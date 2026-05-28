PVcomBank và Trường Đại học Dược Hà Nội phát triển hệ sinh thái tài chính giáo dục

Trường Đại học Dược Hà Nội là một trong những đơn vị giáo dục công lập đầu ngành với lịch sử lâu đời hơn 120 năm với tiền thân từ Trường thuốc Đông Dương được thành lập năm 1902. HUP hoạt động theo mô hình trường đại học định hướng nghiên cứu, trực thuộc Bộ Y tế. Với những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng, phát triển và phục vụ đất nước, Trường Đại học Dược Hà Nội đã nhiều lần được Đảng và Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý như Huân chương Lao động, Huân chương Độc lập, Anh hùng lao động, Huân chương Kháng chiến…

PVcomBank và Trường Đại học Dược Hà Nội ký kết thỏa thuận hợp tác

Trên cơ sở thỏa thuận hợp tác đã ký kết, PVcomBank và HUP cam kết sẽ cùng nhau thúc đẩy mối quan hệ hợp tác toàn diện, bền vững trên tất cả các lĩnh vực, tối ưu nguồn lực cũng như thế mạnh của cả hai đơn vị, qua đó mang lại những giá trị thiết thực cho sinh viên và cán bộ nhân viên. Cụ thể, PVcomBank đồng hành cùng HUP triển khai các hoạt động liên quan đến chuyển đổi số và cải thiện cơ sở vật chất nhằm nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường. Bên cạnh đó, hai bên cũng phối hợp tổ chức một số hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho giảng viên, sinh viên và cán bộ nhân viên. Đối với công tác hỗ trợ sinh viên, PVcomBank sẽ nghiên cứu triển khai các chương trình học bổng, các khóa thực tập, tuyển dụng phù hợp, đồng thời tổ chức thêm chương trình hướng nghiệp thực tiễn kèm theo các gói học bổng dành cho sinh viên nhà trường.

Đặc biệt, PVcomBank còn cung cấp các sản phẩm, dịch vụ tài chính linh hoạt được thiết kế tối ưu dành cho giảng viên, cán bộ nhân viên và sinh viên của Trường Đại học Dược Hà Nội như: tài khoản thanh toán; dịch vụ trả lương, thu hộ học phí; các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt; tiền gửi tiết kiệm; chuyển tiền quốc tế…

Ngoài ra, PVcomBank và HUP cũng ưu tiên hỗ trợ nhau trong công tác truyền thông, thương hiệu, quảng bá các sản phẩm/dịch vụ của hai bên, đồng thời phối hợp mở rộng cơ hội kinh doanh thông qua kênh phát triển đối tác.

Phát biểu tại buổi lễ ký kết, bà Nguyễn Thúy Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Khách hàng cá nhân PVcomBank chia sẻ: “PVcomBank luôn xác định giáo dục là một trong những trụ cột quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng. Thông qua việc hợp tác với Trường Đại học Dược Hà Nội, chúng tôi mong muốn sẽ không chỉ đồng hành cùng nhà trường nâng cao chất lượng đào tạo và giảng dạy, mà còn hướng đến mục tiêu số hóa hoạt động giáo dục, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, đóng góp cho cộng đồng và xã hội”.

Về phía Trường Đại học Dược Hà Nội, GS.TS Nguyễn Hải Nam - Hiệu trưởng nhà trường cũng khẳng định: “Sự kiện ký kết thỏa thuận hợp tác với PVcomBank đánh dấu bước phát triển quan trọng trong chiến lược mở rộng hợp tác của Trường Đại học Dược Hà Nội cùng các đối tác uy tín. Chúng tôi kỳ vọng các hoạt động hợp tác giữa hai bên sẽ tăng cường hiệu quả trong công tác quản lý giáo dục, mở rộng đào tạo, nghiên cứu và kết nối doanh nghiệp. Điều này sẽ trở thành nền tảng mở rộng thêm nhiều cơ hội học tập, trải nghiệm thực tiễn và phát triển nghề nghiệp cho sinh viên nhà trường trong thời đại chuyển đổi số”.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Quỹ học bổng Thắp Sáng Niềm Tin đã trao tặng 01 suất học bổng cho Trường Đại học Dược Hà Nội với giá trị lên tới 150 triệu đồng, qua đó khẳng định sứ mệnh đồng hành của PVcomBank cùng các bạn sinh viên trên hành trình tri thức, đồng thời lan tỏa những giá trị nhân văn cao đẹp.

Sự kiện ký kết hợp tác giữa PVcomBank và Trường Đại học Dược Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều giá trị thiết thực cho sự nghiệp đào tạo và phát triển ngành dược trong thời đại chuyển đổi số.