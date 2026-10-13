Hành trình bảy năm nối những “ốc đảo dữ liệu” bất động sản

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị Meey Group, gọi trạng thái các dữ liệu bất động sản phân tán là những “ốc đảo dữ liệu”. Tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo và thương mại điện tử trong chuỗi giá trị toàn cầu” trong chuỗi sự kiện Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026, cụm từ này đã được sử dụng để mở đầu sáng kiến do Meey Group khởi xướng.

Bảy năm xây một hệ sinh thái toàn trình

Năm 2019, thị trường bất động sản chững lại. Pháp lý chồng chéo khiến nhiều dự án chưa được phê duyệt, lượng căn hộ chào bán cả năm chỉ bằng khoảng 62% năm 2018, theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Nhưng thiếu hàng chỉ là phần nổi. Dữ liệu thị trường, từ quy hoạch, dự án đến giao dịch, vẫn rời rạc và khó tin cậy, còn thông tin quy hoạch dễ bị tin đồn thổi phồng.

Ngày 15/8/2019, giữa bối cảnh ấy, sau gần mười năm ấp ủ, ông Hoàng Mai Chung thành lập Meey Group cùng hơn 20 nhân sự. Điểm xuất phát được chọn đúng vào chỗ thị trường hụt nhất: một nguồn thông tin mà người mua và môi giới có thể tra cứu, đối chiếu.

Meey Land Super App được vinh danh giải thưởng Sao Khuê 2026, hạng mục Kinh tế nền tảng (Ảnh: Meey Group)

Hai sản phẩm đầu tiên bám vào chính khâu làm việc hằng ngày. Meeyland.com là cổng thông tin đăng và tìm kiếm bất động sản. Meey CRM giúp môi giới quản lý khách hàng và nguồn hàng, thay cho ghi chép thủ công. Bước rẽ quan trọng đến từ Meey Map, kết hợp hệ thống thông tin địa lý (GIS) với bản đồ trực tuyến, đưa quy hoạch xây dựng cùng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất lên một giao diện tra cứu chung. Câu hỏi sát sườn nhất của người mua trước khi xuống tiền, mảnh đất có vướng quy hoạch hay không, giờ có thể tự tìm lời đáp trên điện thoại.

Khoảng trống này kéo doanh nghiệp vào phần việc ít người nhìn thấy. Để bản đồ quy hoạch lên được môi trường số, Meey phải thu thập, chuẩn hóa và liên tục cập nhật dữ liệu từ nhiều nguồn, nhiều định dạng khác nhau. Bài toán của doanh nghiệp dần đổi trọng tâm: giá trị của một công cụ tra cứu nằm ở độ chính xác và độ mới của lớp thông tin bên dưới, nhiều hơn ở giao diện bên trên.

Ngày 15/3/2023, Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ cho Meey Group. Cùng năm, Meey CRM nhận giải Sao Khuê, Meey Map được ghi nhận trong danh sách TOP Công nghiệp 4.0 Việt Nam.

Những năm tiếp theo, hệ sinh thái mở rộng theo chiều sâu. Meey 3D số hóa không gian bất động sản dưới dạng ba chiều. Meey Atlas xếp chồng nhiều lớp thông tin đô thị trên một bản đồ số. Meey AI, Meey Report và Meey Studio đưa trí tuệ nhân tạo vào hỏi đáp, phân tích thị trường và thiết kế không gian. Đội ngũ hơn 20 người năm 2019 nay đã vượt 300 nhân sự.

Khi số sản phẩm tăng lên, bài toán chuyển sang đấu nối. Meey Land Super App, được vinh danh tại Sao Khuê 2026 và Vietnam I4 Impact Awards 2026, gom tin đăng, tra cứu quy hoạch, dữ liệu dự án, lớp dữ liệu vị trí, xác thực tin đăng và tham khảo định giá bằng AI vào một nền tảng, để mỗi bên tìm được công cụ đúng với vị trí của mình trên hành trình giao dịch. “Giá trị của công nghệ nằm ở việc giúp các bên tiếp cận thông tin tốt hơn, chính xác, minh bạch giúp thị trường vận hành hiệu quả hơn”, ông Chung chia sẻ.

Từ giới hạn của một doanh nghiệp đến liên minh mở

Quá trình liên kết các sản phẩm, các dạng dữ liệu làm lộ ra điều cốt lõi: mọi ứng dụng, dù phục vụ người mua nhà, môi giới hay nhà đầu tư, đều đứng trên cùng một lớp nền dữ liệu. Ông Chung nhiều lần khẳng định dữ liệu là nền tảng quan trọng của thị trường bất động sản số. Từ nhận thức đó, Meey Group kiên trì theo đuổi mục tiêu đồng hành cùng sứ mệnh chuyển đổi số quốc gia, chung tay xây dựng hạ tầng số cho nền kinh tế bất động sản.

Bộ tứ trụ cột gồm Nghị quyết 57, 59, 66 và 68 của Bộ Chính trị, cùng Luật Đất đai 2024, Luật Dữ liệu 2024 và Nghị định 357/2025/NĐ-CP, đã đặt nền tảng chính sách và pháp lý cho dữ liệu bất động sản. Để chính sách đi vào thực tế, dữ liệu rải rác ở cơ quan quản lý, ngân hàng, chủ đầu tư và các nền tảng cần được quy tụ, chuẩn hóa và khai thác chung. Sáng kiến do ông Hoàng Mai Chung đề xuất ra đời nhằm tạo sức mạnh tập thể ấy, góp phần đưa thị trường bất động sản cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Hoàng Mai Chung, Chủ tịch HĐQT Meey Group, công bố sáng kiến Liên minh Dữ liệu và Hạ tầng số cho thị trường bất động sản (Ảnh: Meey Group)

Liên minh được thiết kế theo cơ chế hợp tác mở, có tiêu chuẩn và tuân thủ pháp luật, tập trung vào bốn lớp giá trị: chuẩn hóa dữ liệu; kết nối có phân quyền giữa dữ liệu công được phép khai thác và dữ liệu thị trường; môi trường thử nghiệm có kiểm soát cho các ứng dụng như AI định giá, GIS; hạ tầng kết nối mở.

Điểm mới của sáng kiến nằm ở cách tổ chức. Trên thị trường bất động sản trong nước, các thỏa thuận về dữ liệu thường được ký giữa từng cặp doanh nghiệp, phục vụ mục tiêu kinh doanh của các bên. Liên minh do Meey Group đề xuất đặt Nhà nước, ngân hàng, viện trường và doanh nghiệp vào cùng một khung, với tiêu chuẩn kết nối mở để đơn vị nào đáp ứng điều kiện cũng có thể tham gia.

Mô hình quy tụ bốn khối gồm cơ quan quản lý nhà nước, ngân hàng và định chế tài chính, doanh nghiệp chuyển đổi số bất động sản, viện nghiên cứu và trường đại học. Tinh thần phân vai được ông Chung tóm lược: Nhà nước kiến tạo niềm tin và chuẩn mực, doanh nghiệp tạo sản phẩm, viện trường tạo tri thức và nhân lực, thị trường kiểm chứng giá trị, xã hội thụ hưởng thành quả.

Lộ trình giai đoạn 2026 – 2030 đi từ chuẩn hóa nền tảng và chọn bài toán thí điểm, sang nhân rộng mô hình, tới mở rộng ra khu vực. Liên minh đặt mục tiêu thí điểm tại 3 đến 5 đô thị lớn, với cam kết của Meey Group về năm nguồn lực: công nghệ, dữ liệu, con người, tài chính và hợp tác quốc tế.

Kèm theo sáng kiến, Meey Group gửi tới Chính phủ và các bộ, ngành ba kiến nghị: nghiên cứu cơ chế hợp tác dữ liệu công tư, mở rộng cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, ban hành bộ tiêu chuẩn kết nối mở.

“Meey Group sẵn sàng đóng vai trò doanh nghiệp khởi xướng và đầu tư ban đầu; nhưng Liên minh chỉ có ý nghĩa khi nó trở thành một chương trình hợp tác đa bên, minh bạch và mở”, ông Chung nhấn mạnh.