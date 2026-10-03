Năm nay, sự kiện mang chủ đề "Đổi mới sáng tạo - động lực phát triển của toàn xã hội". Trong khuôn khổ Ngày hội diễn ra nhiều chương trình gồm Lễ hưởng ứng, các diễn đàn chuyên sâu, Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia cùng Triển lãm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Các diễn đàn chuyên đề trải rộng từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng đến hợp tác đổi mới sáng tạo với sự tham gia của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và cộng đồng doanh nghiệp.

Meey Group mang “Trạm Quy hoạch Số” đến Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026

Với lĩnh vực đất đai và bất động sản, năm 2026 ghi nhận những chuyển động rõ rệt về hạ tầng dữ liệu. Việc đưa dữ liệu quy hoạch lên môi trường số được kỳ vọng giúp người dân thuận lợi hơn trước khi giao dịch bất động sản, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thông tin nhanh hơn khi nghiên cứu đầu tư.

Tại khu vực triển lãm, "Trạm Quy hoạch Số" tập trung trình diễn ba sản phẩm chủ chốt gồm Meey AI, Meey Studio và Meey Report. Meey AI là trợ lý AI được phát triển riêng cho thị trường bất động sản; Meey Report cung cấp báo cáo tổng quan về thị trường; còn Meey Studio được giới thiệu theo hướng "kiến trúc sư thế hệ AI", hỗ trợ tạo và xử lý các nội dung liên quan đến không gian, thiết kế. Bên cạnh đó, gian hàng cũng trình diễn Meey Map và Meey 3D, hai nền tảng phục vụ tra cứu thông tin quy hoạch, bản đồ và trực quan hóa không gian bất động sản.

Không gian gian hàng được bố trí theo từng nhóm nội dung. Màn hình lớn tại khu vực trung tâm phát video giới thiệu các công nghệ và ứng dụng doanh nghiệp đang phát triển để phục vụ thị trường bất động sản. Màn hình dọc đặt phía ngoài gian hàng dành cho Meey AI, giúp khách tham quan tìm hiểu cách trợ lý AI hỗ trợ tiếp cận và xử lý thông tin chuyên ngành. Màn hình cảm ứng trình diễn Meey Report, nơi người dùng có thể tìm hiểu các báo cáo và dữ liệu tổng quan về thị trường bất động sản.

Các màn hình còn lại trong gian hàng được sử dụng để trình diễn Meey Map, Meey 3D và Meey Studio. Meey Map cho phép tiếp cận các lớp thông tin quy hoạch trên nền bản đồ số; Meey 3D thể hiện không gian bất động sản dưới dạng ba chiều; Meey Studio giới thiệu khả năng ứng dụng AI trong các tác vụ liên quan đến kiến trúc và thiết kế. Cách bố trí này giúp từng công nghệ có khu vực trình diễn riêng, đồng thời tạo mạch nội dung từ dữ liệu, bản đồ đến phân tích và ứng dụng AI.

Trong hai ngày diễn ra Ngày hội Đổi mới sáng tạo Quốc gia 2026, công chúng có thể ghé "Trạm Quy hoạch Số" của Meey Group tại khu Triển lãm Đổi mới sáng tạo Quốc gia để tìm hiểu hệ sinh thái công nghệ phục vụ bất động sản, đồng thời trực tiếp trải nghiệm các nội dung trình diễn tại gian hàng.