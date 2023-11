SeABank chính thức bổ nhiệm ông Lê Quốc Long làm Tổng Giám đốc

SeABank chuyển nhượng 100% vốn góp tại Công ty Tài chính PTF cho AEON Financial

VOV.VN - SeABank vừa ký kết hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tại Công ty Tài Chính TNHH MTV Bưu Điện (PTF) tương đương 100% vốn điều lệ PTF cho AEON Financial Service Co., Ltd., với giá chuyển nhượng là 4,3 nghìn tỷ đồng.