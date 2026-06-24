Tuyên Quang phấn đấu thu hút ít nhất 3 doanh nghiệp thuộc VNR500

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Kế hoạch về thu hút đầu tư giai đoạn 2026-2030, với mục tiêu tạo chuyển biến mạnh mẽ trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, huy động hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Theo Kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang tập trung cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 81-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, gắn công tác thu hút đầu tư với cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cải thiện môi trường kinh doanh. Trọng tâm là thu hút các dự án công nghiệp chế biến, chế tạo; công nghệ cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến nông, lâm sản; du lịch, dịch vụ chất lượng cao; phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp và logistics.

Một trong những chỉ tiêu quan trọng được đề ra là thu hút khoảng 150 dự án đầu tư mới với tổng vốn đăng ký tăng thêm từ 70.000 - 75.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dự kiến đạt từ 15.000 - 20.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 600 - 800 triệu USD. Tỉnh phấn đấu thu hút ít nhất 3 doanh nghiệp thuộc Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500) đầu tư dự án mới trên địa bàn; từng bước nâng cao tỷ trọng các dự án công nghệ cao, thân thiện với môi trường trong cơ cấu đầu tư.

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu của nghị quyết và kế hoạch, tỉnh Tuyên Quang tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Theo đó, tỉnh xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đẩy mạnh công tác lập quy hoạch đô thị và nông thôn, tạo cơ sở để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của từng địa phương. Đồng thời, ưu tiên bố trí nguồn lực cho công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng kỹ thuật trọng điểm, xúc tiến đầu tư và cải cách hành chính; huy động tối đa nguồn vốn xã hội hóa để phát triển hạ tầng và triển khai các dự án trên địa bàn.

Mục tiêu đến năm 2030 thành lập, mở rộng hoặc điều chỉnh ít nhất 3 cụm công nghiệp và 2 khu công nghiệp; tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt trên 70% diện tích quy hoạch; 100% cụm công nghiệp mới có hệ thống xử lý chất thải tập trung đồng bộ.

Trong lĩnh vực du lịch, ưu tiên thu hút các dự án khu nghỉ dưỡng, lưu trú cao cấp, trung tâm hội nghị, hội thảo, du lịch sinh thái, du lịch cộng đồng và du lịch chăm sóc sức khỏe tại các địa bàn trọng điểm như Khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào, Danh thắng quốc gia đặc biệt Na Hang - Lâm Bình, Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm và các khu, điểm du lịch có tiềm năng khác. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, doanh nghiệp đủ điều kiện được cung cấp trực tuyến mức độ cao; rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; cải thiện thứ hạng các chỉ số PCI, PGI, PAPI, PAR INDEX và SIPAS.

Kế hoạch cũng nhấn mạnh việc xây dựng quỹ đất sạch sẵn sàng thu hút đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư gắn với xúc tiến thương mại và du lịch; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý nhà nước cũng như hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ, tỉnh Tuyên Quang sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án đầu tư; kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ, kéo dài, kém hiệu quả hoặc vi phạm quy định pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, tài nguyên và tạo dư địa cho các nhà đầu tư có năng lực, uy tín triển khai dự án mới.