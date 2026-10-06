Tung chương trình rút thăm trúng thưởng trị giá gần 800 triệu đồng

Với chủ đề “SCID 19 năm: Lan tỏa giá trị - Vững bước vươn xa”, chương trình diễn ra liên tục từ ngày 25/9 đến ngày 27/12 trên toàn hệ thống TTTM Sense City tại TP.HCM, Cần Thơ, Cà Mau, Bến Tre và SenseMarket Cái Bè (Đồng Tháp), mang đến cơ hội trúng giải thưởng tổng trị giá gần 800 triệu đồng cùng hàng ngàn quà tặng hấp dẫn.

Chương trình kích cầu lớn nhất trong năm

Chương trình kỷ niệm 19 năm SCID được thiết kế nhằm kích cầu tiêu dùng và gia tăng trải nghiệm cho khách hàng trong mùa mua sắm cao điểm cuối năm. Theo đó, từ 25/9 - 27/12, khi mua sắm tại TTTM Sense City Phạm Văn Đồng, Bến Tre, Cần Thơ, Cà Mau, với giá trị hóa đơn từ 800.000 đ trở lên, khách hàng được nhận ngay phiếu rút thăm may mắn (khách hàng là hội viên nhận 2 phiếu) để tham gia chương trình. Tại Sense Market Cái Bè, trị giá hóa đơn để nhận phiếu tham gia chương trình từ 400.000 đ trở lên. Giải thưởng bao gồm:

1 Giải Đặc biệt: Xe ô tô Suzuki FRONX phiên bản GLX Plus.

5 Giải Nhất: Xe máy điện VinFast Evo Grand, trị giá 22.500.000 đồng/giải.

· 10 Giải Nhì: Nồi chiên không dầu Magic 9 lít trị giá 2.790.000 đồng/giải

· Hàng ngàn phần quà xinh xắn trong suốt thời gian diễn ra chương trình được trao tặng qua các trò chơi mừng sinh nhật SCID được tổ chức tại Sense.

· Các thương hiệu thời trang, ẩm thực đang kinh doanh tại Sense cũng tổ chức các chương trình khuyến mãi nhằm chào mừng kỷ niệm 19 năm thành lập SCID

19 năm phát triển - Hành trình gắn kết gia đình, nhiều thế hệ trẻ

Trải qua gần hai thập kỷ, hệ thống TTTM Sense đã phát triển trải dài tại TP.HCM, Cà Mau, Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp, trở thành những điểm đến quen thuộc phục vụ mua sắm, vui chơi, giải trí của người dân và du khách. Từ nền tảng bán lẻ vững chắc, Sense từng bước mở rộng và tập trung hướng đến xây dựng trở thành nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, giáo dục, vui chơi và giải trí, gắn kết gia đình, nhiều thế hệ và cộng đồng, qua đó, hệ thống TTTM Sense cũng đã tiếp đón hơn 80.000 lượt khách tham quan, mua sắm trong các dịp cuối tuần, lễ, Tết và mùa cao điểm.

Chuỗi hoạt động cuối tuần được tổ chức liên tục đổi mới góp phần gia tăng sức hút đến TTTM, dẫn đầu trong việc tạo ra những chiến dịch truyền thông lan tỏa, giữ gìn bản sắc văn hóa của địa phương nhưng vẫn mang đến một tinh thần trẻ trung, trải nghiệm mua sắm khác biệt tại TTTM Sense. Đặc biệt, các chiến dịch truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội đã mở rộng kết nối giữa Sense với cộng đồng ngoài không gian TTTM, tiếp cận được hơn 100.000 lượt xem, và tương tác, không chỉ lan tỏa tinh thần của Sense đến cộng đồng tại mỗi địa phương, mà còn đưa thông điệp đến với người dân tại các tỉnh lân cận.

Nhiều chương trình và hội thi dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, góp phần tạo thêm sân chơi giáo dục, khuyến khích tinh thần học hỏi và phát triển kỹ năng, đa dạng trải nghiệm, đồng thời tìm kiếm những tài năng sáng giá ở độ tuổi thanh thiếu niên tại các tỉnh thành như “Sense Got Talent – Tỏa sáng tài năng”, “Nét chữ tài hoa cùng Sense”, “Trạng Nguyên Sense xanh”, “Mai hoa thung – Tranh cúp Sense 2026” và “Sải bước sắc Sense 2026”…. Qua nhiều mùa, số lượng thí sinh tại các tỉnh thành tập trung về tham gia dự thi ngày càng tăng, chất lượng chuyên môn và các gương mặt đạt giải ngày càng được nâng cao, cho thấy sức hút, quy mô và giá trị ngày càng lớn của các chương trình đối với cộng đồng địa phương và thu hút người dân ở các nơi lân cận đăng ký tham gia.

Các chiến dịch hướng đến cộng đồng với sức lan tỏa mạnh như “Đại sứ Sense xanh – Cùng Sense trồng tương lai xanh” chiến dịch hướng đến môi trường, cùng khách hàng mua sắm trồng 3000 cây xanh trong năm 2026 tại các cánh rừng trên khắp cả nước; chuỗi chương trình “Sense cùng em trải nghiệm” lần thứ 3 đã mang lại những buổi tham quan trải nghiệm miễn phí đáng nhớ tại Trung tâm thương mại Sense cho hơn 500 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM Cà Mau, Cần Thơ, Bến Tre và Đồng Tháp; Chương trình trải nghiệm thực tế nhân dịp đại lễ 30/4 dành cho hơn 200 em học sinh cấp 1 với chủ đề “Chiến binh nhí – Hành trình thống nhất” nhằm giáo dục truyền thống yêu nước và rèn luyện đức tính kỷ luật truyền thống Quân đội Nhân Dân, rèn luyện kỹ năng sinh tồn, giáo dục lòng yêu nước và kỹ năng sống cho trẻ.

Kết nối giá trị hệ sinh thái Saigon Co.op – SCID – Sense nhằm nâng cấp trải nghiệm mua sắm dành cho khách hàng

Tại Sense, khách hàng không chỉ thỏa sức mua sắm đa dạng sản phẩm, mà còn tận hưởng trọn vẹn hệ sinh thái ẩm thực, vui chơi, giải trí và các sự kiện nhộn nhịp. Đặc biệt, sự đồng hành của thương hiệu quốc dân Co.opmart càng gia tăng giá trị trải nghiệm, góp phần đưa Sense trở thành điểm đến mua sắm – vui chơi – giải trí đa tiện ích, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng và gia đình.

Năm 2026 cũng là năm đánh dấu cột mốc 30 năm thương hiệu Co.opmart (1996–2026) với chủ đề “30 năm Thương hiệu Việt – Người nội trợ của nhân dân”. Nhân dịp này, hệ thống TTTM Sense đồng loạt triển khai các chương trình hưởng ứng 30 năm mừng sinh nhật Co.opmart với chủ đề “Mừng Co.opmart 30 năm – Vui lễ hội, Sắm thả ga cùng Sense”, kết nối cùng các đối tác thuê để mang đến mùa mua sắm sôi động.

Song song với việc nâng cấp trải nghiệm mua sắm tại Co.opmart và TTTM Sense, từ tháng 8/2026 trên nền tảng quản trị quan hệ khách hàng thống nhất, khách hàng mua sắm trên cả nước có thể tích lũy và sử dụng các quyền lợi xuyên suốt giữa Co.opmart, Sense và các đơn vị thành viên trực thuộc Saigon Co.op, tạo nên trải nghiệm liền mạch và gia tăng giá trị trong toàn hệ sinh thái.

Với cột mốc 19 năm, SCID và hệ thống TTTM Sense tiếp tục lấy khách hàng và cộng đồng làm trọng tâm, đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động thương mại, văn hóa, giải trí và xã hội. Đây cũng là nền tảng để Sense tiếp tục lan tỏa những giá trị thiết thực, nâng tầm trải nghiệm, gắn kết cộng đồng và đồng hành cùng sự phát triển của địa phương trong chặng đường phía trước.

Thông tin về chương trình “SCID 19 năm – Lan tỏa giá trị - Vững bước vươn xa” được cập nhật trên website : www.sensecity.vn hoặc www.scid.vn