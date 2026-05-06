PVcomBank ủng hộ 10 tỷ đồng hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2026

Thứ Tư, 15:18, 06/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Trong khuôn khổ Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2026 do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức sáng 29/4, PVcomBank đã trao tặng 10 tỷ đồng nhằm chung tay hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là một trong những hoạt động trọng điểm khẳng định cam kết của ngân hàng trong việc đồng hành cùng các chương trình an sinh xã hội cấp quốc gia, chung tay vì sự phát triển của cộng đồng.

Đại diện PVcomBank, Ông Đỗ Đức Viên (thứ tư từ phải sang) trao biểu trưng ủng hộ 10 tỷ đồng tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

Với chủ đề “80 năm - Hành trình nhân ái vì cộng đồng”, chương trình do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, gắn với kỷ niệm 80 năm thành lập Hội, Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế (8/5). Sự kiện được tổ chức tại Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội), kết nối trực tiếp tới 4 điểm cầu tại Tuyên Quang, Nghệ An, An Giang và xã Vân Đình (Hà Nội), đồng thời tiếp sóng tới 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, ngành Ngân hàng tiếp tục thể hiện vai trò tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, với sự tham gia của đại diện 22 ngân hàng thương mại, tổng số tiền cam kết ủng hộ đạt 310 tỷ đồng.

Tại chương trình, ông Đỗ Đức Viên – Chủ tịch Công đoàn, đại diện PVcomBank đã trao biển tượng trưng số tiền 10 tỷ đồng tới Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Nguồn lực này sẽ được sử dụng để triển khai các hoạt động thiết thực như hỗ trợ sinh kế bền vững, xây dựng nhà Chữ thập đỏ, trao học bổng, vận động hiến máu tình nguyện, đăng ký hiến mô, tạng và hướng dẫn kỹ năng sơ cấp cứu cộng đồng.

Với sứ mệnh chung tay cùng sự phát triển của cộng đồng, trong nhiều năm qua, PVcomBank luôn chú trọng dành nguồn lực để triển khai các chương trình an sinh xã hội trên khắp cả nước, tập trung vào các lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục, xây dựng nhà tình nghĩa, hỗ trợ người nghèo, đồng bào vùng sâu, vùng xa, cũng như kịp thời chung tay khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Việc đồng hành cùng Lễ phát động “Tháng Nhân đạo” cấp quốc gia năm 2026 tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ của PVcomBank trong việc lan tỏa những giá trị nhân văn, kết nối yêu thương và sẻ chia trách nhiệm với cộng đồng. Trong thời gian tới, PVcomBank sẽ tiếp tục phối hợp tích cực với các tổ chức, cơ quan, địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động vì cộng đồng, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần “tương thân tương ái”, chung tay xây dựng một Việt Nam ngày càng tốt đẹp hơn.

PVcomBank và Trường Đại học An Giang kết hợp tạo hệ sinh thái tài chính giáo dục

VOV.VN - Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học An Giang mới đây vừa ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - giáo dục.

CTV Nam Anh/VOV.VN
VOV.VN - Năm 2026, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 8 liên tiếp được vinh danh trong Bảng xếp hạng FAST500 – Top 500 Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam.

VOV.VN - Trong bối cảnh chính sách thuế đối với Hộ kinh doanh bước vào giai đoạn chuyển đổi theo hướng chuẩn hóa và minh bạch, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã triển khai bộ giải pháp bán hàng toàn diện.

