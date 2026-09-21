Hưng Yên phấn đấu kinh tế số đóng góp ít nhất 30% GRDP vào năm 2030

Người dân thay đổi tiếp cận nền hành chính số

Kết quả chuyển đổi số vừa được Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hưng Yên tổng hợp trong Báo cáo về tình hình thực hiện chuyển đổi số và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia tại tỉnh giai đoạn 2024-2026.

Chuyển đổi số để phục vụ người dân và doanh nghiệp

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Hưng Yên tiếp nhận 558.763 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 521.430 hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh được thực hiện không phụ thuộc địa giới hành chính trong phạm vi tỉnh.

Kết quả này cũng được phản ánh qua Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Từ đầu năm 2026 đến nay, Hưng Yên đạt 96,15/100 điểm.

Trước đó, năm 2025, tỉnh đạt 91,01 điểm PAR INDEX, xếp thứ 14/34 tỉnh, thành phố; SIPAS đạt 85,10%, xếp thứ 4/34. Đây là những chỉ dấu cho thấy chất lượng phục vụ hành chính của địa phương đang nằm trong nhóm khá cao trên cả nước.

Báo cáo cũng cho thấy dữ liệu đang trở thành “chìa khóa” quan trọng của thủ tục hành chính. Nếu giai đoạn đầu của chuyển đổi số là đưa thủ tục lên môi trường số, giai đoạn tiếp theo là kết nối, chia sẻ và tái sử dụng dữ liệu giữa các hệ thống.

Toàn tỉnh đã thu nhận trên 2,4 triệu hồ sơ định danh điện tử đối với công dân đủ điều kiện. Dữ liệu dân cư được thường xuyên làm sạch, cập nhật. Trong các lĩnh vực thiết yếu, dữ liệu định danh đang tạo ra những thay đổi rất cụ thể.

Chi trả bảo hiểm thất nghiệp, ốm đau, thai sản đạt 100% qua tài khoản; chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đạt trên 97%. Ngành Bảo hiểm xã hội đã xác thực, đồng bộ 99,7% dữ liệu người tham gia với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đoàn viên, thanh niên hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính số

Trong lĩnh vực y tế, 100% cơ sở khám chữa bệnh sử dụng CCCD gắn chip. Trong lĩnh vực ngân hàng, 100% tài khoản cá nhân đang hoạt động được đối chiếu sinh trắc học qua CCCD hoặc VNeID. Những con số này cho thấy, VNeID, CCCD và cơ sở dữ liệu dân cư đang trở thành hạ tầng để cung cấp dịch vụ cho người dân.

Dữ liệu đất đai đã được cập nhật vào hệ thống hơn 2,6 triệu thửa, đạt gần 80%; trong đó hơn 620.000 thửa được làm sạch, kết nối với dữ liệu dân cư. Dữ liệu hộ tịch đã được rà soát, đồng bộ hơn 1,2 triệu thông tin. Ngành Giáo dục triển khai học bạ số cấp tiểu học tại 100% trường học và mở rộng thí điểm ở cấp trung học. Cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức, viên chức có tỷ lệ đầy đủ trên 99% theo các nhóm trường thông tin. Trong ngành Y tế, 40/40 cơ sở y tế công bố bệnh án điện tử.

Điểm đáng chú ý, Hưng Yên đang chuyển từ cách tiếp cận dữ liệu theo từng phần mềm, từng ngành sang rà soát tổng thể, phân loại và xây dựng nền tảng dùng chung để kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu”. Theo đó, tỉnh xác định 50 danh mục dữ liệu chủ chuyên ngành, 46 danh mục dữ liệu dùng chung và 10 nhóm dữ liệu mở với 22 danh mục.

Kho dữ liệu dùng chung và cổng dữ liệu mở được xây dựng, hướng tới tạo ra một không gian để dữ liệu được kết nối, chia sẻ và khai thác thay vì tiếp tục nằm rời rạc trong từng phần mềm, từng cơ quan.

Kinh tế số dần được hình thành

Theo báo cáo, kinh tế số hiện chiếm khoảng 7,16% GRDP của tỉnh Hưng Yên. 100% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã kết nối Internet; 100% doanh nghiệp khai thuế và sử dụng hóa đơn điện tử. Khoảng 20% doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử; 80% dân số trưởng thành có tài khoản ngân hàng.

Thương mại điện tử cũng đang mở rộng. Hơn 15.200 doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tham gia các nền tảng như Shopee, TikTok Shop, Sendo với khoảng 525.000 sản phẩm. Gần 60% doanh nghiệp có website.

Trong lĩnh vực OCOP, làng nghề và nông nghiệp, các sàn thương mại điện tử của tỉnh thu hút trên 350 gian hàng với hơn 2.500 sản phẩm. Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông, lâm sản và thủy sản có 511 đơn vị tham gia và 1.140 sản phẩm được công khai thông tin.

Chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp

Thanh toán không dùng tiền mặt tiếp tục mở rộng, với trên 80% tiểu thương sử dụng các ứng dụng thanh toán điện tử; 100% siêu thị, trung tâm mua sắm và cơ sở phân phối hiện đại cho phép thanh toán điện tử. Như vậy, chuyển đổi số đang bắt đầu đi từ cơ quan nhà nước ra thị trường, từ thủ tục hành chính sang hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng.

Theo kế hoạch, Hưng Yên sẽ triển khai đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế - xã hội. Hình thành hệ sinh thái kinh tế số và xã hội số toàn diện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm của quá trình chuyển đổi số.

Ứng dụng dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI) trong phát triển kinh tế - xã hội

Tỉnh xác định phát triển kinh tế số trở thành động lực tăng trưởng mới, đồng thời xây dựng xã hội số an toàn, bao trùm, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và phát triển chính quyền số dựa trên dữ liệu, AI và các công nghệ số tiên tiến.

Đến năm 2030, Hưng Yên phấn đấu kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP; 100% doanh nghiệp được tiếp cận các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số; 70% doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng nền tảng số; 100% sản phẩm OCOP đủ điều kiện được đưa lên sàn thương mại điện tử và toàn bộ khu công nghiệp triển khai nền tảng quản trị số.