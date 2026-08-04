Mục tiêu 114 dự án: Hà Nội sẽ tháo gỡ điểm nghẽn nhà ở xã hội ra sao?

Áp lực thực thi và cải cách thủ tục song hành

UBND TP Hà Nội vừa có Chỉ thị số 16 về việc thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội, đóng góp vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế - xã hội “hai con số”. Trong đó, thành phố đang triển khai kế hoạch phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030 với danh mục 236 dự án. Đến nay, đã có 147 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với tổng quy mô khoảng 132.000 căn hộ, tổng vốn đầu tư hơn 290.500 tỷ đồng.

Trong năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng giao, đồng thời phấn đấu nâng lên khoảng 25.000-27.000 căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường. Song song với đó, thành phố quyết tâm khởi công toàn bộ 114 dự án trong 6 tháng cuối năm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội.

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 18.700 căn hộ nhà ở xã hội theo chỉ tiêu được Thủ tướng giao.

Đối với các dự án đã và đang triển khai, Hà Nội yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là các dự án đã khởi công. Thành phố đặt mục tiêu có khoảng 77 dự án hoàn thành phần móng trong năm 2026, qua đó đủ điều kiện đưa ra thị trường khoảng 46.100 căn hộ. Đây được xem là nguồn cung quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng tại đô thị.

Một điểm đáng chú ý là yêu cầu cải cách thủ tục hành chính được đặt ra rất quyết liệt. Thành phố yêu cầu cắt giảm ít nhất 50% thời gian giải quyết các thủ tục, đồng thời áp dụng cơ chế “làn xanh” trong xử lý hồ sơ liên quan đến quy hoạch, đầu tư, đất đai và xây dựng, nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các dự án nhà ở xã hội.

T.S Trần Xuân Lượng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu kinh tế và Bất động sản Việt Nam nhận định, mục tiêu khởi công đồng loạt 114 dự án trong thời gian ngắn thể hiện quyết tâm lớn của Hà Nội, nhưng thách thức quan trọng nhất vẫn nằm ở khâu thực thi. Theo ông Lượng, cải cách thủ tục chỉ hiệu quả khi gắn với trách nhiệm cá nhân rõ ràng và sự phối hợp liên thông giữa các cấp.

Ông Lượng nêu quan điểm: “Việc rút ngắn 50% thời gian xử lý hồ sơ là cần thiết, song phải đảm bảo đồng bộ giữa quy hoạch, đất đai và cấp phép xây dựng. Đồng thời, cần cơ chế giám sát tiến độ minh bạch theo từng dự án để tránh tình trạng đăng ký nhiều nhưng triển khai chậm”.

Gỡ điểm nghẽn thủ tục, tăng phân cấp và siết trách nhiệm thực thi

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND TP Hà Nội cũng thẳng thắn nhìn nhận tiến độ triển khai nhiều dự án còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu. Nguyên nhân chủ yếu đến từ các vướng mắc trong công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, thủ tục đất đai, đánh giá tác động môi trường cũng như việc xác định nghĩa vụ tài chính.

Để tháo gỡ các điểm nghẽn này, thành phố đưa ra loạt giải pháp mang tính đột phá. Trong đó, đáng chú ý là việc tăng cường phân cấp cho cấp xã trong thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, cho phép phê duyệt quy hoạch chi tiết trước và cập nhật vào quy hoạch phân khu sau. Đồng thời, thời gian giải phóng mặt bằng được rút ngắn xuống còn tối đa 60 ngày đối với dự án dưới 10ha và 90 ngày đối với dự án trên 10ha; các thủ tục thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất cũng phải hoàn thành trong thời hạn không quá 30 ngày sau khi hoàn tất giải phóng mặt bằng.

Các Sở, ngành được giao nhiệm vụ cụ thể nhằm đảm bảo tiến độ chung. Trong đó, Sở Xây dựng giữ vai trò nòng cốt khi phải tổ chức theo dõi, giám sát toàn bộ các dự án và rút ngắn thời gian thẩm định, cấp phép xây dựng xuống tối đa 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Trao đổi về nội dung này, ông Luyện Văn Phương, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, việc cắt giảm mạnh thời gian xử lý thủ tục không chỉ là yêu cầu về tiến độ mà còn là bước cải cách quan trọng trong quản lý. Theo ông Phương, nếu thực hiện nghiêm túc, cơ chế “làn xanh” sẽ giúp loại bỏ các khâu trung gian không cần thiết, tạo điều kiện để doanh nghiệp sớm triển khai dự án và đưa sản phẩm ra thị trường.

Ông Phương nhấn mạnh về trách nhiệm của các chủ đầu tư: “Trách nhiệm của các chủ đầu tư cũng được siết chặt. Thành phố yêu cầu các đơn vị phải cam kết tiến độ, chủ động hoàn thiện hồ sơ và triển khai thi công ngay sau khi được giao đất, bàn giao mặt bằng. Trường hợp chậm triển khai hoặc không thực hiện đúng cam kết mà không có lý do chính đáng sẽ bị xử lý nghiêm, thậm chí thu hồi dự án hoặc không được tiếp tục giao thực hiện các dự án khác”.

Với nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục, phân cấp quản lý đến siết chặt trách nhiệm thực thi, Hà Nội đang cho thấy quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển nhà ở xã hội, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn Thủ đô.