Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 đạt mốc sản lượng 80 tỷ Kwh

Để duy trì độ tin cậy của các tổ máy và hoàn thành cột mốc sản lượng 80 tỷ kWh, trong những năm qua, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác quản lý kỹ thuật và sản xuất như tăng cường công tác quản lý kỷ luật vận hành, hiệu quả công tác sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị nhằm nâng cao độ ổn định và độ tin cậy của các tổ máy; chủ động bảo đảm nguồn nhiên liệu phục vụ sản xuất điện, đẩy mạnh sử dụng than trộn phù hợp để nâng cao tính chủ động trong cung ứng nhiên liệu và tối ưu hiệu quả vận hành lò hơi.

Các vận hành viên làm việc tại Phòng Điều khiển trung tâm Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Bên cạnh đó, đơn vị tập trung nghiên cứu, áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu suất các tổ máy, giảm suất tiêu hao nhiên liệu, giảm suất hao nhiệt và tỷ lệ điện tự dùng; duy trì các tổ máy vận hành ở chế độ tối ưu, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời luôn đảm bảo môi trường, duy trì xanh sạch đẹp khuôn viên trong và ngoài nhà máy.

Toàn cảnh Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 gồm 2 tổ máy, tổng công suất 1.244MW, công nghệ nhiệt điện than phun cận tới hạn, nằm trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân (xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Vĩnh Hảo, tỉnh Lâm Đồng). Dự án được khởi công xây dựng vào ngày 8/8/2010, Tổ máy số 1 hoà lưới điện quốc gia lần đầu vào ngày 15/1/2014, vận hành thương mại ngày 30/1/2015; tổ máy số 2 hoà lưới điện quốc gia lần đầu ngày 7/9/2014 và vận hành thương mại ngày 21/3/2015.

Việc đạt mốc 80 tỷ kWh điện sản xuất lũy kế không chỉ là dấu ấn quan trọng trong quá trình hơn 11 năm vận hành của Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 2 mà còn khẳng định năng lực quản lý, vận hành của đội ngũ cán bộ, công nhân viên Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục phát huy vai trò là một trong những nguồn điện chủ lực khu vực Nam Trung bộ, góp phần cùng Tổng Công ty Phát điện 3 và Tập đoàn Điện lực Việt Nam bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.