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Tự hào thương hiệu quốc gia 2026, Co.opmart tặng điểm thưởng tri ân khách hàng

Thứ Bảy, 12:22, 17/10/2026
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VOV.VN - Ngày 16/10, Hệ thống siêu thị Co.opmart thuộc Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op) chính thức được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026.

Đây là dấu mốc tự hào trong năm kỷ niệm 30 năm Co.opmart hình thành và phát triển (1996–2026), đồng thời nối tiếp những dấu ấn của Saigon Co.op trong năm 2026, từ các danh hiệu tiêu biểu của TP.HCM đến những giải thưởng uy tín của ngành bán lẻ khu vực.

Thương hiệu Quốc gia Việt Nam - sự ghi nhận những giá trị bền vững

Ngày 29/8/2026, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 2136/QĐ-BCT công nhận danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Theo đó, Hệ thống siêu thị Co.opmart của Công ty TNHH MTV Sài Gòn Co.op Cống Quỳnh, trực thuộc Saigon Co.op, được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026. Đây là kỳ xét chọn lần thứ 10 của Chương trình Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, chương trình xúc tiến thương mại dài hạn của Chính phủ do Bộ Công Thương chủ trì. Các sản phẩm được xét chọn dựa trên ba giá trị cốt lõi: “Chất lượng - Đổi mới, sáng tạo - Năng lực tiên phong”, hướng đến nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp và khẳng định vị thế thương hiệu Việt trên thị trường.

Với chủ đề “Dòng chảy thương hiệu Việt”, Lễ Công bố sản phẩm đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra ngày 16/10/2026, với sự tham dự của khoảng 1.500 đại biểu và khách mời, gồm lãnh đạo Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương, đại diện doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, cơ quan ngoại giao, tổ chức xúc tiến thương mại và báo chí. Năm nay, 499 sản phẩm của 227 doanh nghiệp được công nhận, ghi nhận những nỗ lực nâng cao chất lượng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

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Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ Công thương chúc mừng 227 doanh nghiệp đạt Thương hiệu quốc gia 2026

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op,đại diện đơn vị đón nhận danh hiệu Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 từ Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Công Thương.

tu hao thuong hieu quoc gia 2026, co.opmart tang diem thuong tri an khach hang hinh anh 2
Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng vinh dự đại diện tham dự trao giải tại lễ công bố Thương hiệu quốc gia 2026

Saigon Co.op thắng lớn tại nhiều giải thưởng trong năm kỷ niệm Co.opmart

Trước dấu mốc Thương hiệu Quốc gia Việt Nam, Saigon Co.op đã liên tiếp đón nhận những ghi nhận đáng chú ý ở cấp Thành phố và khu vực. Ngày 13/10/2026, đơn vị được vinh danh với hai danh hiệu “Doanh nghiệp TP.HCM tiêu biểu năm 2026” và “Thương hiệu Vàng TP.HCM năm 2026”. Các danh hiệu ghi nhận những nỗ lực của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh, xây dựng thương hiệu và đóng góp cho sự phát triển kinh tế  xã hội của Thành phố. Trước đó, tại Giải thưởng Bán lẻ châu Á 2026 tổ chức ở Singapore, Saigon Co.op cũng tạo dấu ấn với hai giải thưởng “Nhà bán lẻ nội địa của năm - Việt Nam” và “Thương hiệu Hàng nhãn riêng của năm - Việt Nam”.

tu hao thuong hieu quoc gia 2026, co.opmart tang diem thuong tri an khach hang hinh anh 3
Giải thưởng cao quý này là sự nỗ lực và tận tâm của toàn thể CBNV Saigon Co.op đã kế thừa và hun đúc tạo nên thương hiệu siêu thị quốc dân

Những ghi nhận trong năm 2026 cho thấy nỗ lực của Saigon Co.op trong xây dựng thương hiệu, đổi mới mô hình bán lẻ, phát triển Hàng nhãn riêng và nâng cao chất lượng phục vụ người tiêu dùng. Đây cũng là động lực để đơn vị tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống bán lẻ Việt trong kết nối sản xuất và tiêu dùng, hỗ trợ hàng hóa trong nước phát triển thị trường và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.

Tri ân khách hàng bằng ưu đãi điểm thưởng

Nhân dịp Co.opmart được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026 và kỷ niệm 30 năm hình thành, phát triển, Saigon Co.op triển khai chương trình tri ân khách hàng “Mừng Co.opmart đạt Thương hiệu Quốc gia 2026 - Tặng ngàn điểm thưởng”.

tu hao thuong hieu quoc gia 2026, co.opmart tang diem thuong tri an khach hang hinh anh 4
Thái độ ân cần với nụ cười tươi khi tiếp đón khách hàng của nhân viên Co.opmart

Theo đó, từ ngày 16 đến 18/10/2026, khách hàng Thành viên có hóa đơn mua sắm từ 500.000 đồng tại Co.opmart, Co.opmart Pro, Co.opXtra và Co.op Online được tặng 150 điểm thưởng theo chương trình. Hoạt động là lời tri ân dành cho những khách hàng đã tin tưởng, lựa chọn và đồng hành cùng Co.opmart trong suốt 30 năm qua. Sự gắn bó của người tiêu dùng không chỉ góp phần tạo nên hành trình phát triển của hệ thống mà còn là động lực để Saigon Co.op tiếp tục hoàn thiện chất lượng hàng hóa, dịch vụ và trải nghiệm mua sắm.

Động lực phát triển bền vững, nâng tầm bán lẻ Việt và đồng hành cùng hàng Việt

Trong giai đoạn tiếp theo, Saigon Co.op tiếp tục đổi mới để nâng cao chất lượng phục vụ, phát triển hệ sinh thái bán lẻ hiện đại và bền vững, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng. Trên hành trình đó, việc tri ân khách hàng thông qua những chương trình thiết thực không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với niềm tin và sự đồng hành của người tiêu dùng, mà còn góp phần kích cầu sức mua, tạo động lực cho thị trường. Với vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và người tiêu dùng, Saigon Co.op tiếp tục kiên trì nâng đỡ hàng Việt, mở rộng cơ hội đưa sản phẩm trong nước đến gần hơn với các gia đình Việt Nam.

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Hàng hoá tươi ngon, chất lượng giá cả phải chăng, Co.opmart luôn sẵn sàng phục vụ bữa cơm hàng ngày của triệu gia đình Việt

Cùng với định hướng phát triển kinh doanh, Saigon Co.op tiếp tục lan tỏa lối sống xanh, thúc đẩy các giải pháp thân thiện với môi trường và duy trì những hoạt động an sinh xã hội, góp phần phát huy tinh thần tương trợ, sẻ chia của mô hình kinh tế tập thể.

Từ Co.opmart Cống Quỳnh đầu tiên năm 1996 đến dấu mốc Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2026, hành trình 30 năm của Co.opmart là hành trình bền bỉ vun đắp niềm tin, đổi mới để phát triển và phụng sự người tiêu dùng Việt. Đây cũng là động lực để Saigon Co.op tiếp tục khẳng định vai trò của một hệ thống bán lẻ Việt Nam hiện đại, có trách nhiệm với cộng đồng và đồng hành cùng hàng Việt trên thị trường, với tinh thần xuyên suốt: “Siêu thị Việt, do người Việt xây dựng, vì người Việt phục vụ”.

CTV Hồng Châu/VOV.VN
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