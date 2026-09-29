Từ chiều sâu sản xuất đến giá trị thương hiệu

Ngày 29/9, tại Bộ Công Thương đã diễn ra chương trình giới thiệu về Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026. Theo quyết định của Bộ Công Thương ban hành trước đó, Dabaco vinh dự có 5 sản phẩm được công nhận, gồm Thức ăn chăn nuôi cao cấp Dabaco, Lợn Dabaco, Gà Dabaco, Trứng gà Dabaco và Dầu đậu nành Coba.

Chương trình giới thiệu về Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026

Kết quả này đến trong một năm đặc biệt, khi Dabaco bước qua dấu mốc 30 năm hình thành và phát triển.

Năm sản phẩm cũng cho thấy khá rõ cấu trúc chiến lược mà doanh nghiệp đang theo đuổi: Thức ăn chăn nuôi (Feed), Chăn nuôi/Trang trại (Farm), Thực phẩm (Food) + Tương lai (Future).

Nếu ba trụ cột đầu tạo nên nền tảng của chuỗi, thì dấu “+” đang ngày càng được cụ thể hóa bằng nghiên cứu, công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số và dữ liệu.

Khi 3F+ đi vào chiều sâu

Sau ba thập kỷ mở rộng năng lực sản xuất, những chuyển động gần đây của Dabaco cho thấy trọng tâm đang đi sâu hơn vào chất lượng của từng mắt xích.

Toàn cảnh sự kiện

Cuối tháng 9, doanh nghiệp làm việc với Betagro của Thái Lan về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, tập trung vào dinh dưỡng, chất lượng, quy trình sản xuất và hiệu quả vận hành. Hai bên cũng đặt ra hướng nghiên cứu chuyển đổi số và hệ thống quản lý nhà máy trong giai đoạn tiếp theo.

Cũng trong thời gian này, Dabaco tiếp tục trao đổi với Cooperl của Pháp về mở rộng hợp tác trong lĩnh vực giống và chăn nuôi, tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn và tối ưu quy trình phù hợp với điều kiện tại Việt Nam.

Những hoạt động diễn ra ở các lĩnh vực khác nhau nhưng cùng cho thấy một xu hướng: tri thức, công nghệ và năng lực quản trị đang được đưa sâu hơn vào chuỗi sản xuất.

Đó cũng là cách dấu “+” trong chiến lược 3F+ dần có nội hàm rõ hơn. Không phải một lĩnh vực đứng tách riêng phía sau ba chữ F, mà là lớp năng lực công nghệ đi xuyên suốt từ nghiên cứu, sản xuất đến quản trị và dữ liệu.

Ở một hướng khác, thị trường cũng ghi nhận những chuyển động mới.

Ngày 22/9, Vietnam Report công bố bảng xếp hạng các doanh nghiệp uy tín ngành Thực phẩm – Đồ uống năm 2026. Dabaco được ghi nhận trong Top 5 Công ty Thực phẩm uy tín ở nhóm thực phẩm tươi sống, đông lạnh, trong khi Công ty TNHH Dầu thực vật Dabaco có mặt trong Top 5 Công ty Dầu ăn uy tín.

Những kết quả này cho thấy phạm vi thị trường của Dabaco đang tiếp tục mở rộng, từ các sản phẩm gắn với chuỗi chăn nuôi đến những ngành hàng tiếp xúc trực tiếp hơn với người tiêu dùng. Và đây là điểm mà câu chuyện sản xuất gặp câu chuyện thương hiệu.

Từ sản phẩm đến trải nghiệm

Thị trường đang thay đổi nhanh.

Chất lượng vẫn là nền tảng, nhưng ngày càng ít sản phẩm có thể tạo lợi thế dài hạn chỉ bằng chất lượng vật lý. Người tiêu dùng quan tâm nhiều hơn tới nguồn gốc, cách sản phẩm được tạo ra, mức độ minh bạch thông tin, sự thuận tiện và toàn bộ trải nghiệm trong quá trình lựa chọn, sử dụng.

Đó là logic của nền kinh tế trải nghiệm.

Trong bối cảnh này, những giá trị vốn nằm phía sau nhà máy, trang trại hay phòng nghiên cứu không còn chỉ thuộc về hoạt động sản xuất. Khi được chuyển tải đúng cách, chúng có thể trở thành một phần của giá trị mà khách hàng nhận biết và tin tưởng.

Một quy trình tốt, một nền tảng giống tốt hay một hệ thống kiểm soát chất lượng tốt sẽ có thêm giá trị khi thị trường hiểu được những gì đứng phía sau sản phẩm.

Bởi vậy, năng lực sản xuất và năng lực thị trường ngày càng phải phát triển cùng nhau.

Đây cũng là bước phát triển đáng chú ý đối với những doanh nghiệp nông nghiệp đã xây dựng được chuỗi sản xuất tương đối hoàn chỉnh. Giá trị không chỉ được tạo ra trong từng mắt xích, mà còn ở khả năng kết nối các mắt xích đó thành một hệ thống đủ hiệu quả, minh bạch và có khả năng tạo dựng niềm tin.

30 năm và bước chuyển của Dabaco Next 30

Năm 2026 là dấu mốc quan trọng đối với Dabaco.

Ba thập kỷ đầu tạo nên nền tảng về sản xuất, giống, dinh dưỡng, chăn nuôi, chế biến, công nghệ và thị trường. Bước vào Dabaco Next 30, doanh nghiệp đặt ra một định hướng mới: “Từ năng lực sản xuất đến sức mạnh thương hiệu”. Đây không phải sự dịch chuyển khỏi sản xuất. Ngược lại, sản xuất tiếp tục là nền tảng. Công nghệ tiếp tục đi sâu hơn. Chuỗi giá trị tiếp tục được củng cố. Nhưng song song với đó là yêu cầu biến những năng lực đã được xây dựng thành chất lượng sản phẩm, giá trị thị trường, niềm tin và trải nghiệm rõ ràng hơn đối với khách hàng và người tiêu dùng.

Khi đó, sức mạnh thương hiệu không đứng bên ngoài sản xuất. Nó được hình thành từ chính những gì doanh nghiệp làm được phía sau sản phẩm, và được tích lũy khi những giá trị ấy được thị trường nhận biết, lựa chọn và tin tưởng.

Từ giá trị doanh nghiệp đến Thương hiệu quốc gia

Ở phạm vi rộng hơn, đây cũng là câu chuyện đang đặt ra với Thương hiệu quốc gia Việt Nam.

Giá trị của một thương hiệu quốc gia được bồi đắp từ sức cạnh tranh thực chất của cộng đồng doanh nghiệp: chất lượng sản phẩm và dịch vụ, đổi mới sáng tạo, công nghệ, quản trị, khả năng thích ứng với thị trường và niềm tin được xây dựng qua thời gian.

Đối với nông nghiệp Việt Nam, yêu cầu ấy càng rõ khi ngành đang chuyển dần từ tư duy sản lượng sang tư duy giá trị, từ những công đoạn riêng lẻ sang tổ chức chuỗi, từ sản xuất thuần túy sang kết hợp công nghệ, thị trường và thương hiệu.

Trong chuyển động đó, việc 5 sản phẩm của Dabaco được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là một niềm vinh dự và một dấu mốc đáng ghi nhận sau 30 năm phát triển.

Nhưng phía sau dấu mốc ấy còn là một chuyển động lớn hơn.

Hợp tác kỹ thuật đang đi sâu hơn. Công nghệ và dữ liệu ngày càng có vai trò rõ hơn. Hoạt động thực phẩm tiếp tục mở rộng kết nối với thị trường. Và chiến lược 3F+ đang từng bước kết nối những năng lực đó trong một cấu trúc chung.

Khi một chuỗi giá trị lớn cùng “chuyển động” ở sản xuất, công nghệ và thị trường, giá trị tạo ra không chỉ được đo bằng sản lượng, mà còn có thể được tích lũy thành chất lượng, niềm tin và sức mạnh thương hiệu.

Với Dabaco, đó cũng là hành trình đang được tiếp tục trong Dabaco Next 30: từ năng lực sản xuất đến sức mạnh thương hiệu, từ chiều sâu của 3F+ đến những giá trị ngày càng rõ nét hơn trên thị trường và trong Thương hiệu quốc gia Việt Nam.