Lý do Hưng Yên đứng thứ 7/34 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng cao

GRDP tăng 11,22%

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hưng Yên, kinh tế của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao, vượt kịch bản đề ra. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 14,84%; dịch vụ tăng 9,14%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,47%.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Công nghiệp và xây dựng chiếm 55,58%, trong đó riêng công nghiệp chiếm 45,18%; dịch vụ chiếm 26,86%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 11,73%.

GRDP Hưng Yên ước đạt 218.672 tỷ đồng, tăng 11,22% so với cùng kỳ

Từ đầu năm đến nay, Hưng Yên khởi công nhiều dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhà ở xã hội và công trình giao thông trọng điểm, qua đó tạo thêm dư địa thu hút đầu tư, mở rộng sản xuất và thúc đẩy tăng trưởng.

Trong 9 tháng, toàn tỉnh thu hút 52 dự án FDI mới với tổng vốn đăng ký 713,7 triệu USD. Có 74 dự án FDI điều chỉnh tăng vốn, với tổng vốn bổ sung 1.072,9 triệu USD.

Thu ngân sách Nhà nước ước đạt 52.843 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 47.146,7 tỷ đồng.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công tiếp tục được tỉnh tập trung chỉ đạo. Tính đến ngày 30/9, tổng vốn giải ngân đạt 28.327,5 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn kế hoạch được giao trong năm giải ngân 26.222,7 tỷ đồng, đạt 60,3% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao sau khi tiết kiệm 5%. Giá trị giải ngân vốn đầu tư công của Hưng Yên đứng thứ 4 cả nước.

Phấn đấu tăng trưởng 11,5%

Theo UBND tỉnh Hưng Yên, những kết quả trên có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh; trong đó tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn", cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số và khơi thông các nguồn lực phát triển.

Mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026

Bên cạnh đó, sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp cùng sự đồng thuận, đóng góp của các tầng lớp nhân dân tiếp tục là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả đạt được trong 9 tháng là nền tảng quan trọng để Hưng Yên tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong những tháng cuối năm. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã đề ra 10 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phát triển kinh tế - xã hội trong quý IV.

Việc tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, thu hút và giải ngân nguồn vốn đầu tư, phát triển hạ tầng công nghiệp và giao thông được xác định là những nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo động lực tăng trưởng trong quý IV.

Với kết quả tăng trưởng 11,22% trong 9 tháng, Hưng Yên đang có nền tảng thuận lợi để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế 11,5% trong năm 2026.