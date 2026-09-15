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VF 2 và phép tính khiến gia đình trẻ muốn chuyển từ xe máy lên ô tô

Thứ Ba, 14:13, 15/09/2026
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VOV.VN - Khi cộng tiền xăng, gọi xe, gửi xe và bảo dưỡng mỗi tháng, nhiều gia đình mới nhận ra chi phí đi lại không hề nhỏ. Với giá 188 triệu đồng, phương án vay tới 100% cùng chính sách miễn phí sạc, VinFast VF 2 giúp kế hoạch chuyển từ xe máy lên ô tô trở nên dễ tính toán hơn.

Gia đình anh Phạm Quang Dũng (36 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có 4 người và đang sử dụng hai xe máy. Trước khi cân nhắc mua ô tô, vợ chồng anh thường chỉ tính tiền xăng, trong khi những chuyến gọi xe dịch vụ, phí gửi phương tiện và bảo dưỡng được thanh toán riêng lẻ.

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Để biết gia đình thực sự chi bao nhiêu cho việc đi lại, anh Dũng ghi lại các khoản phát sinh trong 3 tháng. “Mỗi lần đổ xăng, gọi xe hay thay phụ tùng đều không quá lớn nên trước đây tôi ít để ý. Đến khi cộng cả 3 tháng, tôi mới thấy tổng chi phí đi lại chiếm một khoản đáng kể”, anh Dũng chia sẻ.

Điều khiến anh quan tâm hơn là các khoản tiền đó mới chỉ phục vụ việc di chuyển, trong khi gia đình vẫn phụ thuộc vào thời tiết khi đi xe máy và phải đặt xe mỗi khi muốn đi cùng nhau. Vì vậy, vợ chồng anh bắt đầu tính phương án sang sở hữu ô tô riêng.

VF 2 được vợ chồng anh cho vào danh sách ưu tiên số 1 vì có giá niêm yết chỉ 188 triệu đồng, đã bao gồm pin. Ô tô điện hiện được miễn 100% lệ phí trước bạ lần đầu đến năm 2030, đưa chi phí lăn bánh của mẫu xe về mức chỉ dưới 200 triệu đồng.

Chương trình “Mua xe 0 đồng” còn cho phép khách hàng đủ điều kiện vay tới 100% giá trị xe mà không cần vốn đối ứng. Nhờ đó, gia đình anh Dũng có thể tính khoản trả góp theo thu nhập hằng tháng mà không phải rút một khoản tiết kiệm lớn ngay khi nhận xe.

“VF 2 có mức giá vừa tầm. Nếu chọn trả góp, số tiền hằng tháng cũng dễ cân đối với thu nhập của nhiều gia đình trẻ”, anh nhận định.

Sau giá mua, khoản được anh Dũng quan tâm nhất là chi phí sử dụng hằng tháng. Với VF 2, khách hàng cá nhân được miễn phí sạc tối đa 10 lần mỗi tháng tại hệ thống V-Green trên toàn quốc đến ngày 10/2/2029.

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Trong khi đó, VF 2 có phạm vi di chuyển tới 210 km sau mỗi lần sạc đầy. Nếu chủ yếu dùng xe để đi làm, đưa đón con và mua sắm trong thành phố, số lượt sạc miễn phí có thể đáp ứng phần lớn nhu cầu di chuyển thông thường của gia đình anh Dũng.

Khi cần bổ sung năng lượng nhanh, xe có thể sạc từ 10% lên 70% trong khoảng 34 phút tại trụ sạc nhanh. Hệ thống hơn 150.000 cổng sạc V-Green trên toàn quốc giúp chủ xe dễ kết hợp việc nạp điện với thời gian gửi xe, mua sắm hoặc giải quyết công việc.

“Nếu tiền sạc gần như không phải tính trong vài năm đầu, khoản chi hằng tháng của gia đình chủ yếu còn tiền trả góp, gửi xe và các phí cố định. Như vậy, tổng số tiền sẽ nhẹ nhàng và dễ dự trù hơn nhiều”, anh Dũng nhận định.

Chi phí bảo dưỡng cũng là một lợi thế khác của xe điện. VF 2 không sử dụng dầu động cơ, lọc dầu hay bugi, nhờ đó lược bỏ nhiều hạng mục phải thay thế định kỳ trên xe động cơ đốt trong. Chu kỳ bảo dưỡng của xe là 15.000 km hoặc một năm, tùy điều kiện nào đến trước.

Giá mua dễ tiếp cận, phương án vay không yêu cầu vốn đối ứng và chi phí năng lượng gần như bằng 0 trong thời gian ưu đãi giúp quyết định chuyển từ xe máy lên ô tô trở nên đơn giản hơn với nhiều gia đình trẻ.

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Vinfast VF2 chính thức nhận đặt cọc – ưu đãi 8 triệu đồng trong 3 ngày “vàng”

VOV.VN - Ngày 15/7, VinFast chính thức nhận đặt cọc cho mẫu xe đô thị cỡ nhỏ VF 2 với ưu đãi đặc biệt trị giá 8 triệu đồng/xe chỉ trong 3 ngày từ 15-17/7. Mức giá chỉ 188 triệu đồng (đã bao gồm pin) cùng ưu đãi đặt cọc sớm giúp VF 2 trở thành lựa chọn lý tưởng để “lên đời 4 bánh” cho người tiêu dùng Việt.

CTV Hồng Minh/VOV.VN
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