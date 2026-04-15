HDBank đột phá hành trình Y tế Số: Trải nghiệm với MediPay và MediFast

Đây là bước tiến quan trọng giúp số hóa toàn diện trải nghiệm của bệnh nhân, từ khâu đăng ký đến khi hoàn tất viện phí.

MediPay: Số hóa toàn bộ hành trình khám chữa bệnh

MediPay là hệ sinh thái y tế thông minh gồm Kiosk tại bệnh viện và ứng dụng trên điện thoại, cho phép tự động hóa toàn bộ quy trình từ đăng ký khám đến thanh toán và nhận kết quả.

MediPay loại bỏ hoàn toàn các rào cản thủ tục truyền thống, thiết lập một hành trình khám chữa bệnh tự động hóa:

- Đầu vào thông minh: Đăng ký khám nhanh chóng qua nhận diện khuôn mặt hoặc CCCD gắn chip tại Kiosk y tế.

- Quản lý từ xa: Đặt lịch, tra cứu hóa đơn và tư vấn sức khỏe AI ngay trên ứng dụng điện thoại.

- Thanh toán hiện đại: Tự động hóa dòng tiền viện phí, tích hợp hoàn tiền nhanh và bảo mật tuyệt đối qua dữ liệu xác thực từ Bộ Công an.

Đối với cơ sở y tế, hệ thống giúp giảm áp lực cho quầy thu ngân, tối ưu vận hành và nâng cao trải nghiệm dịch vụ, hướng tới mô hình bệnh viện số.

MediFast: Bảo lãnh viện phí, không cần tạm ứng tiền mặt

Tiếp nối hành trình số, MediFast giải quyết bài toán tài chính tức thời cho người bệnh:

- Bảo lãnh 100% số hóa: Thanh toán trực tuyến ngay tại Kiosk hoặc App mà không cần tạm ứng tiền mặt.

- Xác thực thần tốc: Tích hợp VNeID giúp nhận diện đối tượng bảo lãnh chính xác, rút ngắn thời gian chờ đợi tại quầy thu ngân.

- Hỗ trợ tài chính: Kết nối linh hoạt các giải pháp tín dụng y tế, giảm áp lực chi phí cho các ca điều trị lớn.

Việc kết hợp MediPay và MediFast không chỉ giúp các cơ sở y tế tối ưu vận hành hướng tới mô hình “Bệnh viện số”, mà còn khẳng định vị thế tiên phong của HDBank trong việc thực hiện Đề án 06 của Chính phủ. HDBank cam kết góp phần phát triển một hệ sinh thái Y tế - Tài chính minh bạch, hiện đại và nhân văn cho cộng đồng.