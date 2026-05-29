PVcomBank và MISA ký kết hợp tác triển khai giải pháp tài chính số cho khách hàng

Thứ Sáu, 10:46, 29/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) và Công ty Cổ phần MISA (MISA) chính thức ký kết thành công thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc cung cấp giải pháp tài chính cho khách hàng doanh nghiệp và hộ kinh doanh, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

PVcomBank và MISA ký kết hợp tác triển khai giải pháp tài chính số cho khách hàng

Với bề dày hơn 30 năm phát triển trong lĩnh vực kế toán và phần mềm, MISA hiện tại là nhà cung cấp hệ sinh thái giải pháp số toàn diện, phục vụ đa dạng các đối tượng khách hàng gồm hơn 400.000 doanh nghiệp, hộ kinh doanh; 54.000 đơn vị hành chính sự nghiệp; 3,5 triệu cá nhân và hiện diện tại 22 quốc gia.

PVcomBank là một ngân hàng có thế mạnh về công nghệ và nền tảng chuyển đổi số, xác định đổi mới sáng tạo là một trong những động lực quan trọng cho tăng trưởng dài hạn. PVcomBank cũng không ngừng đầu tư vào công nghệ, sản phẩm số và trải nghiệm khách hàng, đồng thời chủ động mở rộng hợp tác với những đối tác uy tín, có năng lực triển khai để cùng chia sẻ tư duy phát triển bền vững.

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác, hai bên thống nhất sẽ triển khai nhiều nội dung hợp tác trọng tâm, hướng tới xây dựng hệ sinh thái tài chính - kế toán - quản trị doanh nghiệp toàn diện, đồng thời mang đến trải nghiệm liền mạch thông qua các sản phẩm số hiện đại, an toàn và thuận tiện. Theo đó, việc kết nối dữ liệu an toàn và hiệu quả sẽ hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ tài chính nhanh chóng; đơn giản hóa quy trình vay vốn, thanh toán và quản trị dòng tiền; tăng cường ứng dụng AI và dữ liệu lớn trong đánh giá tín dụng và chăm sóc khách hàng. Ngoài ra, PVcomBank và MISA kỳ vọng sẽ tạo ra những giá trị thiết thực cho thị trường, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia cũng như sự phát triển bền vững của nền kinh tế số Việt Nam.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc PVcomBank chia sẻ: “Với mục tiêu đồng hành cùng khách hàng trên hành trình chuyển đổi số, hiện đại hóa mô hình kinh doanh bằng những giải pháp tài chính linh hoạt, PVcomBank sẽ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái dịch vụ thông qua kênh phát triển đối tác. Việc hợp tác với MISA sẽ giúp Ngân hàng nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần kiến tạo môi trường kinh doanh năng động trong môi trường số hóa, hướng tới phát triển bền vững cho cộng đồng và xã hội”. 

Về phía MISA, bà Nguyễn Thị Ngoan - Phó Tổng Giám đốc MISA cũng khẳng định: “Sự kết hợp giữa tiềm lực tài chính vững mạnh của PVcomBank cùng với lợi thế công nghệ của MISA chắc chắn sẽ mang đến cho khách hàng thêm nhiều giải pháp tài chính tối ưu, hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ kinh doanh nhanh chóng chuyển đổi số một cách toàn diện, đồng thời tối ưu nguồn lực và nâng cao hiệu quả vận hành”.  

Sự kiện ký kết hợp tác giữa PVcomBank và MISA được kỳ vọng sẽ cung cấp những trải nghiệm dịch vụ tài chính vượt trội trên hành trình mang lại giá trị bền vững cho khách hàng. Đây là nền tảng quan trọng để hai bên hợp tác chặt chẽ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, đa dạng hóa hoạt động kinh doanh, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường.

PVcomBank và Trường Đại học Dược Hà Nội phát triển hệ sinh thái tài chính giáo dục

VOV.VN - Ngày 28/5, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) và Trường Đại học Dược Hà Nội (HUP) đã tổ chức thành công lễ ký kết thỏa thuận hợp tác, ghi nhận cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển của hai bên, hướng tới mục tiêu nâng cao hiệu quả chuyển đổi số và mở rộng hệ sinh thái tài chính giáo dục.

CTV Nam Anh/VOV.VN
Tag: VOV MISA PVcomBank tài chính số
PVcomBank hợp tác với Bệnh viện Quân y 7A, thúc đẩy chuyển đổi số trong y tế
VOV.VN - Nối tiếp chiến lược mở rộng hệ sinh thái hợp tác trong lĩnh vực y tế, ngày 14/5, tại TP.HCM, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã chính thức ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bệnh viện Quân y 7A.

Cùng PVcomBank đón hè rực rỡ với hơn 13.000 quà tặng trên hệ sinh thái PVOne
VOV.VN - Từ nay đến hết ngày 7/6, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) chính thức triển khai chương trình tri ân “Đón hè rực rỡ - Mở quà bất ngờ” trên hệ sinh thái quà tặng PVOne với hơn 13.000 quà tặng dành cho các khách hàng thân thiết.

