Ngày 19/5, Samsung Việt Nam phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) tiếp tục tổ chức lễ Phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại khu vực phía Nam, qua đó hoàn thành hành trình roadshow phát động cuộc thi tại ba miền Bắc – Trung – Nam.

Samsung Solve for Tomorrow là cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh THCS và THPT, với mục tiêu thúc đẩy việc ứng dụng giáo dục STEM vào nghiên cứu và xây dựng các giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn của xã hội và địa phương. Cuộc thi năm nay sẽ tập trung vào các chủ đề sau:

- Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ

- Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai)

- Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững

Sự kiện có sự hiện diện của bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính và ông Trần Trọng Tuyên, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM; về phía Samsung, có ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam, ông Kim Yong Sup, Phó Tổng Giám đốc Đối ngoại Samsung Việt Nam; cùng với đó là các thầy cô, học sinh một số trường THCS, THPT trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.

Trước đó, ngày 11/4/2026, Lễ Khởi động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, Samsung Việt Nam, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) cùng đông đảo lãnh đạo, giáo viên và học sinh đến từ nhiều trường THCS, THPT trên địa bàn thành phố. Sự kiện đã chính thức khởi động hành trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 trên toàn quốc, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo và ứng dụng giáo dục STEM trong học sinh. Tiếp theo đó, lễ phát động cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow tại khu vực miền Trung đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng vào ngày 15/5.

Sau khi cuộc thi chính thức được khởi động, Ban tổ chức đã tích cực triển khai nhiều hoạt động đồng hành tại các địa phương nhằm đưa cuộc thi đến gần hơn với học sinh và giáo viên trên cả nước. Đến nay, đã có hơn 13 tỉnh, thành phố triển khai cuộc thi tới các Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các trường THCS, THPT.

Đặc biệt, Ban tổ chức đã tổ chức hơn 20 hội thảo (workshop) trực tiếp tại nhiều trường học trên cả nước nhằm giới thiệu thể lệ cuộc thi, định hướng phát triển ý tưởng và đào tạo về Tư duy thiết kế (Design Thinking) – một trong những kỹ năng quan trọng giúp học sinh tiếp cận và giải quyết các vấn đề thực tiễn bằng tư duy sáng tạo và công nghệ.

Bên cạnh các hoạt động trực tiếp, Ban tổ chức cũng đã triển khai một buổi tập huấn trực tuyến quy mô lớn với sự tham gia của gần 300 điểm cầu trên toàn quốc nhằm hướng dẫn giáo viên và học sinh cách đăng ký tham gia khóa học trực tuyến về Tư duy thiết kế, đồng thời phổ biến quy trình, cách thức đăng ký và nộp bài dự thi trên hệ thống của chương trình. Các hoạt động này góp phần hỗ trợ học sinh tiếp cận cuộc thi một cách bài bản, nâng cao kỹ năng xây dựng dự án và tăng khả năng hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo thành những giải pháp có giá trị cho cộng đồng.

Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow được Samsung toàn cầu khởi xướng từ năm 2010 tại Mỹ. Tại Việt Nam, cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2019. Cho đến nay, cuộc thi đã trở thành một sân chơi tư duy sáng tạo thường niên cho học sinh THCS, THPT lứa tuổi 12 đến 18.

Năm 2026, lần đầu tiên Samsung Việt Nam phối hợp với Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), triển khai chương trình này. Thông qua vai trò đầu mối kết nối giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, NIC không chỉ đồng hành trong công tác tổ chức cuộc thi mà còn góp phần định hướng nội dung, qua đó khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo trong học sinh THCS và THPT.

Đặc biệt, với kinh nghiệm bảo trợ, đồng hành, đồng tổ chức nhiều cuộc thi lớn về STEM, Robotics tại Việt Nam và triển khai nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong những năm qua, NIC đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ sinh thái STEM tại Việt Nam, tạo điều kiện để học sinh tiếp cận sớm với tư duy đổi mới sáng tạo, công nghệ mới và các bài toán thực tiễn của xã hội.

Sự hợp tác giữa Samsung Việt Nam và Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) được kỳ vọng sẽ mang đến sức mạnh cộng hưởng, tạo hiệu ứng lan tỏa của phong trào học tập STEM tới hàng nghìn trường học trên cả nước, góp phần hiện thực hóa các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như: Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam.

Như thường lệ, chương trình Samsung Solve for Tomorrow 2026 được triển khai trên toàn quốc với hai bảng thi, bao gồm bảng A dành cho học sinh THCS và bảng B dành cho học sinh THPT. Các đội thi, dưới sự hướng dẫn của giáo viên, được khuyến khích khai thác những ý tưởng thuộc một trong ba chủ đề: Phát triển Môi trường bền vững thông qua công nghệ; Kết hợp Thể thao và Công nghệ nhằm thay đổi xã hội (hướng tới giáo dục và phát triển tương lai); Ứng dụng công nghệ nhằm phát triển Xã hội bền vững. Không dừng lại ở ý tưởng trên văn bản, chương trình còn đặt ra yêu cầu và lộ trình để biến các sáng kiến trở thành giải pháp có khả năng áp dụng thực tiễn tại địa phương, qua đó góp phần giải quyết những thách thức cụ thể mà cộng đồng đang đối mặt.

Samsung Solve for Tomorrow 2026 không chỉ trao những giải thưởng hấp dẫn cho các đội thi có thành tích cao mà còn mang đến sự hỗ trợ thiết thực về cơ sở vật chất cho các trường học có đội thi đạt giải cao. Cụ thể, trường có đội thi đạt giải Nhất ở mỗi bảng sẽ được Samsung tài trợ phòng học chức năng STEM Lab trị giá 60.000 USD mỗi trường, trường có đội thi đạt giải Nhì ở mỗi bảng sẽ được trang bị bảng tương tác thông minh. Bên cạnh đó, chương trình còn ghi nhận và trao thưởng cho các Tỉnh, Thành phố và trường học có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất, qua đó khuyến khích sự lan tỏa rộng rãi tinh thần học tập và đổi mới sáng tạo.

Phát biểu tại Lễ khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026, ông Na Ki Hong, Tổng Giám đốc Samsung Việt Nam cho biết: “Các thí sinh đến từ khu vực miền Nam luôn khiến chúng tôi bất ngờ bởi những ý tưởng sáng tạo độc đáo và khả năng hiện thực hóa sản phẩm xuất sắc. Ngoài ra, trong số 20 trường đạt giải có tỷ lệ học sinh tham gia đào tạo trực tuyến cao nhất năm 2025 thì có tới 9 trường đến từ khu vực miền Nam. Điều này là minh chứng cho thấy tinh thần ham học hỏi, sáng tạo, khát khao chinh phục tri thức của các bạn học sinh nơi đây. Hy vọng sự kiện ngày hôm nay sẽ là khởi đầu của một hành trình quý giá, nơi cảm hứng sáng tạo được khơi dậy và các em sẽ trưởng thành trở thành những nhân tài nòng cốt dẫn dắt tương lai.”

Bà Kim Ngọc Thanh Nga, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Bộ Tài chính, phát biểu tại sự kiện: “Thông qua Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow, các em học sinh không chỉ được học thêm về STEM, mà quan trọng hơn, các em được khuyến khích quan sát cuộc sống xung quanh, phát hiện vấn đề từ thực tiễn và mạnh dạn đề xuất những ý tưởng có ích cho cộng đồng. Đây chính là cách học rất thiết thực, giúp kiến thức trong nhà trường gắn với cuộc sống, giúp học sinh phát triển toàn diện hơn cả về năng lực, kỹ năng và tư duy sáng tạo. Là đơn vị được giao nhiệm vụ thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia luôn coi phát triển nguồn nhân lực trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. NIC cam kết tiếp tục đồng hành cùng các đối tác, các địa phương, các nhà trường và cộng đồng doanh nghiệp để mở rộng các chương trình giáo dục STEM, tạo điều kiện cho học sinh được tiếp cận với công nghệ mới, môi trường học tập hiện đại và các cơ hội phát triển toàn diện."

Đại diện lãnh đạo địa phương, ông Trần Trọng Tuyên - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ: “Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những sáng kiến góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giáo dục và phát triển nguồn nhân lực trẻ. Chúng tôi tin rằng, với sự phối hợp của Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, Samsung Việt Nam, các sở, ngành và các trường THCS-THPT trên toàn quốc, Cuộc thi Samsung Solve for Tomorrow 2026 sẽ tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ, tạo ra một sân chơi bổ ích, thiết thực và truyền cảm hứng cho học sinh.”

Với cách tiếp cận gắn kết giữa giáo dục STEM và các vấn đề xã hội, cùng sự đồng hành chặt chẽ giữa Samsung và NIC, Samsung Solve for Tomorrow 2026 được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành một thế hệ học sinh không chỉ giỏi kiến thức mà còn có trách nhiệm xã hội, sẵn sàng tạo ra những tác động tích cực cho cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai. Với lễ phát động tại khu vực miền Nam, chương trình đã hoàn thành chuỗi roadshow khởi động Samsung Solve for Tomorrow 2026 tại cả ba miền, tạo đà cho hành trình tiếp theo của học sinh cả nước trong việc ứng dụng STEM vào phát triển các giải pháp cho các vấn đề xã hội hiện hữu trong cuộc thi năm nay.

Với tầm nhìn trách nhiệm xã hội “Cùng nhau vì ngày mai - Trao quyền cho mọi người”, ngoài chương trình Samsung Solve for Tomorrow, Samsung Việt Nam đã và đang thực hiện nhiều dự án vì thế hệ trẻ khác như: Dự án phát triển nhân tài công nghệ Samsung Innovation Campus (SIC) – tạo cơ hội cho thế hệ trẻ trau dồi các kiến thức về công nghệ tiên tiến như AI, IoT, Big Data, bán dẫn; Xây dựng và vận hành Ngôi trường Hy vọng Samsung, tạo không gian và cơ hội học tập ngoài giờ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn cùng nhiều dự án ý nghĩa khác.