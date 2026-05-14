Khách hàng gấp rút thực hiện xác thực thông tin thuê bao

Nỗi lo chung của nhiều thuê bao

Sáng 12/5, tại một cửa hàng Viettel trên đường Sài Đồng, Hà Nội, bà Oanh được con gái đưa tới để thực hiện việc xác thực thông tin theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN. Gần đây, khi đài báo, tivi liên tục nhắc đến việc phải chính chủ để không bị khóa SIM, bà cảm thấy rất lo lắng nên chủ động giục con gái sắp xếp công việc để đưa đi làm thủ tục ngay cho yên tâm vì không muốn bị “khoá” số điện thoại đã gắn bó với mình nhiều năm nay.

Đi cùng mẹ, chị Lan, hiện đang sống tại Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội, cho biết số điện thoại mẹ chị dùng lâu nên bà rất sợ bị khóa sim thì sẽ không thể liên lạc với người thân và những người bạn cao niên, vốn không dễ dàng để lưu lại số khác.

Chị Lan cho biết bản thân chị và gia đình hoàn toàn ủng hộ chủ trương hiện nay nhưng phải sắp xếp lịch công tác mới có thời gian đưa mẹ đi. Theo chị, việc xác thực thông tin, dù có thể mất đôi chút thời gian của mọi người, nhưng lại là giải pháp bảo vệ hiệu quả để bảo vệ mọi người trước tình trạng lừa đảo trực tuyến hiện nay.

Bà Oanh tới thực hiện xác thực thông tin cá nhân cho số điện dùng nhiều năm tại một cửa hàng của Viettel

Lo ngại của chị Lan phản ánh thực trạng thời gian qua, rất nhiều người bị làm phiền liên tục bởi các cuộc gọi lừa đảo, từ thông báo trúng thưởng ảo đến những lời dọa nạt nợ nần vô cớ…. Chị Lan tin rằng, nếu mọi số điện thoại đều chính chủ, được định danh rõ ràng thì vấn nạn SIM rác sẽ không còn “đất diễn”, chặn đứng con đường trục lợi phi pháp của những đối tượng lừa đảo.

Chị Nguyễn Hồng Minh (38 tuổi) cũng là một trong rất nhiều người thực hiện xác thực thông tin cuối giờ chiều 12/5. Ngay sau khi tan làm, chị Minh vội vã tới cửa hàng thực hiện xác thực thông tin thuê bao theo quy định vì lo ngại bị chặn chiều gọi và nhắn tin đi, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc hàng ngày.

Vì tính chất công việc, chị Minh gần như không có thời gian trống vào giờ hành chính. Nhờ việc Viettel mở cửa phục vụ xuyên suốt cả buổi tối, những người làm việc văn phòng như chị mới có thời gian phù hợp để tới cửa hàng thực hiện xác thực thông tin cá nhân. Chị đánh giá cao sự linh hoạt này và xem đây là một sự hỗ trợ vô cùng tiện lợi, thiết thực từ phía nhà mạng.

Ở thời điểm hiện tại, các nhà mạng như Viettel, VinaPhone hay MobiFone đang thực hiện khóa SIM theo đúng lộ trình Thông tư quy định.

Một mũi tên trúng nhiều đích

Trên thực tế, việc xác thực thông tin thuê bao không chỉ diễn ra tại các cửa hàng vật lý. Thay vào đó, phần lớn thuê bao đã thực hiện trực tiếp trên ứng dụng VNeID và ứng dụng của nhà mạng bởi tính thuận tiện và ưu đãi theo từng nhà mạng (Hiện tại Viettel cho biết thuê bao xác thực thông tin thành công qua ứng dụng MyViettel sẽ được cộng tới 50.000đ vào tài khoản). Trong khi đó, các cửa hàng vật lý chủ yếu giải quyết những trường hợp gặp trục trặc trong quá trình thực hiện trên ứng dụng, những phụ huynh muốn chuyển số điện thoại đứng chính chủ tên con hoặc những chủ thuê bao lớn tuổi, vốn không quen thuộc với thao tác trên điện thoại thông minh….

Chiến dịch xác thực thông tin thuê bao đang được triển khai quyết liệt trên quy mô toàn quốc. Đây là nỗ lực rất lớn của các cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông nhằm thực thi nghiêm túc Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN, chính thức có hiệu lực từ ngày 15/4/2026, về việc hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động.

Theo tinh thần của quy định mới này, mỗi một số điện thoại đang hoạt động phải được gắn định danh chính xác tuyệt đối với bốn trường thông tin bắt buộc. Đó là số định danh cá nhân, họ và tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh và đặc biệt là thông tin sinh trắc học khuôn mặt. Mọi dữ liệu thu thập được phải đảm bảo trùng khớp hoàn toàn với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Động thái này đồng nghĩa với việc "kỷ nguyên" của những chiếc SIM kích hoạt sẵn, SIM không rõ nguồn gốc sẽ phải khép lại, nhường chỗ cho một hệ sinh thái viễn thông minh bạch và an toàn hơn.

Một bạn trẻ cùng mẹ tới thực hiện xác hoá thông tin thuê bao tại cửa hàng của Viettel.

Nhằm thúc đẩy việc thực thi quy định mới, các nhà mạng đều đang thúc giục khách hàng thực hiện xác thực bằng việc cảnh báo qua tin nhắn chặn chiều gọi đi hoặc tin nhắn SMS. Nếu khách hàng không thực hiện xác thực đúng thời gian quy định, SIM sẽ bị khóa dịch vụ cả hai chiều rồi đến thu hồi vĩnh viễn về kho số.

Quy định xác thực này đặc biệt hướng tới ba nhóm người dùng chính cần phải khẩn trương cập nhật. Nhóm thứ nhất là những khách hàng hiện vẫn đang sử dụng loại Chứng minh nhân dân 9 số cũ để đăng ký, nay cần phải cập nhật sang Căn cước công dân gắn chip mới nhất. Nhóm thứ hai bao gồm những người đã dùng các loại giấy tờ khác không thuộc hệ thống định danh dân cư mới, như hộ chiếu hoặc thẻ ngành quân đội, công an, để đăng ký trước đây. Cuối cùng là nhóm có số lượng đông đảo nhất, bao gồm những người đang sử dụng SIM không chính chủ do mượn tên người thân, bạn bè đăng ký hộ, hoặc tiện tay mua lại các loại SIM đã được đại lý kích hoạt sẵn ngoài thị trường.

Nhằm hỗ trợ tối đa cho khách hàng, suốt nhiều tuần qua, Viettel Telecom đã thiết lập một mạng lưới hỗ trợ trực tiếp với gần 50.000 điểm xác thực trên khắp cả nước, hoạt động cả thứ 7, chủ nhật và các dịp lễ. Không chỉ tập trung ở khu vực thành thị sầm uất, mạng lưới hỗ trợ còn vươn sâu đến các điểm bán lẻ liên kết tại từng xã, phường và thành lập các đội hỗ trợ lưu động đi tới tận các thôn xóm, khu dân cư đông người để trực tiếp giúp đỡ bà con vùng sâu, vùng xa với mục tiêu không để bất kỳ khách hàng nào bị gián đoạn liên lạc.

Chính sách đúng đắn cùng với sự nỗ lực của các nhà mạng đang góp phần đẩy mạnh chiến dịch làm sạch dữ liệu thuê bao trên cả nước, qua đó bảo vệ tốt hơn sự an toàn của mỗi người dân trong kỷ nguyên số. Sự phối hợp của các chủ thuê bao trên đang giúp cho lộ trình đó diễn ra thuận lợi và hiệu quả, tiến tới xoá sổ vấn nạn sim rác vốn đang gây nhiều nhức nhối hiện nay trong tương lai gần. Những điều này giúp việc xác thực thông tin thuê bao trở thành một mũi tên bắn trúng nhiều đích.