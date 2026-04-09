Saigon Co.op đẩy mạnh tiêu thụ hàng OCOP, hưởng ứng Ngày Hợp tác xã Việt Nam

Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4) là dịp ghi nhận vai trò của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc cung ứng hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng, gắn với các giá trị cộng đồng bền vững. Hưởng ứng sự kiện này, Saigon Co.op triển khai chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt” từ ngày 9/4 đến 22/4 tại 800 điểm bán trên toàn quốc gồm Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food, Co.op Smile, Cheers, Finelife, Sense City, SenseMarket... Chương trình thúc đẩy tiêu dùng hàng Việt thông qua ưu đãi giá và gia tăng quyền lợi tích lũy cho sản phẩm hợp tác xã, OCOP; đồng thời giảm giá đến 50% nhiều mặt hàng thiết yếu, giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng với chi phí hợp lý.

Saigon Co.op phân phối đa dạng rau củ, thịt cá phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày

Saigon Co.op – Hợp tác xã tiêu biểu kết nối giá trị Việt

Trong hệ thống phân phối hiện đại, Saigon Co.op giữ vai trò đặc thù khi vừa là nhà bán lẻ, vừa hoạt động theo mô hình hợp tác xã, qua đó duy trì sự gắn kết bền vững với khu vực sản xuất trong nước, đặc biệt là các hợp tác xã và hộ sản xuất nhỏ. Không chỉ đưa hàng hóa lên kệ, Saigon Co.op còn đồng hành chuẩn hóa chất lượng, ổn định đầu ra và củng cố niềm tin người tiêu dùng đối với sản phẩm nội địa, giúp nhiều sản phẩm OCOP và hàng hợp tác xã ngày càng hiện diện rộng rãi trong hệ thống bán lẻ hiện đại.

Trong năm 2026, Saigon Co.op triển khai Đề án thành lập hợp tác xã tiêu dùng nhằm mở rộng mô hình kinh tế hợp tác trong lĩnh vực bán lẻ hiện đại, đồng thời tăng cường liên kết chuỗi cung ứng từ sản xuất đến tiêu dùng. Giai đoạn đầu, thành viên chủ chốt của hợp tác xã tiêu dùng là cán bộ, nhân viên và người lao động Saigon Co.op; sau đó từng bước mở rộng đến khách hàng thân thiết của hệ thống. Thông qua các chương trình ưu đãi dành riêng cho thành viên hợp tác xã tiêu dùng, Saigon Co.op đồng thời mở rộng hợp tác với đối tác, nhà cung cấp để phát triển hệ sinh thái quyền lợi, qua đó nâng cao vai trò kết nối thị trường, thúc đẩy tiêu thụ hàng Việt và góp phần phát triển kinh tế hợp tác theo hướng bền vững.

Mừng Ngày Hợp tác xã – Ưu đãi hàng Việt trên toàn hệ thống

Từ ngày 9/4 đến 22/4, trong chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã – Tôn vinh chất lượng Việt”, Saigon Co.op triển khai nhiều ưu đãi cho sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền, đồng thời áp dụng x3 điểm thưởng cho khách hàng thành viên. Nhiều mặt hàng tiêu biểu được khuyến mãi kích cầu như bánh tráng Tây Ninh, trà lá sen Đồng Tháp, cá dứa 1 nắng Cần Giờ, yến đường phèn, nước ép tỏi đen, gạo lúa tôm, trà atiso…

Saigon Co.op đưa sản phẩm từ hợp tác xã vào hệ thống phân phối phục vụ tiêu dùng hằng ngày

Bên cạnh đó, nhóm hàng nông sản đạt chuẩn VietGAP, Tick xanh trách nhiệm áp dụng nhiều ưu đãi thiết thực như giảm đến 25% các mặt hàng cá ba sa, cá trê, cá lóc, cà rốt; bầu, bí đao, cải thìa đồng giá 9.900 đồng; đậu bắp ưu đãi mua 2 tặng 1…

Trong giai đoạn cao điểm từ ngày 10/4 đến 12/4, chương trình “Mừng Ngày Hợp tác xã Việt Nam – Chào đón Co.opmart tuổi 30 – Mua càng nhiều – Ưu đãi càng lớn” triển khai chương trình hoàn điểm cho khách hàng thành viên. Với hóa đơn từ 400.000 đồng, khách hàng được hoàn 100 điểm thưởng ở lần mua đầu tiên và 150 điểm thưởng ở lần mua tiếp theo, tổng mức hoàn tối đa lên đến 250 điểm thưởng (tương ứng với 50.000 đồng).

Song song đó, trên nền tảng Co.op Online, từ ngày 9/4 đến 14/4, khách hàng mua sắm với hóa đơn từ 500.000 đồng được giảm 30.000 đồng khi áp dụng mã ưu đãi HTX30; hóa đơn từ 600.000 đồng được áp mã HTX40 giảm 40.000 đồng.

Giữ nhịp chi tiêu với mức giảm đến 50% cho sản phẩm thiết yếu

Trong bối cảnh thị trường tiêu dùng có nhiều biến động, giá cả một số mặt hàng phục vụ nhu cầu hằng ngày duy trì ở mức cao, Saigon Co.op triển khai giảm giá đến 50% cho hơn 1.000 sản phẩm, bên cạnh nhóm hàng hợp tác xã và OCOP. Danh mục ưu đãi tập trung vào các mặt hàng có tần suất mua sắm cao như nước giặt – xả, chất tẩy rửa, sữa tắm, dầu gội, cùng thực phẩm tươi sống gồm thịt gia súc, gia cầm, trứng và rau củ quả, được luân phiên ưu đãi trong suốt chương trình.

Song song đó, Saigon Co.op ưu tiên diện tích trưng bày cho sản phẩm hợp tác xã và OCOP tại từng điểm bán, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động dùng thử (sampling), giới thiệu sản phẩm và khuyến mãi trực tiếp nhằm gia tăng trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy tiêu thụ. Qua đó, chương trình không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng chủ động cân đối chi tiêu mà còn góp phần mở rộng đầu ra cho hàng Việt, tiếp tục phát huy vai trò kết nối cung – cầu và củng cố vị thế của kinh tế hợp tác trong hệ thống bán lẻ hiện đại.