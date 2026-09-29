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Minh Triệu Watch – nơi mua bán đồng hồ cũ tại Hà Nội và TP.HCM

Thứ Ba, 20:13, 29/09/2026
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VOV.VN - Không phải chiếc đồng hồ cũ nào cũng có giá trị giống nhau. Hai chiếc đồng hồ cùng thương hiệu, cùng reference nhưng khác nhau về tình trạng, độ nguyên bản, chất liệu, năm sản xuất hay phụ kiện đi kèm có thể có mức giá chênh lệch đáng kể.

Đó cũng là lý do việc mua bán và thu mua đồng hồ cũ cần nhiều hơn một bảng giá có sẵn.

 

 

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu là địa chỉ chuyên mua bán, thu mua và trao đổi đồng hồ đã qua sử dụng, tập trung vào các dòng đồng hồ cơ, đồng hồ cao cấp và những sản phẩm có giá trị thương hiệu, giá trị sưu tầm trên thị trường.

minh trieu watch noi mua ban dong ho cu tai ha noi va tp.hcm hinh anh 1

Đồng hồ cũ – giá trị nằm ở những chi tiết khó nhìn thấy

Khi nhìn một chiếc đồng hồ bên ngoài, người mua thường chú ý đến thương hiệu, kiểu dáng và tình trạng ngoại hình. Tuy nhiên, với đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng, giá trị thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác.

Một chiếc Rolex, Omega, Cartier hay Hublot có thể được đánh giá dựa trên reference, bộ máy, mặt số, kim, vỏ, dây, chất liệu, tình trạng sử dụng và mức độ nguyên bản.

Ví dụ, cùng một mẫu đồng hồ nhưng một chiếc còn đầy đủ hộp sổ, giấy tờ và phụ kiện nguyên bản sẽ có cách định giá khác với một chiếc chỉ còn đồng hồ. Tương tự, tình trạng vỏ sau nhiều lần đánh bóng hoặc việc thay thế một số linh kiện cũng có thể ảnh hưởng đến giá trị.

Vì vậy, Minh Triệu Watch không đặt trọng tâm vào việc nhìn hình thức bên ngoài để đưa ra một mức giá cố định, mà ưu tiên đánh giá từng sản phẩm cụ thể.

Minh Triệu Watch chuyên mua bán đồng hồ cũ

Danh mục đồng hồ tại Minh Triệu Watch có thể bao gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như: Rolex, Omega, Cartier, Longines, Hublot, Franck Muller, Chopard, Piaget, Vacheron Constantin và nhiều thương hiệu đồng hồ cao cấp khác.

Mỗi sản phẩm được xem xét dựa trên tình trạng thực tế tại thời điểm giao dịch.

minh trieu watch noi mua ban dong ho cu tai ha noi va tp.hcm hinh anh 2

Đối với người mua, điều quan trọng không chỉ là tìm được một chiếc đồng hồ có giá phù hợp mà còn cần hiểu rõ mình đang mua phiên bản nào, tình trạng ra sao và những phụ kiện nào đi kèm.

Đối với người bán, việc định giá cũng cần dựa trên đặc điểm thực tế của chiếc đồng hồ thay vì chỉ tham khảo giá của một sản phẩm khác trên thị trường.

Thu mua đồng hồ cũ – kiểm tra trước khi định giá

Một trong những nhu cầu phổ biến của khách hàng là bán lại đồng hồ cũ.

Đồng hồ có thể được mua từ nhiều năm trước, không còn nhu cầu sử dụng, muốn đổi sang mẫu khác hoặc đơn giản là cần chuyển đổi tài sản thành tiền mặt.

Minh Triệu Watch tiếp nhận nhu cầu thu mua đồng hồ cũ và đồng hồ cao cấp đã qua sử dụng.

Khi tiếp nhận một sản phẩm, những thông tin như thương hiệu, reference, tình trạng ngoại hình, bộ máy, chất liệu, độ nguyên bản, phụ kiện và tình trạng thực tế đều có thể được sử dụng để tham khảo khi định giá.

Đối với những mẫu đồng hồ có giá trị cao, việc kiểm tra trực tiếp thường mang lại thông tin chính xác hơn so với việc chỉ đánh giá qua một vài bức ảnh.

Mua đồng hồ cũ: đừng chỉ nhìn vào giá

Một mức giá thấp chưa chắc đã đồng nghĩa với một giao dịch tốt.

Khi tìm mua đồng hồ cũ, khách hàng nên quan tâm đến tổng thể sản phẩm:

Thương hiệu → Reference → Tình trạng → Độ nguyên bản → Bộ máy → Chất liệu → Phụ kiện → Nguồn gốc và lịch sử sử dụng nếu có.

Đây cũng là những thông tin khách hàng nên hỏi rõ trước khi quyết định mua một chiếc đồng hồ đã qua sử dụng.

Đặc biệt với đồng hồ vàng 18k - 14k, đồng hồ đính kim cương hoặc các mẫu đồng hồ cao cấp, sự khác biệt về chất liệu và linh kiện có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá trị sản phẩm.

Từ Hà Nội đến khách hàng trên toàn quốc

Minh Triệu Watch có địa chỉ tại 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội, phục vụ khách hàng có nhu cầu mua bán và thu mua đồng hồ cũ.

Khách hàng tại Hà Nội có thể liên hệ trước để trao đổi nhu cầu và đặt lịch kiểm tra đồng hồ.

Với khách hàng ở TP.HCM và các tỉnh thành khác, có thể gửi trước hình ảnh, video, reference cùng thông tin liên quan đến sản phẩm để được tư vấn sơ bộ. Với những giao dịch có giá trị cao, phương án kiểm tra và giao nhận sẽ được trao đổi cụ thể trước khi thực hiện.

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu

Trong lĩnh vực đồng hồ đã qua sử dụng, mỗi sản phẩm là một trường hợp riêng. Có chiếc nổi bật bởi tình trạng đẹp, có chiếc có giá trị nhờ độ nguyên bản, có chiếc lại được quan tâm bởi reference đặc biệt hoặc chất liệu quý.

Bởi vậy, Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu hướng đến việc cung cấp thông tin rõ ràng về sản phẩm và hỗ trợ khách hàng hiểu hơn về chiếc đồng hồ trước khi giao dịch.

Nếu bạn đang tìm kiếm địa chỉ mua đồng hồ cũ tại Hà Nội, cần thu mua đồng hồ cũ, muốn bán lại đồng hồ đang sở hữu hoặc cần tham khảo giá trị một mẫu đồng hồ cao cấp, Minh Triệu Watch có thể hỗ trợ kiểm tra và trao đổi dựa trên tình trạng thực tế của sản phẩm.

Thông tin Minh Triệu Watch

Minh Triệu Watch – Đồng hồ Minh Triệu

📍 217 Thịnh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

☎️ 096.77.00000

Maps: https://maps.app.goo.gl/pXNdRHANe48CVUwA9?g_st=ic

https://donghominhtrieu.vn

https://thumuadonghocu.com.vn

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CTV An An/VOV.VN
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