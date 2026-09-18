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Honda SH Mode 2027 ra mắt: Lần đầu có đồng hồ TFT, đạt chuẩn Euro 4

Thứ Sáu, 20:01, 18/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Honda SH Mode hoàn toàn mới dành cho năm 2027 vừa ra mắt tại Việt Nam với hai điểm nhấn quan trọng nhất nằm ở khối động cơ đạt và cụm màn hình TFT hoàn toàn mới.  

Ngày 18/9, Honda Việt Nam (HVN) đã chính thức giới thiệu phiên bản 2027 cho mẫu xe tay ga SH Mode - “Biểu tượng chuẩn sang”. Hướng đến nhóm khách hàng trẻ, xe tiếp tục kế thừa thiết kế tinh tế, tính tiện dụng và thoải mái phù hợp cho di chuyển hằng ngày, đồng thời đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 4. 

honda sh mode 2027 ra mat lan dau co dong ho tft, dat chuan euro 4 hinh anh 1
Honda SH Mode phiên bản mới.

Chia sẻ trong buổi ra mắt Honda SH mode 2027, bà Sayaka Arai - Tổng Giám đốc Honda Việt Nam - cho biết mẫu xe Honda SH mode mới sở hữu thiết kế tinh tế, tư thế lái thoải mái và tính thực tiễn cao trong sử dụng hàng ngày, và đặc biệt là hệ thống truyền đồng đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 cùng với khả năng tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Về định hướng sản phẩm mới, bà Sayaka Arai chia sẻ về việc loạt xe mới sẽ tiếp tục con đường xanh hóa một cách đa hướng, gồm cả điện hóa và duy trì động cơ đốt trong. Trong đó, HVN sẽ giới thiệu một loạt mẫu xe mới đáp ứng tiêu chuẩn EURO 4, và tiếp tục đầu tư vào công nghệ động cơ đốt trong nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Tổng Giám đốc Honda Việt Nam khẳng định: "Những cải tiến này cùng mang đến trải nghiệm lái mượt mà và tự tin hơn, giúp thế hệ người dùng mới thể hiện cá tính riêng và tận hưởng trọn vẹn mọi hành trình".

Theo đó, thay đổi lớn nhất về kỹ thuật trên SH Mode 2027 nằm ở khối động cơ eSP khi HVN đã tinh chỉnh lại hệ thống phun xăng điện tử và bộ xử lý trên ống xả nhằm tối ưu quá trình đốt cháy, kiểm soát hiệu quả sự hình thành các chất phát thải như CO, HC và NOX.

Nhờ những nâng cấp này, lượng khí thải độc hại xả ra môi trường giảm khoảng 40% so với thế hệ trước, giúp xe đáp ứng tiêu chuẩn Euro 4 , đồng thời cũng duy trì khả năng tiết kiệm nhiên liệu.

honda sh mode 2027 ra mat lan dau co dong ho tft, dat chuan euro 4 hinh anh 2

Honda SH Mode 2027 sở hữu thiết kế hình chữ S mềm mại đặc trưng, kết hợp thiết kế phía trước thời trang với hệ thống đèn trước LED như dải trang sức lấp lánh. Kết hợp với đó là các chi tiết mạ chrome liền mạch từ cụm đèn đến thân xe, tạo nên dấu ấn thời trang cho chủ sở hữu.

Với phong cách châu Âu, mẫu xe tay ga này sở hữu những phối màu mới mẻ và logo “Sh mode” 3D tinh xảo trên thân xe. Trong khi đó, nâng cấp đáng chú ý nhất ở khu vực điều khiển là sự xuất hiện của màn hình TFT kích thước 4,2 inch, thay thế cho cụm đồng hồ cũ, giúp các thông số vận hành hiển thị sắc nét và hiện đại hơn.   

HVN cũng bổ sung một số tiện ích mang tính thực dụng cao, điển hình là hệ thống khóa thông minh Smart Key nay có thêm chức năng cảnh báo quên tắt khóa điện, hộc để đồ phía trước được nâng cấp lên chuẩn cổng sạc USB Type-C, trong khi cốp chứa đồ dưới yên vẫn duy trì mức dung tích 18,5 lít. 

honda sh mode 2027 ra mat lan dau co dong ho tft, dat chuan euro 4 hinh anh 3

Về an toàn, ngoại trừ bản Tiêu chuẩn dùng phanh CBS, 3 phiên bản còn lại đều được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) ở bánh trước. Cùng với đó, xe tiếp tục sử dụng khung dập hàn eSAF trọng lượng nhẹ để đảm bảo sự ổn định khi vận hành.

Honda SH Mode 2027 được phân phối với 4 phiên bản cùng các tùy chọn màu sắc mới: Bản Thể thao và Tiêu chuẩn được bổ sung màu Trắng Đen; trong khi bản Đặc biệt có thêm màu Xanh Đen đi kèm logo 3D vàng kim.   

Mẫu xe mới sẽ chính thức có mặt tại các đại lý ủy nhiệm (HEAD) trên toàn quốc từ ngày 2/10/2026. Mức giá bán lẻ đề xuất (đã bao gồm 10% thuế GTGT) từ 60,79 - 67,59 triệu đồng. Tuy nhiên, từ nay đến cuối năm, giá xe được tính theo mức thuế GTGT 8%, chỉ còn từ 59,68 - 66,36 triệu đồng.

Những hình ảnh mẫu xe Honda SH Mode mới:

Bảo Linh-Hoàng Phúc/VOV.VN
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