Khẳng định vị thế tiên phong trong đổi mới sáng tạo

Khẳng định uy tín và năng lực dẫn dắt hàng đầu

Chiều 28/7, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển" giai đoạn 2023-2025. Trong số các đơn vị được vinh danh có Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín và ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc công ty.

Theo Quyết định số 2777/QĐ-UBND ban hành ngày 13/5/2026 của Ủy ban nhân dân TP.HCM, Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín và cá nhân ông Nguyễn Văn Được – Tổng Giám đốc đã xuất sắc đáp ứng các tiêu chuẩn thi đua khắt khe, trở thành hình mẫu tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn thành phố.

Hình thức khen thưởng cấp Thành phố là minh chứng rõ nét cho hành trình nỗ lực không ngừng nghỉ của Trọng Tín trong việc chuẩn hóa chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa các giải pháp tài chính – thuế cho cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, danh hiệu này cũng tôn vinh vai trò chiến lược và tư duy quản trị đầy tâm huyết của Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Được.

Trong giai đoạn 2023 - 2025, phong trào "Doanh nghiệp, doanh nhân đổi mới, sáng tạo cùng Thành phố phát triển" đã tạo ra làn sóng chuyển biến mạnh mẽ. Việc Trọng Tín liên tục tiên phong áp dụng các giải pháp mới không chỉ nâng cao năng lực cạnh tranh cho chính đơn vị mà còn khẳng định uy tín vững chắc của thương hiệu trong ngành tư vấn thuế – kế toán tại TP.HCM và trên phạm vi toàn quốc.

Dấu mốc tự hào trên hành trình phụng sự

Chia sẻ tại lễ trao thưởng, ông Nguyễn Văn Được, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn thuế Trọng Tín cho biết: "Bằng khen là động lực to lớn để Trọng Tín tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng hành bền vững cùng cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của TP.HCM trong kỷ nguyên mới".

Theo đại diện doanh nghiệp, Bằng khen của UBND TP.HCM không chỉ là sự ghi nhận của cơ quan quản lý Nhà nước đối với những kết quả đạt được trong giai đoạn 2023-2025 mà còn là động lực để Trọng Tín tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng dịch vụ chuyên sâu, mở rộng các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp trong thời gian tới.

Được thành lập vào năm 2010, TRỌNG TÍN là thương hiệu uy tín, chuyên nghiệp được Tổng cục thuế, Bộ tài chính và Bộ tư pháp cấp phép hành nghề về dịch vụ Thuế, Kế toán và Pháp lý. Hơn 15 năm xây dựng và phát triển, hiện nay thương hiệu “TRỌNG TÍN” với các đơn vị thành viên gồm: Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn Thuế Trọng Tín (TAXTRONGTIN) chuyên về dịch vệ kế toán và dịch vụ thuế, Công ty Luật TNHH Quốc Tế Trọng Tín (TRONGTINLAW) chuyên về dịch vụ pháp lý và Công ty TNHH Charity Trust Fund TRỌNG TÍN chuyên về quản lý quỹ và thực hiện trách nhiệm xã hội. “TRỌNG TÍN” đang cung cấp nhiều dịch vụ nổi bật như: Dịch vụ thuế, Dịch vụ kế toán, Tham gia tố tụng theo quy định pháp luật, Tư vấn pháp luật, Thực hiện các dịch vụ pháp lý, Đại diện ngoài tố tụng, Nhân sự, Tư vấn quản lý, Đào tạo,… Với trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng các chi nhánh văn phòng tại Hà Nội, Bắc Ninh, Bình Phước, Thái Nguyên và Vũng Tàu, Trọng Tín đã trở thành đối tác hỗ trợ, tư vấn chuyên nghiệp cho các khách hàng trên khắp cả nước.