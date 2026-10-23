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EVNHCMC ban hành đơn giá ngừng, cấp điện trở lại

Thứ Sáu, 08:00, 23/10/2026
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VOV.VN - Kể từ ngày 19/10, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) sẽ thực hiện thu phí ngừng, cấp điện trở lại đối với các trường hợp tạm ngừng cấp điện do khách hàng chưa thanh toán tiền điện đúng hạn hoặc có yêu cầu tạm ngừng cấp điện.

Theo đó, đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt sẽ áp dụng đơn giá ngừng, cấp điện trở lại là 100.530 đồng/lần tại cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống.

Đối với khách hàng sử dụng điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện sẽ được áp dụng đơn giá tương ứng với cấp điện áp và hệ số điều chỉnh theo khoảng cách được quy định như sau:

evnhcmc ban hanh don gia ngung, cap dien tro lai hinh anh 1

Trong đó:

- Đơn giá không có chi phí vật liệu, máy thi công khi thực hiện công tác ngừng, cấp điện trở lại cho khách hàng nên không tính các chi phí này.

- Đơn giá đã bao gồm thuế VAT.

- Hệ số điều chỉnh theo khoảng cách (k) được xác định theo khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại.

- Đối với khách hàng sử dụng điện phục vụ mục đích sinh hoạt, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách k = 1, không phụ thuộc vào khoảng cách từ trụ sở đơn vị trực tiếp thực hiện ngừng, cấp điện trở lại đến địa điểm thực hiện ngừng, cấp điện trở lại (tại điểm có cấp điện áp từ 0,38 kV trở xuống: đơn giá là 100.530 đồng).

- Đối với khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt và tổ chức, cá nhân yêu cầu ngừng cấp điện, hệ số điều chỉnh theo khoảng cách được áp dụng hệ số k đến 05 km,… và trên 50 km.

- Khoảng cách di chuyển để tính phí được tính từ trụ sở chính của công ty điện lực đến địa điểm thao tác, riêng khu vực đặc khu Côn Đảo được tính từ trụ sở chính của Điện lực Côn Đảo.

evnhcmc ban hanh don gia ngung, cap dien tro lai hinh anh 2

EVNHCMC cũng lưu ý, để tránh trường hợp phát sinh chi phí do tạm ngừng cung cấp điện khi chưa thanh toán tiền điện đúng hạn, quý khách hàng cần thanh toán tiền điện từ ngày 03 đến ngày 05 hàng tháng.

Thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Tổng đài 1558 hoặc 1900 545454; qua ứng dụng EVNCSKH hoặc EVNHCMC; qua email: cskh@hcmpc.com.vn; fanpage EVNHCMC; website: www.evnhcmc.vn

CTV Mạnh Cường/VOV.VN
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