Tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn

Sự đồng hành từ khách hàng đang đưa tiết kiệm điện từ giải pháp tình thế trở thành chiến lược an ninh năng lượng dài hạn tại khu vực.

Đối với khách hàng sản xuất và kinh doanh dịch vụ, EVNCPC đẩy mạnh tư vấn giải pháp sử dụng điện hiệu quả, triển khai chương trình điều chỉnh phụ tải, khuyến khích dịch chuyển sản xuất ra ngoài giờ cao điểm. Đồng thời, việc khuyến khích lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ cũng góp phần giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia. Khách sạn Indochine Palace - Huế là khách sạn tiêu chuẩn 5 sao. Các dịch vụ luôn được ưu tiên phục vụ ở mức tốt nhất, nhưng tiêu chuẩn “xanh” luôn được khách sạn mong muốn khách hàng đồng hành, truyền thông gắn với ứng dụng công nghệ để sử dụng hiệu quả nguồn điện. Vì vậy, trước khi khách đến nhận phòng, khách sạn đều tuyên truyền, phổ biến một số nội quy, đặc biệt là hướng dẫn khách sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng. Khách sạn được trang bị hệ thống thẻ từ thông minh trong phòng. Đồng thời, hệ thống điều khiển BMS sẽ tự động điều chỉnh khi khách không có mặt trong phòng. Theo đó, hệ thống điều hòa sẽ tự động điều chỉnh nhiệt độ về mức phù hợp, vừa bảo đảm điều kiện cần thiết, vừa góp phần tiết kiệm năng lượng.

Nhân viên điện lực phát tờ rơi về tiết kiệm điện đến các chợ

Ông Nguyễn Thanh Bình, trưởng bộ phận Kỹ thuật, khách sạn Indochine Palace Huế cho biết: Khách sạn chủ động đảm bảo cung cấp điện cho khách hàng, đồng thời sẵn sàng chia sẻ với ngành điện khi xảy ra sự cố về điện, hay nguồn điện căng thẳng trong những giờ cao điểm.

“Khách sạn luôn đồng hành và thường điều chỉnh bằng cách tiết giảm một số hệ thống, thiết bị không thực sự cần thiết, qua đó ủng hộ chương trình do Điện lực Huế kêu gọi. Khách sạn cũng được trang bị 2 máy phát điện chạy hòa đồng bộ, mỗi máy có công suất 1.600 kVA. Khách sạn luôn duy trì công tác bảo dưỡng và định kỳ kiểm tra hàng tuần, bảo đảm hệ thống phát điện dự phòng luôn sẵn sàng vận hành khi có sự cố xảy ra. Khi lưới điện quốc gia gặp sự cố hoặc trong trường hợp điện lực yêu cầu khách sạn hỗ trợ vận hành máy phát để giảm tải, chia sẻ công suất tiêu thụ điện” - ông Nguyễn Thanh Bình nói.

Trước yêu cầu ngày càng cao của công tác đảm bảo điện năng, lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) khẳng định tiết kiệm điện không chỉ là giải pháp trước mắt mà còn là chiến lược dài hạn và là giải pháp căn cơ góp phần đảm bảo an ninh năng lượng. Kết quả lũy kế qua 9 tháng năm 2026, EVNCPC thực hiện tiết kiệm đạt 1 tỷ 424 triệu kWh, chiếm tỷ lệ 6,31% tổng thương phẩm (22.543,2 tr.kWh), đạt tỷ lệ tiết kiệm điện theo Chỉ thị của Thủ tướng chính phủ.

Có được kết quả này là nhờ sự chung tay của khách hàng và các đơn vị thành viên. Những năm qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng đẩy mạnh tuyên truyền, vận động khách hàng sử dụng điện tiết kiệm và đặc biệt là vận động các doanh nghiệp sản xuất, các khách hàng lớn thay đổi công nghệ hiện đại để tiết kiệm điện, giảm chi phí, đảm bảo vận hành hiệu quả, tiết kiệm.

Ông Lê Hồng Cương, Giám đốc Công ty Điện lực Đà Nẵng - thành viên của EVNCPC cho biết: “Chúng tôi cũng đã ký thỏa thuận điều chỉnh phụ tải (DR) với 578/578 khách hàng lớn, với mức tiết giảm công suất 55,8MW; ký thoả thuận tham gia chương trình dịch chuyển phụ tải với 318/318 khách hàng, công suất tiềm năng dịch chuyển 22,5MW; đồng thời, tổ chức rất nhiều hoạt động tuyên truyền tiết kiệm điện, Hưởng ứng Giờ trái đất và làm việc trực tiếp. Chúng tôi cũng kết hợp với các chương trình tri ân, hậu mãi khách hàng”.

Nhân viên điện lực phát tờ rơi về tiết kiệm điện đến các chợ

Tổng Công ty Điện lực Miền Trung (EVNCPC) đặt ra yêu cầu cụ thể về tiết kiệm điện nội bộ. Các đơn vị phải đảm bảo tiết giảm tối thiểu 10% điện năng tiêu thụ tại trụ sở làm việc so với cùng kỳ, tăng cường kiểm tra, giám sát và nâng cao ý thức sử dụng điện của toàn thể cán bộ công nhân viên. Việc nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đến toàn thể cán bộ công nhân viên và người lao động tại cơ quan, đơn vị không chỉ mang ý nghĩa tiết kiệm chi phí mà còn góp phần lan tỏa thông điệp tới cộng đồng.

Lãnh đạo EVNCPC xác định, trong bối cảnh nhu cầu điện tiếp tục tăng cao, tiết kiệm điện là giải pháp căn cơ để đảm bảo an ninh năng lượng. Các đơn vị thành viên cần xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời chủ động đồng hành, hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Tăng cường tuyên truyền tiết kiệm điện trong giới trẻ

Từ đầu năm đến nay, EVNCPC tiếp tục đẩy mạnh các chương trình sử dụng điện tiết kiệm và điều chỉnh phụ tải, xác định đây là một trong những giải pháp quan trọng giúp bảo đảm cung cấp điện trên địa bàn, đáp ứng nhu cầu tăng trưởng “hai con số” của các địa phương.

Ông Trần Nguyễn Bảo An, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung cho biết: “Địa bàn của Tổng công ty Điện lực miền Trung quản lý bán điện trải dài từ Quảng Trị vào đến Khánh Hòa, có đặc thù bao gồm hai khu vực có địa hình đa dạng, bao gồm cả đồng bằng và miền núi; điều kiện thời tiết, khí hậu cũng phân hóa khá rõ rệt giữa các khu vực và các mùa trong năm. Tuy nhiên, bằng nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tỷ lệ điện dùng để truyền tải và phân phối, Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đặc biệt là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm cung ứng điện cho khách hàng, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng điện của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn”.