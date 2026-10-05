Nhà ở xã hội Marina Living Halong: An cư giữa nhịp phát triển của đô thị vịnh biển

Từ chất lượng sống, kết nối đến trải nghiệm thường nhật, dự án đưa những tiêu chuẩn nhà ở thương mại đến với phân khúc nhà ở xã hội (NOXH).

Một vị trí mở ra nhiều lớp kết nối

Trong bối cảnh Quảng Ninh bước vào giai đoạn phát triển mới với những động lực rõ nét từ du lịch, dịch vụ, công nghiệp và hạ tầng, NOXH Marina Living Halong được BIM Land phát triển để đón đầu nhu cầu an cư ngày càng đa dạng của thế hệ trẻ, các gia đình và đội ngũ nhân sự gắn bó lâu năm tại địa phương. Với nhóm cư dân này, một vị trí đắc địa không chỉ rút ngắn khoảng cách di chuyển, mà còn là bài toán thực tế về khả năng tiếp cận việc làm, thụ hưởng dịch vụ và định hình chất lượng sống dài lâu

NOXH Marina Living Halong có lợi thế chiến lược khi tọa lạc trong lòng Khu đô thị vịnh biển Halong Marina thuộc phường Bãi Cháy, TP Quảng Ninh. Ngay từ quy hoạch, tổ hợp căn hộ đã được tổ chức mạng lưới giao thông đa hướng. Từ tuyến đường phía Tây, qua cầu 4 làn xe dẫn ra QL18, Marina Living Halong có thể tiếp cận trực tiếp một trong những trục giao thông trọng điểm của Quảng Ninh.

Cư dân nhà ở xã hội Marina Living Halong sở hữu một không gian sống chỉn chu với mức tài chính dễ tiếp cận, nhưng không cần đánh đổi về vị trí, kết nối và sự thuận tiện trong cuộc sống

Thông qua trục QL18, cư dân Marina Living Halong dễ dàng kết nối với mạng lưới cao tốc vươn tới Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh trọng điểm phía Bắc. Đặc biệt, lợi thế liên vùng của dự án càng được khẳng định khi nhà ga dự kiến của tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh chỉ cách đó khoảng 10 phút di chuyển. Đây sẽ là cú hích hạ tầng quan trọng, mang lại lợi ích trực tiếp và dài lâu cho cộng đồng an cư tại đây.

Trong khi đó, con đường đại lộ Hoàng Quốc Việt – tuyến huyết mạch dẫn vào trung tâm du lịch Bãi Cháy – giúp cư dân dễ dàng kết nối với các khu vực hành chính, thương mại và những điểm đến biểu tượng bên vịnh di sản. Kết hợp cùng hệ thống giao thông nội khu được quy hoạch đồng bộ tại Halong Marina, trục đường này tạo nên một hành trình di chuyển liền mạch: thông suốt mạng lưới liên vùng và thuận tiện tối đa cho đời sống thường nhật.

Sống giữa một CBD bên vịnh di sản

Hơn cả một tọa độ kết nối hoàn hảo, việc trở thành một phần của Khu đô thị vịnh biển Halong Marina mang đến cho Marina Living Halong một giá trị sống hoàn toàn khác biệt. Cộng đồng cư dân không phải bắt đầu cuộc sống trong một khu vực còn chờ đợi tiện ích hình thành, mà có thể hòa nhịp cùng nền tảng cảnh quan, hạ tầng và chuỗi dịch vụ - thương mại chuẩn quốc tế vốn đã phục vụ hơn 20.000 cư dân hiện hữu cùng dòng khách du lịch quanh năm.

Ngay khi về ở, những nhu cầu thường nhật đã có thể được giải quyết trong cùng một hệ sinh thái: mua sắm tại TTTM Lotte Mart Hạ Long, vận động tại Marina Sports Park và các công viên xanh, tiếp cận hệ thống giáo dục, ẩm thực, không gian ven biển hay các hoạt động giải trí tại hồ nhạc nước Halo Bay Show.

Đời sống của cư dân Marina Living Halong thêm sôi động với những chương trình văn hóa, lễ hội và sự kiện quy mô lớn tầm cỡ quốc tế diễn ra quanh năm tại khu đô thị vịnh biển

Và khi Halong Marina tiếp tục phát triển theo định hướng trở thành tâm điểm phát triển - CBD (Central Business District) bên vịnh di sản, giá trị ấy còn được nối dài sang tương lai. Sự chuyển mình của điểm đến không chỉ mang đến thêm tiện ích và sức sống, mà còn mở rộng cơ hội việc làm, kinh doanh và phát triển nghề nghiệp ngay tại địa phương. Khi ấy, tổ ấm, công việc, dịch vụ và trải nghiệm có thể cùng hiện diện trong một nhịp sống đô thị toàn diện.

Chỉn chu từ những nhu cầu ở thực

Những lợi thế về vị trí, kết nối và môi trường đô thị chỉ thực sự trọn vẹn khi chính căn nhà đáp ứng tốt đời sống hằng ngày của cư dân. Tại Marina Living Halong, điều đó được thể hiện ngay từ cách tổ chức 2.093 căn hộ từ studio đến 1, 2 và 3 phòng ngủ, diện tích 25,25–76,7 m². Mặt bằng vuông vắn, công năng rõ ràng; 100% căn hộ có ban công và cửa kính lớn, tăng khả năng đón sáng, thông gió và tạo sự thoáng đãng trong sinh hoạt.

Marina Living Halong cho thấy NOXH hoàn toàn có thể được kiến tạo chỉn chu từ căn hộ, tiện ích đến hạ tầng vận hành, qua đó nâng chuẩn trải nghiệm sống cho cư dân

Chất lượng sống tiếp tục được nối dài qua hơn 1.600 m² lõi cảnh quan xanh, tổ hợp hồ bơi tầng 3, sân chơi, khu vận động, thư viện và các không gian sinh hoạt cộng đồng. Hai sảnh đón tại mỗi tòa, hệ thống thang máy được bố trí theo quy mô sử dụng cùng 2 tầng hầm đỗ xe cũng được tính toán để nhịp vận hành thường ngày diễn ra thuận tiện.

NOXH Marina Living Halong vì thế không chỉ mở ra cơ hội sở hữu một căn nhà phù hợp khả năng tài chính, mà còn đặt tổ ấm ấy trong mạng kết nối thuận tiện, giữa cộng đồng đã hình thành và nhịp sống của một CBD xanh, giàu trải nghiệm bên Vịnh Hạ Long.