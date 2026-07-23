EVNHCMC và Becamex ký kết phối hợp trong công tác vận hành, đầu tư lưới điện

Việc ký kết tạo nền tảng để hai bên nâng cao chất lượng cung cấp điện cho các khu công nghiệp, đồng thời phát triển hạ tầng năng lượng xanh, phục vụ thu hút đầu tư trong giai đoạn mới.

Ông Phạm Quốc Bảo – Chủ tịch HĐTV EVNHCMC phát biểu tại buổi ký kết

Theo Quy chế phối hợp vừa được ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp toàn diện trong công tác quy hoạch và đầu tư lưới điện phục vụ các khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ do Becamex đầu tư; chia sẻ dữ liệu vận hành hệ thống SCADA/DMS; phối hợp kinh doanh điện và triển khai các chương trình điều chỉnh phụ tải (DR).

Đáng chú ý, EVNHCMC và Becamex Group cũng thống nhất nghiên cứu phát triển các mô hình năng lượng mới như điện mặt trời mái nhà, hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS), điện khí LNG đồng phát và các giải pháp sử dụng năng lượng hiệu quả, phù hợp với định hướng chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững. Hai bên sẽ duy trì cơ chế họp định kỳ 6 tháng một lần hoặc tổ chức họp đột xuất khi cần thiết nhằm đánh giá kết quả thực hiện Quy chế, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Quốc Bảo - Chủ tịch Hội đồng thành viên EVNHCMC cho biết, sự kiện là kết quả của quá trình làm việc, trao đổi và thống nhất giữa hai đơn vị trong thời gian qua, hướng tới mục tiêu xây dựng cơ chế phối hợp lâu dài, hiệu quả. Becamex Group là một trong những doanh nghiệp giữ vai trò đầu tàu trong phát triển hạ tầng công nghiệp, đô thị và dịch vụ, đồng thời là "nam châm" thu hút nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước. Đối với EVNHCMC, Becamex cũng là một khách hàng đặc biệt quan trọng khi công suất các trạm biến áp 110kV phục vụ hệ thống khu công nghiệp của tập đoàn chiếm khoảng 1/7 tổng công suất lưới điện 110kV do Tổng công ty quản lý.

Từ thực tế đó, EVNHCMC xác định việc bảo đảm cung cấp điện ổn định, liên tục cho các khu công nghiệp của Becamex là nhiệm vụ trọng tâm trong những năm tới. Để đồng hành cùng Becamex, EVNHCMC đã xây dựng kế hoạch đầu tư trong 2-3 năm tới nhằm hoàn thiện toàn bộ lưới điện khu vực. Đến hết năm 2026, phấn đấu tự động hóa 50% các tuyến đường dây 22kV và hướng tới 100% vào năm 2028. Đối với lưới điện 110kV, mục tiêu đến năm 2028 là bảo đảm toàn bộ hệ thống đạt tiêu chí N-1, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực.

Tổng giám đốc EVNHCMC và Tổng giám đốc Becamex Group thực hiện nghi thức ký kết Quy chế phối hợp dưới sự chứng kiến của lãnh đạo hai đơn vị

Bên cạnh lộ trình đầu tư dài hạn, EVNHCMC cũng sẽ triển khai các giải pháp trước mắt nhằm xử lý những điểm nghẽn trên hệ thống điện khu vực, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ các công trình nguồn và lưới điện quan trọng để tăng khả năng cấp điện cho các khu công nghiệp.

Đánh giá về ý nghĩa của sự hợp tác, ông Nguyễn Văn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Becamex Group cho rằng yêu cầu của các nhà đầu tư quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu, ngày càng đặt ra tiêu chuẩn cao về nguồn điện ổn định, tin cậy và sử dụng năng lượng xanh. Việc ký kết Quy chế phối hợp lần này không chỉ mở rộng hợp tác giữa hai đơn vị trong lĩnh vực điện lực mà còn tạo nền tảng để cùng nghiên cứu, phát triển các giải pháp năng lượng tái tạo và hạ tầng năng lượng hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các khu công nghiệp thế hệ mới. Becamex Group cam kết sẽ tiếp tục đồng hành cùng EVNHCMC để chủ động nghiên cứu, triển khai các giải pháp năng lượng mới, từng bước xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp xanh, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Lãnh đạo hai đơn vị kỳ vọng việc kết hợp giữa năng lực quản lý, vận hành hệ thống điện của EVNHCMC và kinh nghiệm phát triển hạ tầng công nghiệp của Becamex Group sẽ góp phần hình thành hệ thống hạ tầng năng lượng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh, thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh của TP.HCM trong giai đoạn mới.