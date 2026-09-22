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Ứng dụng giải pháp số góp phần nâng cao dinh dưỡng, sức khỏe cộng đồng

Thứ Ba, 15:36, 22/09/2026
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VOV.VN - Việc ứng dụng các công cụ dinh dưỡng dựa trên nền tảng khoa học hỗ trợ các gia đình và nhà trường chủ động hơn trong việc xây dựng thực đơn cân bằng, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho từng đối tượng.

Dinh dưỡng cân bằng là yếu tố quan trọng đối với sự phát triển thể chất và sức khỏe lâu dài. Nhằm hỗ trợ người dân dễ dàng tiếp cận kiến thức ăn uống khoa học, với thế mạnh trong lĩnh vực dinh dưỡng và sức khỏe từ nền tảng “Aminoscience” (“Khoa học về Axit amin”), Ajinomoto Việt Nam đang triển khai nhiều sáng kiến dinh dưỡng hướng đồng bộ từ nhà trường đến gia đình.

 

Chăm sóc dinh dưỡng cho mẹ và trẻ nhỏ

Nhắm tới nhóm đối tượng đặc thù, từ năm 2020, Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với Cục Bà mẹ & Trẻ em và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em.

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Hơn 2.000 món ăn cho mẹ và trẻ tại Phần mềm Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em

Chương trình cung cấp Phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng với ngân hàng hơn 2.000 món ăn. Các thực đơn được thiết kế tương ứng với từng giai đoạn thai kỳ của mẹ và quá trình phát triển của trẻ từ 7 đến 60 tháng tuổi. Người dùng có thể tham khảo thực đơn sẵn có hoặc tự xây dựng thực đơn theo sở thích, nhu cầu và thực hiện theo hướng dẫn chi tiết.

Đồng hành cùng bữa ăn bán trú tiểu học

Đối với lứa tuổi học sinh, từ năm 2017, Ajinomoto Việt Nam phối hợp cùng Bộ Giáo dục & Đào tạo và Viện Dinh dưỡng Quốc gia - Bộ Y tế triển khai Dự án Bữa ăn học đường.

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Sáng kiến “Quầy buffet rau” giúp học sinh chủ động bổ sung rau củ

Dự án cung cấp Phần mềm xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng gồm hơn 120 thực đơn với hơn 360 món ăn được nghiên cứu theo khẩu vị ba miền (Bắc, Trung, Nam) và cân đối dinh dưỡng theo độ tuổi. Bên cạnh đó, dự án triển khai Chương trình giáo dục dinh dưỡng “Ba phút thay đổi nhận thức” qua áp phích, video trước giờ ăn và sáng kiến “Quầy buffet rau” giúp học sinh chủ động bổ sung rau củ. Tính đến nay, dự án đã triển khai tới hơn 4.500 trường tiểu học bán trú trên toàn quốc, mang bữa ăn cân bằng dinh dưỡng tới hơn 2,5 triệu học sinh.

Hỗ trợ xây dựng thực đơn cho gia đình

Để hỗ trợ đa dạng nhu cầu của các thành viên trong gia đình, website Ajinomoto - Sức khỏe Gia đình Việt được phát triển với sự tư vấn chuyên môn của Trường Đại học Y tế công cộng và Đại học Y dược TP.HCM.

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Website Ajinomoto - Sức khỏe Gia đình Việt cung cấp nhiều công cụ chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng miễn phí

Người dùng đăng ký tài khoản miễn phí tại website suckhoegiadinhviet.ajinomoto.com.vn có thể sử dụng các tính năng như Theo dõi sức khỏe, Tư vấn sức khỏe, Kiểm tra và lên bữa ăn. Chức năng Tư vấn ăn uống đưa ra gợi ý thực đơn dựa trên giới tính, cân nặng, chỉ số BMI, mức độ hoạt động thể lực và tình trạng bệnh lý (như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn chuyển hóa lipid, gút), đồng thời cung cấp thông tin tiêu chuẩn dinh dưỡng, khuyến nghị sử dụng muối và đường theo quy định hiện hành.

Sự kết nối giữa tri thức dinh dưỡng và công nghệ giúp đưa kiến thức khoa học trở nên dễ tiếp cận, hỗ trợ cộng đồng thực hành thói quen ăn uống cân đối và lành mạnh hơn.

Việc đồng bộ giữa các chương trình dinh dưỡng dành cho bà mẹ, trẻ nhỏ, học sinh tiểu học cho đến từng gia đình đã tạo nên một chuỗi giải pháp toàn diện, góp phần hình thành lối sống lành mạnh cho cộng đồng. Đây cũng chính là minh chứng rõ nét cho nỗ lực của Ajinomoto Việt Nam trên hành trình hiện thực hóa Mục đích tồn tại là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience")”.

CTV Bảo Ngọc/VOV/VN
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