Hành trình bền bỉ lan tỏa giá trị nhân văn

Dưới sự quản lý của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, cùng sự đồng hành của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL), Tổng công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã không ngừng lan tỏa những giá trị nhân văn suốt gần hai thập kỷ qua.

Điều đáng quý nhất mà Quỹ tạo dựng trong suốt 19 năm qua không chỉ nằm ở những con số, mà còn ở sự trưởng thành của biết bao thế hệ sinh viên. Tính đến nay, 60 tỷ đồng học bổng đã được trao tặng; hơn 1600 sinh viên được tiếp sức đến giảng đường và 1300 sinh viên đã tốt nghiệp, trưởng thành, trở thành những công dân có ích cho xã hội. Nhiều cựu sinh viên của Quỹ hiện là kỹ sư, bác sĩ, giảng viên, doanh nhân… và tiếp tục quay trở lại đồng hành cùng Quỹ như một cách lan tỏa tinh thần sẻ chia mà họ từng được nhận.

Nhân dịp kỷ niệm 19 năm thành lập, ngày 24/5/2026, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã tổ chức Lễ Gặp mặt Kỷ niệm 19 năm thành lập Quỹ khu vực miền Bắc với sự tham gia của các đơn vị đồng hành, cựu sinh viên và sinh viên đang nhận học bổng. Chương trình không chỉ là dịp để các thế hệ cùng nhìn lại hành trình lan tỏa giá trị nhân văn mà còn là cơ hội để gặp gỡ, sẻ chia và tiếp tục viết tiếp tinh thần “cho đi để nhận lại yêu thương” của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin. Những câu chuyện trưởng thành, những lời tri ân và sự gắn kết giữa các thế hệ đã tạo nên nhiều khoảnh khắc xúc động trong buổi gặp mặt.

Các thế hệ cựu sinh viên gặp gỡ, chia sẻ tại Lễ Gặp mặt Kỷ niệm 19 năm thành lập Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

Trong suốt hành trình gần hai thập kỷ của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin, nhiều sinh viên không chỉ được tiếp sức bằng học bổng mà còn được trao thêm niềm tin và động lực để vươn lên trong cuộc sống. Chị Cù Thị Hồng Phương - cựu sinh viên nhận học bổng năm 2010, hiện công tác trong lĩnh vực thương mại dầu khí tại Singapore và là một trong những gương mặt tiêu biểu trưởng thành từ hành trình ấy. Từng trải qua hoàn cảnh khó khăn, chị Phương chia sẻ: “Với tôi, học bổng không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là niềm tin để tôi cố gắng vượt qua khó khăn. Điều quý giá nhất mà Quỹ mang lại chính là cảm giác được yêu thương, được đồng hành và trở thành một phần của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin”. Sau khi trưởng thành, chị vẫn luôn đồng hành cùng Quỹ thông qua hỗ trợ học bổng, kết nối việc làm và chia sẻ định hướng nghề nghiệp cho các thế hệ đàn em như một cách lan tỏa tinh thần sẻ chia mà mình từng nhận được.

Cù Thị Hồng Phương - cựu sinh viên nhận học bổng năm 2010, hiện công tác trong lĩnh vực thương mại dầu khí tại Singapore

Không ngừng đổi mới để lan tỏa mạnh mẽ hơn tinh thần nhân văn, trong năm 2025, Quỹ tiếp tục triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa như chương trình “1 ly cà phê - Thắp sáng triệu niềm tin”, giải chạy bộ/đi bộ online “Thắp Sáng Niềm Tin - Hành trình kết nối” lần III, chiến dịch “Ký ức 19 năm”… Qua đó, hành trình của Quỹ không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng mà còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng cùng chung tay vì thế hệ trẻ Việt Nam.

Chia sẻ về hành trình đồng hành cùng Quỹ, bà Nguyễn Bích Hải - Chánh Văn phòng Đảng ủy & các Tổ chức đoàn thể PVcomBank cho biết: “Điều ý nghĩa nhất mà Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin làm được trong suốt 19 năm qua không chỉ nằm ở số lượng học bổng được trao đi, mà còn ở những tương lai đã được tiếp sức bằng niềm tin và sự đồng hành. Mỗi sinh viên trưởng thành từ Quỹ là một câu chuyện đẹp về nghị lực và khát vọng vươn lên. Đó cũng chính là động lực để chúng tôi tiếp tục bền bỉ với hành trình nhân văn này”.

Lễ Gặp mặt Kỷ niệm 19 năm thành lập Quỹ là dịp kết nối nhiều thế hệ sinh viên của đại gia đình Thắp Sáng Niềm Tin

19 năm đã đi qua với biết bao câu chuyện đẹp được viết nên từ lòng nhân ái và tinh thần sẻ chia. Trong chặng đường phía trước, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin sẽ tiếp tục bền bỉ với sứ mệnh khuyến học, khuyến tài; lan tỏa tinh thần nhân văn và tiếp sức cho nhiều sinh viên trên hành trình chinh phục tri thức, xây dựng tương lai.

Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân có thể ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin thông qua PVcomBank theo 2 hình thức sau:

• Chuyển khoản đến số tài khoản (VND): 6610.7900.5555 tại PVcomBank Đống Đa

• Tên tài khoản: QUỸ HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

• Nội dung: Ủng hộ Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin

• Sử dụng tính năng "Quà từ thiện" trong mục đổi quà "PVOne" trên ứng dụng Ngân hàng số PVConnect. Điểm thưởng PVOne được quy đổi theo tỉ lệ 1.000 điểm PVOne tương đương 1.000 đồng và được chuyển trực tiếp vào số tài khoản của Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin.