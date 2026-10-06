Hưng Yên tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp bứt phá, phát triển bền vững

Hội nghị là dịp ghi nhận, biểu dương những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, đồng thời tăng cường đối thoại, đồng hành giữa chính quyền và doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững.

Các vị lãnh đạo Thường trực Tỉnh ủy Hưng Yên tặng hoa chúc mừng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh nhân kỷ niệm 22 năm ngày Doanh nhân Việt Nam.

Dự hội nghị có các đồng chí Trần Quốc Toản, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh.

Doanh nghiệp đóng góp quan trọng vào tăng trưởng

Thời gian qua, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động thích ứng, duy trì và mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và tích cực thực hiện trách nhiệm xã hội.

9 tháng năm 2026, GRDP của tỉnh tăng 11,22%, đưa Hưng Yên vào nhóm 7 địa phương dẫn đầu cả nước và là một trong 12 tỉnh, thành phố đạt mức tăng trưởng hai con số. Công nghiệp tăng 14,84%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,7%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 19,7 tỷ USD, tăng 29,61%.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút 238 dự án mới và 154 lượt dự án điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 68,18 nghìn tỷ đồng và 1,905 tỷ USD. Toàn tỉnh có 4.008 doanh nghiệp thành lập mới, tổng vốn đăng ký 44.212 tỷ đồng. Đến nay, Hưng Yên có 38.260 doanh nghiệp.

Những kết quả trên cho thấy vai trò ngày càng quan trọng của khu vực doanh nghiệp đối với tăng trưởng kinh tế của tỉnh, đồng thời phản ánh sức hấp dẫn của môi trường đầu tư, kinh doanh và tinh thần chủ động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp.

Phát huy vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp với cấp ủy, chính quyền, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã tích cực nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, tổng hợp kiến nghị, phối hợp tháo gỡ khó khăn; đẩy mạnh kết nối giao thương, xúc tiến thương mại, hỗ trợ ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, đào tạo và tư vấn pháp luật.

Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Hưng Yên cũng tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội, từ thiện, nhân đạo, chăm lo gia đình chính sách, người có công và hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Tại hội nghị, lãnh đạo VCCI và Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam ghi nhận tinh thần năng động, nỗ lực vượt khó và những đóng góp của đội ngũ doanh nhân Hưng Yên; đồng thời đề nghị tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ, bền vững.

Chính quyền kiến tạo, doanh nghiệp chủ động

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Mạnh Quyền ghi nhận, biểu dương những đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của Hưng Yên. Đồng chí đánh giá cao bản lĩnh, sự năng động và nỗ lực của doanh nghiệp trong duy trì, mở rộng sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, đóng góp ngân sách và thực hiện trách nhiệm xã hội trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động.

Ông Nguyễn Mạnh Quyền, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết quả phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2026 có sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp. Tỉnh xác định chính quyền và doanh nghiệp phải đồng hành, cùng tạo dựng môi trường phát triển, trong đó chính quyền có trách nhiệm kiến tạo, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội; doanh nghiệp chủ động nắm bắt và chuyển hóa cơ hội thành giá trị, hiệu quả sản xuất, kinh doanh và đóng góp cho xã hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Quyền cho biết.

Lãnh đạo tỉnh đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thường xuyên tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; phối hợp với các sở, ngành tổ chức đối thoại, phân loại từng nhóm vấn đề để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, hoạt động gặp mặt doanh nghiệp cần được phát huy thành kênh trao đổi thực chất giữa chính quyền và doanh nghiệp, để doanh nghiệp chia sẻ kết quả hoạt động, những đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội cũng như những khó khăn, vướng mắc cần chính quyền đồng hành tháo gỡ.