Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phát động chiến dịch “Hà Nội 26+”

Thứ Ba, 11:01, 26/05/2026
VOV.VN - Trong những ngày hè cao điểm, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 40 độ C, nhu cầu sử dụng điện tại Hà Nội tăng mạnh, điều hòa nhiệt độ trở thành thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, văn phòng hay cửa hàng. Việc sử dụng điều hòa ở mức nhiệt quá thấp đang tạo áp lực lớn lên hệ thống điện đô thị.

Trước thực tế đó, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) phát động chiến dịch “Hà Nội 26+” với thông điệp đơn giản nhưng thiết thực: hãy cài đặt điều hòa từ 26 độ C trở lên. Đây không chỉ là hành động tiết kiệm điện mà còn là cách mỗi người dân cùng chung tay giảm nguy cơ quá tải lưới điện trong mùa nắng nóng.

tong cong ty Dien luc tp ha noi evnhanoi phat dong chien dich ha noi 26 hinh anh 1
Chiến dịch “Hà Nội 26+” của EVNHANOI

Theo các chuyên gia năng lượng, chỉ cần tăng nhiệt độ điều hòa thêm 1 độ C, lượng điện tiêu thụ có thể giảm từ 3–5%. Khi hàng triệu thiết bị điều hòa cùng được điều chỉnh hợp lý, hiệu quả tiết kiệm cho toàn thành phố sẽ trở nên rất đáng kể.

Thực tế hiện nay, nhiều hộ gia đình có thói quen cài đặt điều hòa ở mức nhiệt thấp để làm mát nhanh. Tuy nhiên, việc duy trì mức nhiệt quá thấp trong thời gian dài không chỉ khiến điện năng tiêu thụ tăng cao mà còn làm gia tăng áp lực vận hành cho hệ thống điện trong những ngày cao điểm nắng nóng.

Thông qua chiến dịch “Hà Nội 26+”, EVNHANOI mong muốn lan tỏa thói quen sử dụng điện văn minh, tiết kiệm và có trách nhiệm với cộng đồng. Chỉ với những thay đổi nhỏ như đặt điều hòa ở mức 26 độ C trở lên, kết hợp sử dụng quạt gió để tăng hiệu quả làm mát, hạn chế bật/tắt liên tục hay tắt thiết bị khi không sử dụng, mỗi người dân đều có thể góp phần giúp hệ thống điện vận hành ổn định hơn trong mùa hè.

Chiến dịch không kêu gọi cắt giảm nhu cầu sinh hoạt, mà hướng tới sử dụng điện thông minh và hợp lý hơn – đủ mát cho mỗi gia đình, đồng thời góp phần tiết kiệm chi phí tiền điện trong mùa nắng nóng.

Từ những thay đổi nhỏ trong thói quen sử dụng điện hằng ngày, chiến dịch “Hà Nội 26+” do EVNHANOI triển khai hướng tới mục tiêu sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả hơn, góp phần bảo đảm cung ứng điện ổn định cho Thủ đô trong mùa hè năm nay.

CTV Minh Thu/VOV.VN
Tag: EVNHANOI Hà Nội 26+ hệ thống điện điều hòa
EVNHANOI đưa dịch vụ cấp điện trung áp lên nền tảng Internet

EVNHANOI đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng từ đầu năm 2026

