành cho hệ thống điện trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Thông qua chiến dịch “Hà Nội 26+”, EVNHANOI mong muốn lan tỏa thói quen sử dụng điện văn minh, tiết kiệm và có trách nhiệm với cộng đồng. Chỉ với những thay đổi nhỏ như đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để tăng hiệu quả làm mát, hạn chế bật/tắt liên tục hay tắt thiết bị khi không sử dụng, mỗi người dân đều có thể góp phần giúp hệ thống điện vận hành ổn định hơn trong mùa hè.

Chiến dịch không kêu gọi cắt giảm nhu cầu sinh hoạt, mà hướng tới sử dụng điện thông minh và hợp lý hơn – đủ mát cho mỗi gia đình, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng.

Từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện hằng ngày, chiến dịch “Hà Nội 26+” do EVNHANOI triển khai hướng tới mục tiêu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định cho Thủ đô trong mùa hè năm nay.