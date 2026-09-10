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Tổng công ty Điện lực TP.Hồ Chí Minh đẩy mạnh phát triển điện mặt trời mái nhà

Thứ Năm, 20:00, 10/09/2026
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VOV.VN - Lãnh đạo Sở Công Thương đánh giá cao vai trò của Tổng công ty Điện lực TP.HCM mặc dù là đơn vị bán điện nhưng đã tích cực phối hợp với các sở, ngành và cơ quan quản lý nhà nước trong việc tìm kiếm, phát triển các nguồn cung điện, góp phần đáp ứng nhu cầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

Tại Hội nghị trực tuyến Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 243/2026/NĐ-CP ngày 26/6/2026 của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2025/NĐ-CP và Nghị định số 58/2025/NĐ-CP đến các phường xã đặc khu ở Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Phó Giám đốc Sở Công Thương Thành phố cho biết “Điện mặt trời mái nhà (ĐMTMN) tự sản xuất, tự tiêu thụ trên địa bàn TP.HCM vẫn còn nhiều dư địa phát triển.

Nghị định số 243/2026/NĐ-CP: Tạo thuận lợi lớn để phát triển ĐMTMN trên địa bàn TPHCM

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, tính đến thời điểm hiện nay, toàn thành phố có hơn 22.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà, trong đó khoảng 6.300 hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ. Những con số này cho thấy nhu cầu của người dân Thành phố đối với loại hình tự sản xuất, tự tiêu thụ vẫn còn rất lớn. Ngay sau khi Nghị định số 243/2026/NĐ-CP được ban hành, Sở Công Thương đã triển khai đến UBND các phường, xã và đặc khu để kịp thời phục vụ nhu cầu lắp đặt và sử dụng ĐMTMN trên địa bàn Thành phố.

Ông Nguyễn Quang Long, đại diện Cục Điện lực, Bộ Công Thương cho biết, các điểm mới, các điểm được sửa đổi, bổ sung của Nghị định số 243/2026/NĐ-CP đã làm rỏ hơn, dễ hiểu hơn, dễ thực hiện hơn các quy định trước đó. Nghị định có rất nhiều quy định mới có lợi cho người lắp đặt và sử dụng ĐMTMN tự sản tự tiêu thụ, cũng như đã làm rõ hơn trình tự thông báo, đăng ký, đấu nối cũng như cơ chế bán sản lượng điện dư từ hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ.

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Cụ thể, sản lượng điện dư được mua bán lên 50% sản lượng điện phát tại đầu ra theo cường độ bức xạ; giá mua bán sản lượng điện dư là giá điện năng thị trường điện bình quân của năm trước liền kề do đơn vị điều hành giao dịch thị trường điện công bố; nếu cao hơn giá tối đa khung giá phát điện mặt trời mặt đất không có pin lưu trữ tương ứng theo miền thì lấy theo mức giá tối đa đó, chưa gồm VAT; quy định trình tự thông báo, đăng ký phát triển nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu được phân nhóm: nguồn từ 100kW trở lên không đấu nối hệ thống điện quốc gia thông báo UBND cấp xã; nguồn đấu nối hạ áp thông báo UBND cấp xã; nguồn đấu nối từ cấp trung áp trở lên và không đăng ký bán điện dư thông báo UBND cấp tỉnh. Việc gửi thông báo phải thực hiện trước ít nhất ngày 10 ngày làm việc bắt kể từ ngày bắt đầu lắp đặt…

Nghị định số 243/2026/NĐ-CP cũng quy định cụ thể các đối tượng phải đăng ký phát triển ĐMTMN là tổ chức, cá nhân phát triển ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ đấu nối hệ thống điện quốc gia từ cấp trung áp trở lên và có đăng ký bán sản lượng điện dư; các trường hợp đấu nối hệ thống điện quốc gia khác nếu có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận cũng thực hiện đăng ký và xác định rõ thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận là UBND cấp tỉnh…

Ngành điện TP.HCM tạo thuận lợi nhất cho khách hàng lắp đặt và sử dụng ĐMTMN

Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng giám đốc, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết, chỉ trong khoảng 3 tháng, hệ thống điện mặt trời mái nhà mà ngành điện tiếp nhận thông báo từ người dân đã tăng gần 3.000 hệ thống. Điều này cho thấy nhu cầu đầu tư, sử dụng nguồn điện mặt trời tại chỗ đang gia tăng.

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Lắp đặt điện mặt trời nơi công sở và hộ gia đình ở TP HCM

Để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu đấu nối vào lưới điện, cũng như tiếp nhận thông báo bán điện dư từ hệ thống ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ khách hàng, ngành điện Thành phố đã chủ động triển khai, quán triệt các nội dung của Nghị định đến từng bộ phận có liên quan để kịp thời tiếp nhận thông tin. Chủ động phối hợp với Sở Công Thương triển khai, hướng dẫn các nội dung quan trọng của Nghị định đến UBND các phường, xã, đặc khu. Các Công ty điện lực khu vực đã tích cực phối hợp với UBND phường, xã, đặc khu trên địa bàn thực hiện các nội dung được quy định tại Nghị định 243/2026/NĐ-CP. Song song đó, triển khai chức năng “Đăng ký bán sản lượng điện dư từ nguồn ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ” trên Website www.evnhcmc.vn và ứng dụng Chăm sóc khách hàng (EVNHCMC CSKH) của Tổng công ty Điện lực TP.HCM để khách hàng đăng ký và gửi hồ sơ bán điện dư trực tuyến hoặc có thể gọi đến Tổng đài 1558 của EVN hay Tổng đài 1900 545454 của EVNHCMC để được phục vụ. Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng duy trì chức năng nghiệm thu kết nối hệ thống điện mặt trời mái nhà với hệ thống giám sát, điều khiển EVN-RMCS đối với các hệ thống đấu nối ở cấp trung áp.

Trong quá trình phối hợp triển khai thực hiện thực tế trên địa bàn, Tổng công ty Điện lực TP.HCM rất mong tiếp nhận các ý kiến từ phía các cơ quan có liên quan, các đơn vị trực tiếp thực hiện các thủ tục hành chính như UBND các phường, xã, đặc khu, nhất là các ý kiến về các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định 243/2026/NĐ-CP. Ngành điện sẽ là đầu mối tiếp nhận và gửi đến các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để được hướng dẫn, giải thích, qua đó phục vụ các tổ chức, cá nhân lắp đặt ĐMTMN tự sản xuất, tự tiêu thụ được nhanh chóng và thuận lợi.

CTV Hoàng Trinh/VOV.VN
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