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GELEX - Nơi những điều tốt đẹp được tạo nên từ sự đồng lòng

Thứ Tư, 15:10, 22/07/2026
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VOV.VN - Tại GELEX, văn hóa sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của đội ngũ đang trở thành một phần quan trọng trong hành trình xây dựng một tổ chức phát triển bền vững.

GELEX - Văn hóa sẻ chia, tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng

Một nơi làm việc tốt không chỉ được đo bằng chính sách hay môi trường làm việc, mà còn bởi những giá trị chung mà mỗi thành viên cùng tin tưởng và tạo dựng.

Trong những tiêu chí đánh giá một môi trường làm việc hiện đại, sự gắn kết của nhân viên ngày càng trở thành yếu tố quan trọng. Người lao động không chỉ tìm kiếm một nơi để làm việc, mà còn mong muốn được thuộc về một tổ chức, nơi họ tìm thấy ý nghĩa trong những điều mình làm.

Tại GELEX, tinh thần ấy được thể hiện qua những hành động rất giản dị. Đầu tháng 7 vừa qua, chương trình hiến máu thường niên “Một giọt máu - Một tấm lòng GELEX” đã được triển khai trên toàn hệ thống với sự tham gia hưởng ứng của đông đảo CBNV tại nhiều đơn vị thành viên. Từ các nhà máy sản xuất đến khối văn phòng, từ lãnh đạo đến người lao động trực tiếp, hàng trăm con người GELEX đã cùng tham gia với một niềm tin chung: mỗi đóng góp nhỏ đều có thể góp phần tạo nên những giá trị lớn hơn cho cộng đồng.

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Với nhiều CBNV, đây không chỉ là một hoạt động thiện nguyện, mà còn là một trải nghiệm kết nối. “Điều khiến tôi ấn tượng không chỉ là việc mọi người cùng đi hiến máu, mà là cảm giác rất nhiều đồng nghiệp, dù ở những vị trí và đơn vị khác nhau, cùng chung một tinh thần muốn đóng góp điều tốt đẹp”, Chị Dương Thị Hồng Anh, giám đốc Chi nhánh Hoàn Kiếm & Hai Bà Trưng, Tập đoàn GELEX chia sẻ. 

Chính những khoảnh khắc như vậy tạo nên một phần bản sắc văn hóa GELEX – nơi mỗi cá nhân không chỉ cùng làm việc, mà còn cùng chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng.

Khi văn hóa được thể hiện bằng hành động

Với GELEX, xây dựng môi trường làm việc tốt không dừng lại ở việc tạo điều kiện để nhân viên phát triển nghề nghiệp. Đó còn là hành trình xây dựng một tổ chức nơi mỗi người cảm thấy mình là một phần có ý nghĩa trong mục tiêu chung.

Những hoạt động cộng đồng, những sáng kiến nội bộ hay những chương trình gắn kết trong toàn hệ thống đều hướng tới việc nuôi dưỡng tinh thần đồng hành và trách nhiệm. Đó cũng là cách các giá trị văn hóa Uy tín – Hợp lực – Sáng tạo được thể hiện trong đời sống doanh nghiệp.

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Chương trình Townhall Bàn tròn Văn hóa tại GELEX là không gian để các CBNV đối thoại, cùng đóng góp xây dựng tổ chức

Uy tín đến từ trách nhiệm với những cam kết không chỉ trong kinh doanh mà còn với xã hội. Hợp lực được tạo nên khi hàng nghìn con người cùng chung tay vì một mục tiêu ý nghĩa. Sáng tạo được nuôi dưỡng từ tinh thần chủ động tìm kiếm những cách làm mới để tạo ra giá trị tích cực hơn.

Một nơi làm việc nơi con người cùng tạo nên giá trị

Bốn năm liên tiếp được HR Asia vinh danh là “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” không chỉ là sự ghi nhận về môi trường làm việc, mà còn phản ánh hành trình GELEX kiên định xây dựng một tổ chức lấy con người làm trung tâm.

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Văn phòng làm việc của CBNV Tập đoàn GELEX

Ở đó, mỗi cá nhân không chỉ được trao cơ hội phát triển, mà còn được khuyến khích đóng góp, sẻ chia và tạo nên những ảnh hưởng tích cực vượt ra ngoài phạm vi công việc. Bởi một nơi làm việc tốt không chỉ là nơi giúp mỗi người trở nên tốt hơn, mà còn là nơi những con người cùng nhau làm nên những điều tốt đẹp hơn.

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GELEX đầu tư vào con người để xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững

VOV.VN - Trong thế giới mà công nghệ, thị trường và mô hình kinh doanh liên tục thay đổi, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp không chỉ đến từ quy mô tài sản, nguồn lực tài chính, mà phụ thuộc vào khả năng xây dựng một tổ chức có năng lực thích ứng, đổi mới và phát triển. Với GELEX, hành trình đó bắt đầu từ con người.

CTV Thùy Linh/VOV.VN
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