PVcomBank hợp tác với Bệnh viện Quân y 7A, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khám chữa bệnh và mang lại nhiều giá trị thiết thực cho cộng đồng.

PVcomBank ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bệnh viện Quân y 7A

Bệnh viện Quân y 7A là bệnh viện đa khoa hạng I trực thuộc Cục Hậu cần – Kỹ thuật, Quân khu 7, Bộ Quốc phòng; là một trong những cơ sở y tế tuyến cuối giữ vai trò quan trọng trong công tác khám chữa bệnh cho lực lượng vũ trang và người dân khu vực phía Nam. Với quy mô hơn 700 cán bộ, y bác sĩ, nhân viên và khoảng gần 500 giường bệnh, Bệnh viện đang từng bước hiện đại hóa cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng chuyên môn và trải nghiệm dịch vụ y tế.

Theo nội dung thỏa thuận, PVcomBank và Bệnh viện Quân y 7A thống nhất tăng cường hợp tác trên nhiều phương diện, từ truyền thông, phát triển thương hiệu đến triển khai các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng phù hợp với đặc thù hoạt động của đơn vị y tế. Trên cơ sở đó, Bệnh viện sẽ ưu tiên sử dụng các giải pháp do PVcomBank cung cấp như mở và quản lý tài khoản thanh toán, triển khai các dịch vụ thu hộ - chi hộ, quản lý dòng tiền, các sản phẩm huy động vốn, cũng như các giải pháp thanh toán hiện đại phục vụ công tác vận hành và quản trị tài chính.

Một trong những trọng tâm của hợp tác lần này là việc hai bên cùng thúc đẩy triển khai quy trình khám chữa bệnh và thanh toán viện phí không dùng tiền mặt tại các khoa, phòng trong toàn bệnh viện, qua đó góp phần rút ngắn thời gian giao dịch, tối ưu trải nghiệm cho người bệnh, đồng thời nâng cao hiệu quả vận hành trong bối cảnh ngành y tế đang đẩy mạnh chuyển đổi số.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank nhấn mạnh: “Việc hợp tác với Bệnh viện Quân y 7A không chỉ là dấu mốc quan trọng trong hành trình mở rộng hệ sinh thái đối tác chiến lược của PVcomBank, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của chúng tôi trong việc đồng hành cùng ngành y tế trên hành trình chuyển đổi số. Với kinh nghiệm triển khai thành công nhiều giải pháp cho các bệnh viện lớn trên cả nước, PVcomBank tin tưởng sẽ mang đến những giải pháp tài chính và công nghệ thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, tối ưu hiệu quả vận hành và tạo thêm nhiều giá trị bền vững cho cộng đồng”.

Đại diện Bệnh viện Quân y 7A, Thượng tá BSCKII Đỗ Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện chia sẻ: “Bệnh viện Quân y 7A đang từng bước hiện đại hóa toàn diện, hướng tới mô hình bệnh viện thông minh, lấy người bệnh làm trung tâm. Sự đồng hành của PVcomBank với các giải pháp tài chính và thanh toán hiện đại sẽ góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng phục vụ, gia tăng tiện ích cho người dân, đồng thời tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho đội ngũ cán bộ y tế trong quá trình công tác”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, PVcomBank đã trao tặng 100 triệu đồng nhằm đồng hành cùng Bệnh viện Quân y 7A trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Bệnh viện, thể hiện trách nhiệm xã hội cũng như sự trân trọng của ngân hàng đối với những đóng góp của đội ngũ y bác sĩ trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Trong những năm qua, PVcomBank không ngừng mở rộng hợp tác với nhiều cơ sở y tế lớn trên cả nước như Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện K, Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Y học cổ truyền TP. HCM… Việc ký kết hợp tác với Bệnh viện Quân y 7A tiếp tục khẳng định định hướng phát triển hệ sinh thái đối tác chuyên sâu của PVcomBank, đồng hành cùng các đơn vị y tế trong hành trình hiện đại hóa dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ và kiến tạo những giá trị bền vững cho cộng đồng.