HDBank đẩy mạnh tài trợ theo chuỗi:

Tín chấp lên đến 5 tỷ và tỷ lệ tài trợ đến 100%, khơi thông dòng vốn

Thứ Tư, 16:51, 22/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bám sát đặc thù luân chuyển hàng hóa và dòng tiền nhanh của ngành hàng Tiêu dùng nhanh (FMCG) và kênh phân phối, HDBank chính thức đẩy mạnh mô hình “Tài trợ theo chuỗi”. Thay vì cấp tín dụng đơn lẻ, dòng vốn được thiết kế liền mạch theo hành trình của hàng hóa, với các chính sách đột phá.

Sự khác biệt cốt lõi của giải pháp này là dựa trên năng lực và dòng tiền của toàn chuỗi liên kết để quyết định tài trợ, giúp doanh nghiệp giảm thiểu sự phụ thuộc vào tài sản thế chấp truyền thống. Chương trình mang đến các đặc quyền chuyên biệt cho từng mắt xích trong chuỗi cung ứng:

1.      Trợ lực toàn diện cho hệ sinh thái FMCG (Từ nhà Sản xuất đến điểm bán lẻ)

Giải pháp cung cấp tỷ lệ tài trợ đến 100% giá trị tài sản bảo đảm cùng hạn mức tín chấp 5 tỷ đồng, được may đo riêng cho từng nhóm đối tượng:

§  Với Nhà sản xuất: HDBank cung cấp các công cụ bảo lãnh thanh toán, giúp doanh nghiệp loại bỏ rủi ro đối tác chậm trả, đảm bảo an toàn doanh thu.

tin chap len den 5 ty va ty le tai tro den 100 , khoi thong dong von hinh anh 1

§  Với Nhà phân phối: Tối ưu hóa dòng vốn ngắn hạn. Đặc biệt, thông qua cơ chế cấp vốn “Mua trước – Trả sau” cho các đại lý/điểm bán trực thuộc, nhà phân phối sẽ giải quyết triệt để bài toán rủi ro công nợ, yên tâm tập trung mở rộng thị phần và ngăn chặn tình trạng bán phá giá hay lấn vùng.

§  Với Điểm bán lẻ: Cung cấp giải pháp tài chính trọn gói từ vốn nhập hàng đến quản lý bán hàng và hỗ trợ báo cáo thuế; tạo đà cho các điểm bán chuyển đổi số và mở rộng quy mô. Chi tiết tại đây

2.      Tài trợ Nhà cung cấp: Linh hoạt dòng tiền, miễn lãi thấu chi trong ngày

Với các nhà cung cấp, HDBank giải quyết bài toán vốn ngắn hạn cho các nhà cung cấp thông qua uy tín của Công ty đầu mối:

§  Đa dạng hình thức cấp vốn: Doanh nghiệp được tiếp cận vốn qua thấu chi, hạn mức hoặc giải ngân từng lần với tỷ lệ tài trợ đến 90% giá trị tài sản bảo đảm. Hỗ trợ bảo lãnh thanh toán để mua hàng trả chậm.

pia08109.jpg

§  Tối ưu chi phí tài chính: Với hạn mức thấu chi, doanh nghiệp không phát sinh lãi vay nếu hoàn trả ngay trong ngày, giúp giảm tối đa chi phí trong các chu kỳ xoay vòng vốn siêu tốc.

§  Ưu đãi dịch vụ: Miễn phí đăng ký và phí thường niên năm đầu đối với dịch vụ ngân hàng điện tử (e-banking), hỗ trợ quản trị dòng tiền thuận tiện, mượt mà.

kv1.jpg

Theo đại diện HDBank, với cách tiếp cận và triển khai các chương trình tài trợ chuỗi như trên, nguồn vốn sẽ đi nhanh hơn và đi đúng “dòng chảy” của hoạt động kinh doanh, góp phần nâng cao sức cạnh tranh của các doanh nghiệp, các “mắt xích” trong các chuỗi cung ứng, các chuỗi giá trị.

CTV Phan Tú/VOV.VN
Tin liên quan

HDBank đột phá hành trình Y tế Số: Trải nghiệm với MediPay và MediFast
VOV.VN - Đẩy mạnh chuyển đổi số và tài chính toàn diện trong lĩnh vực y tế, HDBank đã triển khai giải pháp y tế thông minh MediPay tại các cơ sở y tế trên cả nước, đồng thời phát triển giải pháp bảo lãnh thông hành y tế MediFast.

HDBank: 20 năm bền bỉ mang ánh sáng đến bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn
VOV.VN - Ngày 25/3, HDBank tiếp tục trao kinh phí thực hiện 1.000 ca phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng kỹ thuật Phaco hiện đại cho Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM trong năm 2026.

