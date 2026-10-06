TP.HCM đẩy mạnh phòng ngừa để giảm thiểu các vụ cháy liên quan đến điện

Tại hội nghị, các bên đã đánh giá tình hình cháy nổ liên quan đến điện và trao đổi về giải pháp để phòng ngừa và nâng cao ý thức trong toàn dân về an toàn cháy nổ, trong đó có liên quan đến điện.

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền an toàn điện

Tại Hội nghị, ông Luân Quốc Hưng, Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC đánh giá, điện năng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Tuy nhiên, điện cũng là nguồn năng lượng tiềm ẩn rủi ro cháy nổ cao và khi sự cố xảy ra thường để lại hậu quả nghiêm trọng, rất khó khắc phục. Nhận thức rõ tầm quan trọng của vấn đề này, EVNHCMC đã tích cực phối hợp cùng Sở Công Thương, Công an Thành phố và chính quyền 168 phường, xã trên địa bàn để triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn điện và phòng chống cháy nổ.

Một trong những kết quả nổi bật của ngành điện Thành phố là mô hình tuyên truyền, tư vấn an toàn điện theo chỉ đạo Thành ủy TP.HCM là "đi từng ngõ, gõ từng nhà" được thực hiện liên tục từ năm 2017 đến nay. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, chính quyền địa phương và ngành điện, chương trình đã tiếp cận và kiểm tra an toàn điện trực tiếp cho hơn 550.000 hộ gia đình trên tổng số khoảng 4 triệu khách hàng toàn Thành phố.. Đây là nỗ lực rất lớn của liên ngành: Công an – ngành điện - chính quyền địa phương giúp người dân, các chủ phòng trọ , ban quản lý chung cư nâng cao ý thức và có hành động cụ thể để bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng. Trong thời gian tới, ngành điện sẽ tiếp tục duy trì mục tiêu rà soát, tư vấn cho khoảng 70.000 hộ gia đình mỗi năm

Phó Tổng Giám đốc EVNHCMC trao đổi về công tác “đi từng ngõ, ngõ từng nhà” để tuyên truyền an toàn điện trong dân

Bên cạnh công tác tuyên truyền, EVNHCMC tập trung thực hiện tốt ba nhóm nhiệm vụ cốt lõi. Trước hết là công tác đảm bảo an toàn PCCC ngay trên hạ tầng lưới điện do ngành quản lý. Ngành điện đang tăng cường kiểm tra, đầu tư cải tạo để ngăn chặn tối đa nguy cơ chập cháy từ các hộp điện, cột điện và đường dây sinh hoạt. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo là công tác cắt điện khẩn cấp phục vụ lực lượng chức năng chữa cháy. Hiện nay, khoảng 13% các vụ mất điện trên địa bàn Thành phố xuất phát từ việc chủ động ngắt điện để phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn. Nhờ ứng dụng công nghệ điều khiển từ xa, ngành điện có thể thao tác ngắt điện nhanh chóng và khoanh vùng tối ưu đến từng khu vực nhỏ.

Đơn vị cũng đang đẩy mạnh chuyển đổi số, phối hợp với Công an TPP.HCM để tự động hóa việc tiếp nhận thông tin cảnh báo cháy qua hệ thống tin nhắn và ứng dụng thông minh, giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý, giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản. Sau cùng là công tác tuyên truyền đang được đổi mới mạnh mẽ về cả nội dung lẫn phương thức truyền tải. Tận dụng ưu thế của các nhóm Zalo cộng đồng tại khu dân cư và chung cư, ngành điện phối hợp cùng các đơn vị đăng tải các thông điệp ngắn gọn, hình ảnh trực quan cùng những ví dụ thực tế về nguy cơ cháy nổ để người dân dễ dàng tiếp thu và nâng cao cảnh giác.

Ngành điện cũng chủ động cập nhật hướng dẫn an toàn đối với các công nghệ mới như trạm sạc, pin xe điện và thiết bị sạc dự phòng. Đồng thời hỗ trợ cải tạo hệ thống điện cho các hộ khó khăn, hộ nghèo. Sự đồng lòng giữa chính quyền, ngành điện, lực lượng công an và sự chủ động hưởng ứng của mỗi người dân chính là yếu tố quan trọng để xây dựng TP.HCM ngày càng an toàn, văn minh và phát triển bền vững.

Nhiều sự cố cháy xuất phát từ điện

Báo cáo tại hội nghị, Trung tá Lê Tấn Châu, Phó trưởng Phòng PC07 cho biết, thống kê của Công an TP.HCM từ ngày 16/12/2024 đến 15/9/2026, trên địa bàn thành phố trước và sau khi sáp nhập tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, lực lượng chức năng tiếp nhận 2.584 thông tin về cháy và cứu nạn, cứu hộ. Trong đó có 747 vụ cháy thuộc diện thống kê và 1.837 tin không thuộc diện thống kê. Trong đó, có một số vụ cháy đã xác định nguyên nhân do sự cố hệ thống điện, thiết bị điện sau điện kế.

Theo Trung tá Lê Tấn Châu, nguyên nhân chủ yếu là quá tải, ngắn mạch, tiếp xúc kém, rò điện và hồ quang điện. Đặc biệt nơi phụ tải tăng nhưng hệ thống điện không được cải tạo đồng bộ, sạc xe điện hoặc pin gần lối đi, và thiếu phương tiện cảnh báo, chữa cháy ban đầu. Tại các cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh, nhà trọ, chợ, kho và cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, nguy cơ về điện thường đi kèm với việc lối thoát nạn bị che chắn, không có lối thoát nạn.

Diễn tập công tác PCCC là nhiệm vụ được ngành điện TP.HCM triển khai thường xuyên

Thời gian qua, lực lượng Công an PCCC đã trực tiếp xử lý rất nhiều vụ cháy liên quan đến điện. Có nhiều vụ cháy ở nhà ở kết hợp kinh doanh hay nhà trọ liên quan đến thiết bị điện đã có thương vong về người. Nhiều trường hợp xảy ra lúc 1-2 giờ sáng, khi phát sinh đám cháy, người dân không kịp phát hiện dẫn đến thương vong. Nếu chúng ta có các thiết bị cảnh báo sớm thì sẽ giúp nâng cao khả năng phát hiện sự cố để có giải pháp xử lý. Theo đại diện PC07, Công an Thành phố và lực lượng PCCC cũng đang có giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng cho người dân. Việc tuyên truyền không dừng lại ở phổ biến thông tin mà sẽ hướng dẫn người dân thực hành thông qua các tình huống. Qua đó, sẽ giúp người dân hình thành kỹ năng phản xạ khi có sự cố cháy nổ.

Phát biểu tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương cho rằng: TP.HCM là một đô thị đặc biệt, có quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, hoạt động sản xuất kinh doanh đa dạng và nhu cầu sử dụng điện ngày càng tăng. Cùng với quá trình phát triển đô thị, nguy cơ mất an toàn về điện, cháy nổ do hệ thống và thiết bị điện luôn hiện hữu. Nhất là tại các khu dân cư mật độ dân số cao, nhà ở kết hợp với sản xuất kinh doanh, nhà trọ, cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, kho hàng, nhà xưởng và các công trình đã đưa vào sử dụng lâu năm. Đây là vấn đề cần được đặc biệt quan tâm, bởi mỗi vụ cháy không chỉ gây thiệt hại lớn về người và tài sản mà còn tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân, đến trật tự an toàn xã hội.Vì vậy, công tác PCCC phải được ưu tiên hàng đầu để phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các nguy cơ cháy nổ. Cần phải nâng cao nhận thức, tự giác sử dụng thiết bị điện đúng hướng dẫn của nhà sản xuất, đúng tiêu chuẩn, đúng quy chuẩn kỹ thuật, chủ động nhận diện và kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn về điện.