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Tổng Công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh:

Triển khai nhiều giải pháp án đảm bảo an toàn điện mùa mưa bão

Thứ Ba, 14:23, 22/09/2026
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VOV.VN - Tại những địa bàn ven biển, Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh (EVNHCMC) đang triển khai nhiều giải pháp, từ gia cố lưới điện, trực vận hành 24/24 giờ, chuẩn bị “4 tại chỗ” đến đưa kiến thức an toàn điện tới từng hộ dân, cơ sở kinh doanh và khu du lịch.

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Công ty điện lực Đất Đỏ chủ động phát quang cây xanh có nguy cơ ảnh hưởng hành lang lưới điện, phòng ngừa sự cố khi xảy ra mưa lớn, giông lốc

Chủ động trước khi sự cố xảy ra

Theo ông Nguyễn Tiến Dũng - Phó Giám đốc Công ty điện lực Đất Đỏ, công tác ứng phó mùa mưa bão được đơn vị chuẩn bị từ sớm với các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và cấp điện trong những tình huống bất thường. “Địa bàn ven biển có nhiều yếu tố đặc thù, vì vậy công tác kiểm tra, bảo trì phải được thực hiện thường xuyên. Công ty cũng chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền an toàn điện, phát quang cây xanh, rà soát những khu vực có nguy cơ ngập, triều cường; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị theo phương châm ‘4 tại chỗ’, duy trì trực 24/24 giờ để có thể xử lý nhanh nhất khi sự cố xảy ra”, ông  Nguyễn Tiến Dũng cho biết.

Tại bộ phận trực vận hành, anh Lê Trần Bảo Phương  - Tổ phó Tổ vận hành lưới điện cho biết, lực lượng được tổ chức theo chế độ 3 ca, 4 kíp, kết nối phòng trực trung tâm với các “vệ tinh” trên địa bàn. Trước mùa mưa bão, các phát tuyến, phụ tải ưu tiên được rà soát; vật tư, phương tiện được chuẩn bị và phương án cắt điện tại khu vực trũng thấp, ngập lụt cũng được xây dựng sẵn.

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Nhân viên Công ty điện lực Đất Đỏ trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn người dân các biện pháp sử dụng điện an toàn trong mùa mưa bão

Ông Luân Quốc Hưng - Phó Tổng giám đốc EVNHCMC cho biết : trong công tác ứng phó mùa mưa bão, Tổng công ty xác định an toàn con người là yêu cầu được đặt lên hàng đầu. EVNHCMC đã chỉ đạo các đơn vị rà soát, hoàn thiện phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; chủ động chuẩn bị nhân lực, vật tư, thiết bị, phương tiện; xây dựng phương án bảo đảm điện cho các phụ tải quan trọng, đồng thời sẵn sàng ứng phó với các tình huống mất điện diện rộng, mất thông tin liên lạc hoặc gián đoạn điều khiển lưới điện. Song song với công tác vận hành lưới điện, EVNHCMC cũng chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến áp; rà soát các trụ, bảng quảng cáo, dây dẫn có nguy cơ rò điện; phối hợp đơn vị quản lý cây xanh xử lý các vị trí có cây cao, dễ ngã đổ vào đường dây. Đối với những khu vực có nguy cơ ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường, các đơn vị phải chủ động xây dựng phương án vận hành, kịp thời cô lập hoặc cắt điện khi cần thiết nhằm ngăn ngừa tai nạn điện trong cộng đồng.

Ở xã Long Điền, chính quyền địa phương phối hợp ngành điện tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, pano, áp phích và trực tiếp đến người dân. Các nguy cơ như cây xanh, thả diều, biển quảng cáo gần đường dây hay vi phạm hành lang an toàn điện được nhắc nhở thường xuyên. Những buổi hướng dẫn trực tiếp giúp người dân hiểu rõ hơn phải làm gì khi phát hiện dây điện bất thường, cây xanh có nguy cơ ngã vào đường dây hoặc khi xảy ra mưa lớn.

An toàn điện cũng là an toàn hoạt động du lịch

Nếu Công ty điện lực ( CTĐL) Đất Đỏ đặt ra bài toán của một địa bàn trải dài ven biển thì CTĐL Vũng Tàu lại có thêm sức ép của địa bàn du lịch, khách sạn, dịch vụ và những khu vực tập trung đông người. Ông Trần Thanh Hải - Phó Giám đốc CTĐL Vũng Tàu cho biết đơn vị đã kiện toàn lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, bố trí lực lượng trực tại chỗ, xây dựng các kịch bản ứng phó với từng dạng thời tiết cực đoan và phối hợp địa phương tổ chức diễn tập. Đồng thời, các phương án cấp điện cho những phụ tải đặc biệt quan trọng như bệnh viện, công an, quân đội, cơ quan điều hành, đơn vị cấp nước cũng được chuẩn bị. Đặc thù địa bàn Vũng Tàu là sự đan xen giữa các khu du lịch tập trung đông người, khu công nghiệp, cảng biển và khu vực sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, phương án cấp điện và xử lý khi xảy ra thiên tai phải tính đến đặc điểm của từng khu vực, từng nhóm khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Định - Tổ trưởng bộ phận Kỹ thuật khách sạn Grand Palace, cho biết doanh nghiệp thường xuyên phối hợp với ngành điện kiểm tra tủ điện, đường dây và trạm biến áp, nhất là trước những đợt mưa lớn. Việc kiểm tra, vệ sinh thiết bị và phòng ngừa nguy cơ chập cháy được xem là một phần của hoạt động vận hành khách sạn. Ông Đậu Thế Anh - Tổng Giám đốc khu du lịch Hồ Mây cho rằng an toàn điện liên quan trực tiếp đến người lao động, du khách và hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp thường xuyên được ngành điện cập nhật thông tin thời tiết, cảnh báo nguy cơ; đồng thời duy trì đầu mối liên hệ trực tiếp giữa lực lượng kỹ thuật của khu du lịch và nhân viên điện lực để xử lý nhanh khi có tình huống bất thường.

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Nhân viên CTĐL Vũng Tàu phối hợp với khách hàng kiểm tra hệ thống điện, kịp thời nhận diện và xử lý các nguy cơ mất an toàn trước mùa mưa bão

Từ những ca trực 24/24 giờ tại CTĐL Đất Đỏ, những đợt kiểm tra thiết bị ở CTĐL Vũng Tàu đến hoạt động tuyên truyền tại từng hộ dân, doanh nghiệp, có thể thấy an toàn điện trong mùa mưa bão không phải là nhiệm vụ của riêng ngành Điện. Đó là một chuỗi trách nhiệm nối tiếp nhau: ngành Điện bảo đảm an toàn cho lưới điện; chính quyền địa phương kiểm soát các nguy cơ trên địa bàn; doanh nghiệp chủ động với hệ thống điện nội bộ; còn mỗi gia đình cần biết cách tự bảo vệ mình sau công tơ.

Trong mưa bão, một nguy cơ điện được phát hiện và loại trừ từ trước luôn có giá trị hơn việc khắc phục sau khi tai nạn đã xảy ra. Và phía sau những ca trực xuyên đêm, những phương án “4 tại chỗ” hay những lần kiểm tra từng đường dây, mục tiêu cuối cùng vẫn là để dòng điện được duy trì trong sự an toàn của người dân, du khách và cả nhịp sống của thành phố lớn nhất nước.

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Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

VOV.VN - Lãnh đạo Sở Công Thương đánh giá cao vai trò của Tổng công ty Điện lực TP.HCM mặc dù là đơn vị bán điện nhưng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tìm kiếm, phát triển các nguồn cung điện, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

                                                                  

CTV Mạnh Cường/VOV.VN
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